16 историй о том, как люди узнали секреты своих родственников и, мягко говоря, озадачились
Истории
3 часа назад
Кажется, что о членах своей семьи мы знаем даже чуть больше, чем все. Но иногда и о самых близких людях может всплыть такая информация, что хоть ты за голову хватайся. И в этом убедились герои нашей сегодняшней подборки. Они поведали свои семейные истории, в которых тайное стало явным.
- У моей прабабушки был билет на "Титаник". Она на него не села, мол, потому что заболела. А в 1913 году она повстречала прадедушку, ну и род, так сказать, продолжился. И вот однажды в детстве моя мама гостила у прабабушки, а та возьми и проболтайся: не болезнь уберегла ее тогда от рокового путешествия в 1912 году, а внебрачная беременность. В день отправления "Титаника" ее тошнило так, что о выходе из дома и речи быть не могло. Но ребенка она, увы, в итоге потеряла. Свою тайну прабабушка поведала только моей маме, а мама потом рассказала мне. © sassy_steph_ / Reddit
- Мой дядя работал инженером-железнодорожником и катался от станции к станции. Помню, что у него практически не было выходных. А когда дяди не стало, на его похороны явилась незнакомая женщина с детьми и заявила: "Я пришла попрощаться с мужем!" Оказалось, дядя жил на две семьи в разных населенных пунктах. © mildlysceptical22 / Reddit
- Отмечали 60-летнюю годовщину свадьбы прабабушки и прадедушки. Я вздыхаю: "И когда еще мы сможем вот так собраться всей семьей?" А мама отвечает: "Уже через 6 месяцев! У дедушки будет день рождения!" Я такой: "Подожди... Разве ему не 60 лет исполнится?" Все резко замолкают. И тут дед отмачивает: "Никогда об этом не задумывался..." Короче, моему деду было почти 60, когда он осознал, что его родители поженились "по залету". © Unknown author / Reddit
- На домашний позвонили. Мужчина представился другом моей мамы и попросил ее к телефону. Мамы дома не было, и он стал рассказывать, как в молодости они с ней друг друга любили… В итоге сболтнул, что это он мой отец! Приплыли! Устроила маме допрос. Она сперва молчала, а потом ошарашила меня одной фразой, что и сама не знает, кто мой отец. В общем, про вырастившего меня отца она сказала, что особо его не любила, а с тем мужиком прям была любовь. Но она почему-то все равно вышла замуж. С тем как-то пересеклась, потом забеременела... А от кого — непонятно. © anna anna / Dzen
- Прапрадед перебрался из Румынии в Америку и вскоре после приезда женился на другой румынской иммигрантке. Потом он настоял на том, чтобы они сменили имена на "американские", больше никогда не посещали Румынию и оборвали все связи с людьми из этой страны. А когда прабабушка (его дочь) была подростком, вдруг всплыла информация: прапрадед бросил в Румынии свою первую жену и троих детей. В крайней нищете. © SilentBlizzard1 / Reddit
- Я в 45 лет узнала, что есть у меня сестра. На 12 лет младше. Папенька в молодости еще до моей мамы жил с барышней. Она не могла иметь детей. Прогнала его, чтоб семью создал, потом родилась я. А она в результате вылечилась, поймала моего папеньку, забеременела дочкой и укатила в Германию. Ленка знала о существовании родного отца — ей мать рассказала. Нашла его в соцсетях, общались очень долго. Потом отец рассказал правду мне. Я офигела. Светлый папенькин образ заиграл новыми красками. На вопрос, чего раньше не рассказал, говорит, мол, боялся травмировать меня. А то что маман моя все знала — это не травма ей была? © Мария Улезко / Dzen
- Родня по маме убеждена, что в нас течет ирландская кровь. Бабушка и дедушка в свое время даже посещали Ирландию, знакомились там с людьми, изучали культуру. У моих двоюродных братьев и сестер ирландские имена...
Но я сделала ДНК-тест на происхождение и узнала, что никакими ирландцами в нашем роду и не пахнет. А фамилия, которую родственники считают ирландской, на самом деле швейцарская, просто адаптированная. Скоро мы поедем всем семейством развеивать прах бабушки и дедушки над Ирландским морем — они так завещали. Пожалуй, я никому ничего не скажу. © LaLucertola / Reddit
- Похоже, что мой родной старший брат на самом деле приходится мне лишь единоутробным братом. Лет 10 назад, когда мы отмечали его день рождения, отец признался мне кое в чем. Мол, он начал встречаться с мамой сразу после того, как она разошлась со своим деспотичным бывшим. И так как довольно скоро она узнала о беременности, есть вероятность, что старший брат — ребенок того парня. Я спросил отца, не хочет ли он сделать тест ДНК, чтобы узнать наверняка. Он отрезал: «Нет! Что бы не показал тест, это мой сын!»
