10+ фактов о жизни в гареме, от которых все наши шаблоны тают словно нежный лукум

На этом фоне Роксолана — светловолосая славянка с тонкими бровями — была полной противоположностью местному стандарту красоты. Что не помешало ей стать любимой женщиной Сулеймана Великолепного.

И вот вам еще занимательный факт: для бани существовала особая обувь — налыны. У простых девушек деревянные, у султанш из черепашьего панциря, высотой до 30 сантиметров. Эти женщины в буквальном смысле были выше других.