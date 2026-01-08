Как малыш прав!!!😢 Я за свою жизнь столько "луж наплакал"! Ещё и сейчас, ближе к пенсии "реву".😭😭😭
16 раз, когда дети сказали такое, что у взрослых аж мозг завис
Истории
52 минуты назад
Дети — не только цветы жизни, но и настоящие кладези мудрости. Бывает, как скажут что-нибудь эдакое — так хоть стой, хоть падай.
- Едем с дочкой домой и по дороге видим свекра. Идет с авоськой в руках, а рядом какая-то бабуля. Дочка такая, мол, интересно, что это за бабушка с ним. Говорю, что знакомая, наверное, иначе зачем им вместе идти. И тут дочка ошарашила: «Вообще-то они оба старенькие. Двигаются с одинаковой скоростью, не могут обогнать друг друга — вот и идут вместе». © enrr30
- Сын всегда меня контролирует: выключила ли я газ или духовку, утюг. Поправляет входной коврик перед квартирой, если он сместился. А если я надеваю короткую юбку или шорты, тут же говорит: «Мама, ты так красиво нарядилась! А папа в курсе?» К слову, муж никогда не комментирует мой выбор одежды. © ekaterina_gotfrid_hr
- Понедельник. Идем с сыном в садик. Во дворе огромная лужа, хотя дождя не было. Думаю, ну мало ли, может где трубу прорвало... Но у сына нашлась своя версия происходящего: «Мам, знаешь, откуда эта лужа?» «Откуда, сынок?» А он мне: «Папа наплакал, когда на работу шел!» © Мамдаринка / VK
- Перед Новым годом, мне дали номер Деда Мороза, которому можно было позвонить, поговорить и порадовать ребенка. Сыну было четыре года, он просто воссиял от этой новости и решился позвонить. Понятное дело, там не то, что ненастоящий Дед Мороз, там просто робот, который отвечает заранее записанными фразами. Но все равно первую минуту ребенку было интересно. Но чем дольше он с ним говорил, тем больше терял интерес. А потом отдал мне трубку и подозрительно сказал: «Мама, я думаю, у него нет души». © Мамдаринка / VK
- За столом сидят племянницы. Одной 7 лет, а другой — 17. Младшая с аппетитом лопает манты. Сестра ей говорит:
— Девочка должна кушать аккуратно. Как птичка.
— Я и ем как птичка! Как пеликан! — и закидывает целый мант в рот. © ironking0001
- Моему сыну было 3 года, он играл возле дома. Вдруг подбегает ко мне взволнованный и кричит: «Мама! Смотри! Я нашел зеленую подкову. Теперь мне нужно еще три, и лошадь, которая любит зеленые ботинки». © Leigh Hubbard-Smith / Quora
- Моя дочь общалась с маленькой девочкой, которая не была к ней очень добра. Я была расстроена. Спрашиваю: «Тогда почему ты с ней дружишь и играешь?» А она мне говорит: «Может быть, никто никогда не учил ее, как быть хорошей подругой. Если я буду хорошей, она сможет научиться у меня». Это так мило, у меня аж слезы навернулись. © Cherie Wilkerson / Quora
- Были с 5-летним сыном у окулиста и узнали, что ему как можно скорее нужны очки. Всю дорогу домой он молчал, а это ну совсем на него не похоже. Я уже готовилась объяснять, почему надо послушать врача. А дома услышала от сына: «Сначала мне стало грустно, а затем я понял, что очки помогут мне лучше видеть, какая ты и девочки из садика красивые». © Мамдаринка / VK
- Как-то мой сын гостил у бабушки. Мы созвонились, я общаюсь с сыном пару минут и тут он резко спрашивает: «Мой голос стал громче?» Я отвечаю: «Нет. Почему ты спрашиваешь?» «Ну, просто я поднес лупу ко рту, вот и захотелось узнать, стал ли мой голос громче». © Kathy Pennell / Quora
- У сына распухло колено, пришлось ехать в приемник детской больницы, так как в выходной поликлиники не работают. Хирург осмотрел ногу и спрашивает сына: «Боль дикая?» Сын задумался: «Нет, домашняя». Врач смотрит на нас вопросительно, мы с супругом переглядываемся. Дома никогда не наказывали. Уже на обратном пути сына спрашиваю: «Почему домашняя?» «Ну как же, мам, она же ручная». Еще больше запутал! Оказалось, накануне, в школе они проходили диких и домашних животных, и у ребенка родилась ассоциация: дикая боль — это сильная и страшная, а домашняя — мягкая и слабая. © user9633972 / Pikabu
- Сегодня ко мне подошла моя дочь-третьеклашка и говорит: «Пап, ты знаешь, что такое боль? Это когда в тебя весь клaсс влюблен, а ты любишь Марка, который так далеко от тебя!» Я поинтересовался: «Насколько далеко?» На что она, шмыгая нoсом, ответила: «Очень далеко. В 7 клaссе!» © Best Story / VK
Странный врач. Нормально было бы спросить, насколько сильная боль. Терпимая, сильная, очень сильная, невыносимая. Зачем эти эпитеты в разговоре с ребенком?
- Попросила вынести мусор, а муж и сын не хотят выходить на улицу. Я им говорю: «Ну, идите по комнатам тогда, раз не хотите. Вам же это не нужно, это же только мне нужно». Так они реально разошлись по комнатам. © nazbiike.i
- Я миллениал. Говорю сыну: «А поехали сегодня тебе покупать все в школу новое-классное?» Сын: «Да нафиг, там же с прошлого года осталось что-то, мне хватит». © evgeniya_prodvizenie
- С ребенком были в магазине. Мимо прошел крутой бородатый байкер. Мое чадо спрашивает: «Мама, он что, пират?» А я ему: «Почему бы тебе не спросить его об этом?» И тут, набравшись смелости, он подходит к мужику и такой: «Извините, вам нравятся попугаи?» © Ark***** / Quora
- Как-то 4-летний внук пожаловался: «Я устал делать все для всех и просто хочу расслабиться». Я спросила его, что именно он имеет в виду, от чего так устал. А он ответил: «Ну, знаешь, надоело заправлять постель и чистить зубы». © Karen DiGirolamo / Quora
- У друга трое детей: сын и две дочери постарше. Когда его младший только ползал, их мама ушла в магазин, оставив ребенка на попечение девочек. И вот возвращается она домой, а дочери хором: «Мама, наш Вова котенком станет!» Оказалось, он ползал по полу, изучал мир. Наткнулся на плошку с кошачьим кормом и погрыз ее немного. © Bruzga / Pikabu
Прекрасная иллюстрация того, что дети копируют взрослых и повторяют их слова. С папой, наплакавшим лужу, с "заботливым" мальчиком, чистящим зубы, и т.д.
А вот девочка-пеликан, которая ела манты, порадовала, находчивая умничка! 👍 😍
