10+ фактов о жизни в гареме, от которых все наши шаблоны тают словно нежный лукум
Когда слышишь слово «гарем», в голове сразу рисуется одно и то же: томные красавицы, шелковые подушки, интриги и борьба за внимание одного мужчины. Сериал «Великолепный век» свое дело сделал. Но реальный Османский гарем — штука куда более странная и неожиданная. Вот факты, которые разрушат все, что казалось само собой разумеющимся.
«Гарем» — это не «комната с наложницами», а просто «семейные апартаменты»
Слово происходит от арабского «харам» — запретное, священное, неприкосновенное. Гарем — это закрытая семейная часть дома, куда нельзя войти чужому. В султанском гареме жили его мать, жены, дочери, незамужние сестры, сыновья-малолетки и слуги. Наложницы — лишь часть этого мира, и далеко не самая многочисленная. В каком-то смысле это был просто дом. Очень большой. С очень строгими правилами входа.
В сериалах они выглядят не так. Совсем не так
Если в вашей картине мире одалиски были тонкими и звонкими — можете об этом забыть. Историки докладывают, что идеал красоты в гареме — это выраженные бедра, а вес вполне мог доходить до ста килограммов. И никаких тонких бровей: густые, почти сросшиеся на переносице считались признаком невероятной красоты, выщипывать их было чем-то вроде преступления. А макияж был и вовсе в стиле вечеринки нулевых: глаза обводили смесью сурьмы и бараньего жира, губы красили перцем или вытяжкой из розовых лепестков, кожу отбеливали гипсом с мелом.
На этом фоне Роксолана — светловолосая славянка с тонкими бровями — была полной противоположностью местному стандарту красоты. Что не помешало ей стать любимой женщиной Сулеймана Великолепного.
И вот вам еще занимательный факт: для бани существовала особая обувь — налыны. У простых девушек деревянные, у султанш из черепашьего панциря, высотой до 30 сантиметров. Эти женщины в буквальном смысле были выше других.
Шопинг в гареме никто не отменял — для этого были специальные женщины
Выходить на рынок считалось ниже своего статуса, но украшения, ткани и косметику султаншам очень хотелось. Решение нашлось элегантное: в гарем допускались женщины-торговки — киры. Они приносили с собой ювелирные украшения, косметику, дорогие ткани — и раскладывали прямо перед обитательницами гарема.
Самые удачливые киры со временем становились доверенными лицами султанш: передавали письма, приносили новости из города, помогали с перепиской. Одна из них — Эстер Хандали — стала настолько влиятельной фигурой при дворе, что ее советами пользовались в государственных делах.
Большинство женщин гарема никогда не видели султана. Вообще
К концу Османской империи в Топкапы одновременно жило до 800 женщин. Подавляющее большинство из них были горничными, надзирательницами и поварихами, которые обслуживали мать султана, его жен и детей. Лишь ничтожная часть когда-либо оказывалась рядом с самим султаном. Прямо как в большой корпорации: большинство сотрудников никогда не видят генерального директора.
Самой влиятельной женщиной в империи была мать султана — не жена и не фаворитка
Реконструкция одной из комнат апартаментов валиде-султан во дворце Топкапы.
Валиде-султан управляла всем гаремом, его финансами и кадровыми назначениями. В эпоху, которую историки называют «Женским султанатом» (примерно 130 лет — с середины XVI по конец XVII века), именно матери и фаворитки фактически вели государственные дела: переписывались с иностранными монархами, влияли на назначение визирей, решали вопросы наследования. Кёсем Султан, например, пережила шестерых султанов и успела быть регентом при двух из них.
Женщины гарема получали зарплату. Иногда — выше, чем высокопоставленные мужи
Сафие-султан.
У каждой обитательницы гарема был свой денежный оклад, который она могла тратить по своему усмотрению. Размер зависел от статуса: любимая наложница получала больше, чем сестры султана. Фаворитка Мурада III Сафие получала 700 асперов в день, тогда как родные сестры государя — 250–300.
Порой суммы доходили и до 2 000 асперов в день — на современные деньги это примерно 140 миллионов рублей. Просто вдумайтесь в эту сумму: 140 миллионов рублей в день. Причем деньги в гареме были настоящими, и распоряжаться ими женщины могли сами.
На эти деньги женщины строили больницы и школы по всей империи
Комплекс Хюррем Султан.
Роксолана на собственные средства возвела в Стамбуле целый благотворительный комплекс — медресе, школу, больницу и столовую для бедных. Нурбану Султан заказала Мимару Синану — главному архитектору Османской империи — больницу в Ускюдаре. Кёсем Султан построила фонтаны, а все свое состояние завещала на нужды людей в Мекке и Медине. Женщины гарема буквально изменили силуэт Стамбула.
Образование в гареме было лучше, чем большинство свободных женщин получали снаружи
Все обитательницы дворца — включая слуг низшего ранга — были обязаны уметь читать и писать. Девушек обучали истории, географии, математике, каллиграфии, нескольким языкам и музыке. Те, кто проявлял способности, получали реальные должности: вели счета, управляли хозяйством, становились надзирательницами. Парадокс, который сложно принять, — но факт.
Наложницы имели право на свободу через 9 лет службы
Помните, что попасть в гарем и попасть к султану — это были две совершенно разные истории? Большинство девушек годами жили во дворце, учились, получали жалование, но в покои правителя так и не попадали — просто не доходила очередь, не сложилось, не заметил. И если за 9 лет ничего волшебного с султаном так и не случалось, женщина получала вольную, дом и деньги на новую жизнь. Хотела уйти раньше — выдавали замуж с приданым. Большинство так и делали.
После выхода замуж бывшие воспитанницы гарема получали особый титул — и сохраняли его на всю жизнь
Женщину, покинувшую дворец, называли «сарайли» — «дворцовая». Это был не просто красивый эпитет: он давал статус в обществе, защиту от бедности и пожизненную поддержку со стороны дворца. Ее муж автоматически поднимался в иерархии — жениться на воспитаннице дворца считалось большой честью. Специальный указ начала XIX века запрещал обычным женщинам одеваться так же, как одевались бывшие дворцовые — настолько очевидным был их особый статус.
Роксолана нарушила правило, которого не нарушал никто и никогда
До Хюррем ни один падишах не брал наложницу в законные жены. Ни разу. Это было против многовековой традиции — официальные браки попросту не заключались. Сулейман Великолепный пошел на это демонстративно и в одностороннем порядке, примерно в 1534 году. Реакция двора была такой, что многие современники подозревали Роксолану в колдовстве. Специально для нее Сулейман создал новый титул — хасеки. До этого такого слова в придворном словаре не существовало.
В гареме работали женщины-врачи — потому что мужчинам туда вход был закрыт
Закрытость гарема для посторонних мужчин создавала практическую проблему: кто будет лечить женщин? Решение нашли логичное: уже в эпоху Сулеймана I, около 1514 года, при дворе появились женщины-врачи — специально для обитательниц гарема. Это делало их, пожалуй, одними из первых официально признанных женщин-медиков в истории.
Гарем как институт просуществовал до XX века и был официально упразднен только в 1909 году
Лейла Ачба, первая придворная дама Османской империи, написавшая мемуары.
После 1908 года последний дворцовый гарем расформировали. Часть женщин вышла замуж, часть получила пенсии, часть осталась при дворе в других ролях. Некоторые из них давали интервью в 1950-х годах — живые свидетельницы жизни, которую принято считать далекой экзотикой из учебников.