что, к черту, значит "но не им единым"? Александра! вы перед выкладкой хоть прочитайте, что написали!
7 женщин, которые доказали, что быть великим композитором могут не только мужчины
Если нас попросят назвать каких-то великих композиторов, то это будто задачка на раз-два: Моцарт, Бах, Бетховен, Шопен, Лист... А если женщин-композиторов? И вот здесь обычно призадумываются даже заядлые интеллектуалы. А ведь на самом деле талантливых женщин было немало, но порой обстоятельства оказывались сильнее. Кому-то во всю мощь развернуться запрещал муж, кому-то отец — и только сегодня специалисты признают всю красоту их произведений.
Мы решили исправить эту несправедливость и вспомнить (и послушать) действительно талантливых женщин-композиторов.
Эми Бич
Моцарт был гениальным вундеркиндом, но не им единым. Так, маленькая Эми из Нью-Гэмпшира уже в один годик могла спеть целых 40 песен, а в четыре сочинила несколько вальсов для фортепиано. Конечно же, талантливая Эми знала, что посвятит жизнь музыке: она усиленно училась и в 16 лет дебютировала как пианистка. Публика и критики были от Эми в каком-то сумасшедшем восторге.
А потом она вышла замуж.
Супруг требовал, чтобы Эми вела себя как «приличная жена». Никаких регулярных концертов, никаких репетиторов. Девушка не имела права спорить. Вместо этого она тихонько и постепенно стала все больше сама сочинять музыку. Американка-композитор без европейского образования, это казалось немыслимым. Но когда овдовевшая Эми отправилась в тур со своими произведениями, публика ее полюбила. А сегодня критики и вовсе считают музыку Эми недооцененным шедевром.
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Фанни Мендельсон
Вопрос: как быстро овдовела талантливая малышка Эми ? Я её понимаю
Сегодня историки уверены, что жизнь сестры именитого Феликса Мендельсона — это убедительное доказательство того, что «неспособность» женщин конкурировать с мужчинами в сочинительстве музыке — просто чушь. Точнее, результат социальных предрассудков в мире, где главенствовали мужчины.
Старшая сестра создателя знаменитого свадебного марша была безумно талантлива. Она играла на пианино, сочиняла композиции и в какой-то момент один именитый учитель музыки отдал предпочтение ей, а не Феликсу. По его словам, Фанни была «по-настоящему особенной». И все было бы хорошо, если бы не закоренелые устои отца семейства.
Самое смешное, что "Свадебный марш" написан для пьесы "Сон в летнюю ночь" и должен был усиливать всю нелепость ситуации, когда заколдованная королева выходит замуж за осла :)
Отец Фанни и Феликса, Авраам Мендельсон.
Авраам Мендельсон заявил дочери, что музыка станет чем-то серьезным, настоящей профессией только для Феликса. Фанни же может просто развлекаться музицированием дома и ничего более.
Девушка разрывалась. Ей действительно хотелось признания собственного таланта, но спорить с отцом казалось немыслимым. В итоге шесть произведений Фанни были опубликованы под именем ее брата. А относительно недавно, в 2010 году исследователи выяснили, что еще одна соната, приписанная Феликсу, на самом деле авторства Фанни.
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Барбара Строцци
Венецианке Барбаре "Виртуознейшей" Строцци с принятием в семье повезло больше. Она хоть и была незаконнорожденной дочерью, но отец всеми способами поощрял талант девочки: устраивал ей выступления и отправлял учиться к признанным мэтрам.
В такой благоприятной среде Барбара опубликовала целых 8 томов собственных произведений и напечатала больше светской музыки, чем любой другой композитор той эпохи. Кстати, делала она это под собственным, а не мужским именем - неслыханное действо для того времени.
А еще дерзкая итальянка была матерью троих или четверых детей. Не будучи при этом замужем. Просто неслыханно еще раз.
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Луиза Фарранк
Еще одна талантливая девушка, которой пришлось пробиваться в мире, заточенном под мужчин. Так, Луиза не могла обучаться в консерватории — женщинам в то время это было просто-напросто запрещено. Но девушке повезло с родителями: они поощряли способности девочки и оплатили ей частные занятия с преподавателем.
Шли годы, Луиза стала настолько популярна, что сама Парижская консерватория предложила ей должность преподавателя. Луиза действительно была исключительной: ведь она была единственной женщиной, кто занимала такую высокую должность в этом заведении на протяжении всего 19 века. Она даже отстояла для себя зарплату, равную мужской.
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Ребекка Кларк
Ребекку называют самой выдающейся женщиной-композитором своего поколения, но сама она, кажется, безумно устала от постоянной необходимости доказывать, что женщина тоже может сочинять великолепную музыку.
Ребекка действительно много раз сталкивалась с несправедливостью и каким-то абсурдом. Когда девушка выпускала музыку под своим именем, то критики ее просто игнорировали, а когда под мужским — восхваляли. А на одном конкурсе ее имя и вовсе посчитали псевдонимом другого участника (мужчины, конечно). Ведь идея того, что женщина могла сочинить такое прекрасное произведение была социально немыслимой.
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Дора Пеячевич
Представительница знатного балканского рода провела детство под строгим надзором гувернанток. Девочка должна быть стать очень правильной, приличной и удачно выйти замуж. Но что-то пошло не так.
Дора увлеклась идеями свободы, проблемами простых людей, начала конфликтовать с семьей и, как следствие, в двадцать с лишним лет оказалась до конца жизни оторвана от остальных Пеячевичей. Но именно это позволило ей сосредоточиться на музыке — Дора стала ключевой фигурой хорватской культуры.
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Консуэло Веласкес
Консуэло было 16 лет, когда она написала прозвучавшую на весь мир песню «Bésame mucho» («Поцелуй меня крепко»). Песня появилась еще до ее первого поцелуя и даже до первой влюбленности - девушка просто вдохновилась парой, целующейся на улице.
Показывать взрослым свою песню Консуэло боялась, переживая, что ее сочтут слишком уж распущенной особой. Но близкая подруга убедила девушку отправить произведение на радио. А там случилось удивительное: ноты и слова «Bésame mucho» первыми попали в руки будущего мужа Консуэло, Мариано Риверы Конде, которого глубоко тронула эта нежная мелодия. Ну а том, насколько легендарной стала эта песня, вы и сами наверняка знаете.
Конечно же, Консуэло сочинила еще множество прекрасных произведений - правда, известны они были больше в Мексике. За свое творчество она даже получила престижную национальную премию.
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А вот еще статьи о женщинах, которые внесли свой вклад в историю:
Комментарии
Очень интересная статья! Глоток свежего воздуха среди бесконечного потока историй в стиле "муж изменил, подруга syka"
н-да. интересная информация, но абсолютно безграмотное изложение.
Старшая сестра В.А.Моцарта, Мария Анна Вальбурга Моцарт, тоже сочиняла музыку. А Гектор Берлиоз в "Мемуарах" упоминает композитора Луизу Бертен, дочь музыкального издателя.
Консуэло Веласкес была членом жюри конкурса Чайковского, когда один из конкурсантов объявил об исполнении народной кубинский песни и исполнил ту самую "Бэсаме мучо". И только после выступлений, сообщила советскому министру культуры что песня не совсем народная 😂. Ну а Кларе Шуман предлагал сотрудничать сам Паганини, когда её будущий муж не то что, не сочинял музыку, а вообще учился наа юриста:)
Действительно, кроме Губайдулиной никого не знала, но я и не спец.