Судя по всему, на следующий день батя уже не помнил, какую тайну открыл мне во время праздника. Но я решил, что мой рот будет на замке. © Cheese_Pancakes / Reddit
- Когда мне было 5 лет, «Санта-Клаус» оставил на нашем крыльце игровую приставку. Она была завернута в газету, и родители спорили, кто же мог ее подарить. Особенно рьяно гадал отец. Он в итоге решил, что это его друг постарался. А что касается нас, детей, мы были на седьмом небе от счастья! Этот подарок скрасил наше детство.
Когда отца не стало, мама призналась, что это она подарила приставку. Просто папа все контролировал и был категорически против такой покупки, а она решила нас порадовать и потом 30 лет хранила это в тайне. Спасибо тебе, мама! © Madame_F / Reddit
- Однажды, когда мы с сестрой были уже довольно взрослыми, мама разоткровенничалась и сказала, что наш любимый дедушка нам не родной. Он приходился ей отчимом. Не знаю, какой она ждала реакции, но мы с сестрой переглянулись и спросили: «Ну и что?» Для нас он так и остался любимым, веселым, добрым дедушкой. © Взгляд с темной стороны силы / Dzen
- Двоюродный брат погиб в аварии. Примерный семьянин, двое детей. Меня попросили взломать его компьютер, потому что вдова не могла получить доступ к фотографиям. И я наткнулся на его переписку с любовницей. Почтовый ящик был заполнен сообщениями типа "Ты где?", "Почему не отвечаешь?" Та женщина ничего не знала. Потому я написал ей письмо, в котором все объяснил. Она потом пришла проводить его в последний путь, но представилась коллегой. А я удалил все улики с компьютера, чтобы не омрачить память вдовы о супруге. © NocturnalCoder / Reddit
- У меня есть давняя школьная подруга. Она и ее мама были полными тезками. Та родила девочку после 30 лет и назвала ее в честь себя. Об отце было известно лишь то, что он женат. И вот ее мамы не стало. Подруга села разбирать какие-то документы и аж застыла от шока. Она нашла письма от своего отца. В них он спрашивал, как дела, получила ли она деньги, благодарил за фото дочери с выпускного, поздравлял с рождением внучки. Был указан адрес: соседняя область. Думала подруга, думала, а потом они сели с мужем в машину и поехали. Нашли дом в деревне, им открыл пожилой мужчина, который и оказался ее отцом. В доме висел ее портрет, как раз с выпускного. Оказалось, все в семье знали, что у него есть дочь. И подруга в следующий раз приехала уже и со своей дочкой. Они все перезнакомились, стали старику помогать. Он завещал подруге дом. Теперь они живут там с мужем. Вот как можно было все это скрывать почти 50 лет? © Ольга Савина / Dzen
- Узнала, что я — плод любви мамы с ее молоденьким коллегой. Это было как гром среди ясного неба! Мой отец об этом романе знал, просто принял решение растить меня как собственного ребенка. © Jezebel_in_H**l626 / Reddit
- Я не знаю, кто мой дедушка по отцу. Совсем. Бабушка не была замужем, родила сына неизвестно от кого и никогда никому не рассказывала, кто его отец, даже не намекала. Могла бы сказать хотя бы что-то вроде: "Он был заезжий дальнобойщик", но нет, она вообще отказывалась говорить на эту тему. Так и унесла эту тайну с собой. Всю жизнь думаю: ну кто же, кто же? А как найдешь? Отчество в паспорте у моего отца есть, но ведь оно и вымышленным может быть. © Все и сразу / Dzen
- У моей прабабушки был внебрачный ребенок (не знаю, кто был его отцом). Когда она повстречала моего прадедушку, тот сказал, что готов жениться на ней, но чужого ребенка растить не собирается. И прабабка согласилась с его условием. Она отдала ребенка то ли его отцу, то ли родственникам его отца, подробностей не знаю. А потом родила троих детей в браке с прадедушкой. Больше она ничего не рассказывала о том первом ребенке, это большая загадка. © Idislikethis_ / Reddit
- У нас в семье тоже есть драматическая история. По отцовской линии. В детстве любили мы бабушку и деда. А еще у нас был дядька и три тетки. Всех любили и даже не подозревали про одну семейную тайну. Я еще удивлялся, почему отец своих родителей называл "папашка" и "мамашка". Потом он рассказал. Когда он родился, его мать слегла и не могла ухаживать за новорожденным. Нянчились с мелким старшие сестры. Решили тогда дед с бабушкой отдать младшего в другую семью, потому что не было возможности растить пятого ребенка. И когда за ним приехали, старший брат (на 16 лет старше моего отца) схватил в охапку младшего, наорал на родителей и убежал прятаться в кукурузу. Вот так отстояли старшие дети младшего. Постепенно все наладилось, хоть жили достаточно бедно. © Антенны G. / Dzen
Еще больше незабываемых семейных историй можно найти в этих статьях:
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