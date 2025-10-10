20+ историй, в которых детская непосредственность вышла на новый уровень

Дети — гении абсурда. Их устами глаголет не только истина, но и такое, от чего у родителей земля уходит из-под ног, а потом хочется плакать от смеха. Они ставят нас в неловкие ситуации, разоблачают «зубных фей» и выдают перлы, которые врезаются в память навсегда.

Мы собрали 20+ реальных историй от родителей, которые пережили этот стыд и восторг. Уверены, уже после третьей улыбка так и застынет на ваших губах.