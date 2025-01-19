7 женщин, которые доказали, что быть великим композитором могут не только мужчины

Если нас попросят назвать каких-то великих композиторов, то это будто задачка на раз-два: Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Лист... А если женщин-композиторов? И вот здесь обычно призадумываются даже заядлые интеллектуалы. А ведь на самом деле талантливых женщин было немало, но порой обстоятельства оказывались сильнее. Кому-то во всю мощь развернуться запрещал муж, кому-то отец — и только сегодня специалисты признают всю красоту их произведений. Мы решили исправить эту несправедливость и вспомнить (и послушать) действительно талантливых женщин-композиторов.

Эми Бич

Моцарт был гениальным вундеркиндом, но не им единым. Так, маленькая Эми из Нью-Гэмпшира уже в один годик могла спеть целых 40 песен, а в четыре сочинила несколько вальсов для фортепиано. Конечно же, талантливая Эми знала, что посвятит жизнь музыке: она усиленно училась и в 16 лет дебютировала как пианистка. Публика и критики были от Эми в каком-то сумасшедшем восторге.



А потом она вышла замуж.



Супруг требовал, чтобы Эми вела себя как «приличная жена». Никаких регулярных концертов, никаких репетиторов. Девушка не имела права спорить. Вместо этого она тихонько и постепенно стала все больше сама сочинять музыку. Американка-композитор без европейского образования, это казалось немыслимым. Но когда овдовевшая Эми отправилась в тур со своими произведениями, публика ее полюбила. А сегодня критики и вовсе считают музыку Эми недооцененным шедевром. Послушать можно тут.

Фанни Мендельсон

Сегодня историки уверены, что жизнь сестры именитого Феликса Мендельсона — это убедительное доказательство того, что «неспособность» женщин конкурировать с мужчинами в сочинительстве музыке — просто чушь. Точнее, результат социальных предрассудков в мире, где главенствовали мужчины. Старшая сестра создателя знаменитого свадебного марша была безумно талантлива. Она играла на пианино, сочиняла композиции и в какой-то момент один именитый учитель музыки отдал предпочтение ей, а не Феликсу. По его словам, Фанни была «по-настоящему особенной». И все было бы хорошо, если бы не закоренелые устои отца семейства.

Отец Фанни и Феликса, Авраам Мендельсон.

Авраам Мендельсон заявил дочери, что музыка станет чем-то серьезным, настоящей профессией только для Феликса. Фанни же может просто развлекаться музицированием дома и ничего более. Девушка разрывалась. Ей действительно хотелось признания собственного таланта, но спорить с отцом казалось немыслимым. В итоге шесть произведений Фанни были опубликованы под именем ее брата. А относительно недавно, в 2010 году исследователи выяснили, что еще одна соната, приписанная Феликсу, на самом деле авторства Фанни. Послушать можно тут.

Барбара Строцци

Венецианке Барбаре "Виртуознейшей" Строцци с принятием в семье повезло больше. Она хоть и была незаконнорожденной дочерью, но отец всеми способами поощрял талант девочки: устраивал ей выступления и отправлял учиться к признанным мэтрам. В такой благоприятной среде Барбара опубликовала целых 8 томов собственных произведений и напечатала больше светской музыки, чем любой другой композитор той эпохи. Кстати, делала она это под собственным, а не мужским именем - неслыханное действо для того времени. А еще дерзкая итальянка была матерью троих или четверых детей. Не будучи при этом замужем. Просто неслыханно еще раз. Послушать можно тут.

Луиза Фарранк

Еще одна талантливая девушка, которой пришлось пробиваться в мире, заточенном под мужчин. Так, Луиза не могла обучаться в консерватории — женщинам в то время это было просто-напросто запрещено. Но девушке повезло с родителями: они поощряли способности девочки и оплатили ей частные занятия с преподавателем. Шли годы, Луиза стала настолько популярна, что сама Парижская консерватория предложила ей должность преподавателя. Луиза действительно была исключительной: ведь она была единственной женщиной, кто занимала такую высокую должность в этом заведении на протяжении всего 19 века. Она даже отстояла для себя зарплату, равную мужской. Послушать можно тут.

Ребекка Кларк

Ребекку называют самой выдающейся женщиной-композитором своего поколения, но сама она, кажется, безумно устала от постоянной необходимости доказывать, что женщина тоже может сочинять великолепную музыку.

«Я бы предпочла, чтобы меня считали композитором 16-го класса, чем чтобы меня судили так, будто есть один вид музыкального искусства для мужчин и другой — для женщин» Ребекка Кларк

Ребекка действительно много раз сталкивалась с несправедливостью и каким-то абсурдом. Когда девушка выпускала музыку под своим именем, то критики ее просто игнорировали, а когда под мужским — восхваляли. А на одном конкурсе ее имя и вовсе посчитали псевдонимом другого участника (мужчины, конечно). Ведь идея того, что женщина могла сочинить такое прекрасное произведение была социально немыслимой. Послушать можно тут.

Дора Пеячевич

Представительница знатного балканского рода провела детство под строгим надзором гувернанток. Девочка должна быть стать очень правильной, приличной и удачно выйти замуж. Но что-то пошло не так. Дора увлеклась идеями свободы, проблемами простых людей, начала конфликтовать с семьей и, как следствие, в двадцать с лишним лет оказалась до конца жизни оторвана от остальных Пеячевичей. Но именно это позволило ей сосредоточиться на музыке — Дора стала ключевой фигурой хорватской культуры. Послушать можно тут.

Консуэло Веласкес