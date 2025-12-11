Я уговорила родителей назвать младшего брата в честь мальчика, который мне нравился в детском саду. Потом ещё бумажку из шапки вытаскивала, и там тоже было это имя. Правда, были ли там другие имена, я не знаю
16 историй, которые показывают, что жизнь с детьми — это бесконечный ситком
Дети — это маленькие гении, чья логика не поддается никакому взрослому осмыслению. Они ставят перед родителями неразрешимые дилеммы про мороженое на ужин, улавливают вибрации в отношениях и могут кое-что поведать о так называемом кустыре. Мы собрали 16 уморительных историй, которые доказывают: жизнь с детьми — это бесконечный, непредсказуемый и, безусловно, самый смешной ситком на свете.
- На работе был завал и попросили выйти еще и в субботу. Муж оставался дома с детьми, и я попросила его немного убраться в квартире. Прихожу вечером с работы и вижу картину: играет ритмичная музыка, дети танцуют с веником и шваброй, параллельно моют пол, муж, пританцовывая, раскладывает вещи по местам. Все в хорошем настроении, радостно выполняют план уборки — ни у кого в глазах нет и нотки усталости. Хоть и была уставшая, но даже самой захотелось к ним присоединиться. Муж организовал детям «уборочную вечеринку». Мне явно есть чему у него поучиться. © Мамдаринка / VK
- Дочери в садике сильно понравился мальчик. Она всю неделю каждый вечер лишь о нем болтала, рассказывала, как назовет детей, какая будет свадьба и где они будут жить. В общем, настроилась полным ходом. Через пару дней вдруг тишина и дочь даже не заикается о том мальчике. Я спросила, мол, в чем дело, не разонравился ли он ей, и услышала серьезное: «Мам, понимаешь, он очень красивый и знает это, поэтому пользуется тем, что всем нравится. Мне такого не надо». Кажется, кто-то повзрослел раньше времени. © Мамдаринка / VK
- У нас дома на холодильнике, помимо магнитов, висят наши с мужем фотографии из разных городов. Живем мы вместе давно, поэтому фотографий там — огромное количество. Однажды смотрю, доча грустно сидит, спрашиваю: «Что случилось?», и она такая: «Да я не могу понять, почему вы объездили столько мест, а меня стали брать с собой только недавно».
- Нашему ребенку три года. Пользуясь советами психологов о том, что ребенку необходимо давать право выбора для того, чтобы избежать капризов, мы зачастую ему это право предоставляем. Например, не хочет идти в сад, а мы ему говорим, мол, в чем ты хочешь идти в сад, в футболке с акулой или с динозавром, или какую кашу будешь кушать, рисовую или гречневую, ну и так далее. Сегодня, проходя мимо магазина, малой выдает: «А что мне купим в магазине, мороженое или мармеладки?» Переиграл и уничтожил. © avtocat / Pikabu
- У меня есть младший брат и, несмотря на его юный возраст, он уже лучше меня знает, куда нужно вложить деньги, чтобы преумножить свой доход. Деньги, которые ему дает мама, он тратит на дорогу до бабушки, которая даст в 10 раз больше. © OptimalniyVarian / Pikabu
- Сын тут поделился мнением:
— Пап, а мне кажется, что не Дед Мороз подарки на Новый год приносит.
— А кто?
— Я думаю, ты с мамой!
— А кто же тогда нам подарки приносит?
Сын смутился и неуверенно так:
— Дед Мороз?!
Поздравляю, сынок! Еще один год детства! © Zasebya / Pikabu
- Был случай: племяш сидел первый раз на унитазе. После сделанного дела зовет меня, мол, что делать дальше. Отвечаю, мол, вытирайся, ну и так далее. Ответ убил: «И что теперь? Так всю жизнь?!» © Unknow author / Pikabu
- До конца года осталось чуть больше месяца, но муж решил пораньше начать выспрашивать меня: «Что ты хочешь на Новый год?» Честно ответила, что не знаю. Рядом крутится дочь, которая уже озвучила свои пожелания к Деду Морозу. Ну и, естественно, не могла не поучаствовать:
— Мама, а я знаю, что ты хочешь!
— Откуда, — говорю, — ты, солнышко, можешь знать, что я хочу, если я еще сама не определилась.
— А я знаю, я знаю! — продолжает дочь. И выдает фееричное: «ПОКОЯ!»
Блин, ребенок, ты права, как никогда! © tetcher / Pikabu
- Учу дочку жарить картошку. Ее инициатива, мол, папа, научи, чтобы я умела жарить картошечку как ты, с румяной корочкой. Ну папа и рад стараться, объясняю пошагово, подробно. Смотрю, что-то загрустила. Спрашиваю, мол, доча, что случилось, что нос повесила? Отвечает: «Пап, ты так все мне подробно объясняешь, мне кажется дальше картошку в нашей семье только я буду жарить. А ты не будешь, ты же мне передал все свои знания». © Unknown author / Pikabu
- Недавно подруга разошлась с молодым человеком. Прихожу к ней в гости, а она сидит с таким печальным лицом и молчит. Я говорю: «Ну что такое?» Она: «Да все плохо, нет вдохновения и вообще... Как дальше жить?!» В этот момент ее 10-летняя дочь поднимает на нее глаза и выдает: «Да ладно тебе, мам! Сейчас поедим — нормально будет!» © Подслушано / VK
- Младший как-то выдал. Идем из гаража. Решила дорогу сократить и пройти наискось. А там пустырь — высокая трава и кусты, приходится обходить по кривой.
— Что за дорога, — ворчит сын.
— Пустырь, — вздыхаю я.
— Это не пустырь. На пустыре было бы пусто. Это кустырь какой-то. © Шаманка / ADME
- Как-то гуляла с крестником, ему было тогда лет 5 или 6. Смотрит на меня внимательно, говорит:
— Ты красивая!
— Спасибо!
— А знаешь, что тебе надо сделать, чтоб стать еще красивее?
— Что?
На полном серьезе ожидала конструктивной аналитики: носить другую одежду, сменить прическу, накраситься, что-то еще. А он:
— Купить мне мороженое.
P.S. Мороженое купила. © Anastomus / ADME
- Сегодня с сыном в магазине весело было. Он прижал к себе самый дешевый хлеб и со слезами умолял меня его купить. Представьте: маленький ребенок прижимает к сердцу хлеб и как заведенный, мол, ну мама, ну купи, пожалуйста. Я аж зависла. А кассир внезапно тоже. А хлеб-то мы покупаем, но получше, в пекарне. Просто в садике у них вот этот хлеб. И он ему нравился. © liya.smolyan / Pikabu
Я помню что в школе любила маленькие столовские котлеты. Мне они нравились больше чем домашние. Туда хлеба много клали и чеснока. А в домашних много мяса, жира и размером такие огромные.
- Когда моя подружка была маленькой, она пела в машине, и вдруг начала плакать. Ее мама спросила, что случилось. И тут она выдала: «Я плачу от того, какой у меня красивый голос». © Salvadorrrrr / Reddit
- Дочка: «Мы можем съесть мороженое на ужин?» Я: «Мы можем съесть мороженое после ужина». Дочь: «Ужин испортит мне аппетит». © XplodingUnicorn / X
- Когда была маленькой, мама привела на комиссию в садик. Они мне вопросы, а я молчу. Тут главная начинает разглагольствовать, мол, ребенок не говорит, нужно в сад для отстающих. Когда в моих документах уже почти написали, что я практически дубинушка, я встала, поправила платье и выдала: «Когда мы уже домой поедем, они мне надоели». © SenyDely / Pikabu
Что ж, кажется, самое главное в воспитании детей — это не забыть взять попкорн! Какая из этих историй насмешила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о непредсказуемом, но уморительном поступке вашего ребенка? Делитесь в комментариях!
