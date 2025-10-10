20+ историй, в которых детская непосредственность вышла на новый уровень
Истории
39 минут назад
Дети — гении абсурда. Их устами глаголет не только истина, но и такое, от чего у родителей земля уходит из-под ног, а потом хочется плакать от смеха. Они ставят нас в неловкие ситуации, разоблачают «зубных фей» и выдают перлы, которые врезаются в память навсегда.
Мы собрали 20+ реальных историй от родителей, которые пережили этот стыд и восторг. Уверены, уже после третьей улыбка так и застынет на ваших губах.
- Работал я инструктором. Приходит симпатичная мамка с сыном, хотят воспользоваться услугой. Ну, я пацану все рассказал, проинструктировал, беру его за руку и иду вместе с ним. Он поднимает голову и говорит: «Дядя, а моя мама уже 4 года как разведена!» Я все понял и... В общем, мы три года прожили вместе. © Hrundel*** / Pikabu
- Когда сыну было пять или шесть лет, он начал вести личный дневник, к которому никого не подпускал. Я личное пространство уважаю, поэтому действительно не пыталась ничего читать, хоть и была такая возможность. Вел он его года два, потом забросил и вот недавно, убираясь в квартире, я нашла этот дневник, не смогла сдержаться и заглянула внутрь. Никаких личных переживаний там не оказалось, секретов тоже, но был заголовок «как ругается дедушка», а под ним — сотни разных слов и сложных выражений. © Мамдаринка / VK
«Сестра отправила мне фото племяшки, который от нее „прячется“»
- Сын встречал меня с поезда. Час пик, он бежит ко мне через толпу и так громко спрашивает: «Мамочка, а ты подгузник для месячных надела?». Люди вокруг сразу же обернулись на нас. У меня душа в пятки ушла, а потом я собралась и так же громко ответила: «Да, сыночек, надела». Пусть знает, что месячные — это нормально. © Due_Web_8584 / Reddit
- Сыну было около 11 лет, а дочке около 9, и у нее выпал очередной зуб. По старой схеме с зубной феей она кладет зубик под подушку, а я под покровом ночи, аки ниндзя, прокрадываюсь в детскую и делаю обмен зубика на денежные ассигнации. Утром она восторженно кричит: «Мама! Зубная фея принесла мне денежку!» Я такая: «О! Отлично!» Сын тут же: «Мама! Зачем ты поддерживаешь в ней эти заблуждения?! Абсолютно все знают, что деньги под подушку кладут или родители, или мышка!» Сказать, что у меня был приступ ржача, — это ничего не сказать. То есть ребенка только зубная фея смущала, а вот зубная мышка его вообще не парила! © zlydnja / Pikabu
- Тетка приехала к нам погостить. Пошли они с моей дочкой (9 лет) в торговый центр. Тетка примеряет босоножки и интересуется:
— Ну, как тебе, нравятся? Модные? Идут мне?
— Ох, тетя Таня, что тут скажешь? Какие ножки, такие и босоножки! © Ирина С. / Dzen
«Я явно наслаждался этой поездкой на аттракционе больше, чем наша дочь»
-
-
Ответить
- Еду я на своем новеньком велосипеде. Проезжаю школьников, мамочку с двумя сыновьями. И слышу ее тихий неуверенный голос: «Что ты делаешь? Не штыркай». Поворачиваюсь назад, а за мной бежит ее 7-8-летний сынишка и пытается всунуть длиннющую толстую палку мне в колесо. Я в шутку как крикну: «Моргала выколю!» Реакция мамаши: «Понял?» © Подслушано / Ideer
- В детстве мы ходили в магазин покупать маме прокладки. По дороге мы встретили ее подруг, и они спросили, куда мы идем. Я громко воскликнула: «Купить мамочные подгузники!» © MassMisa21 / Reddit
«Мой сын — воришка!»
- Еду в автобусе. Девочка лет четырех уступает старушке место.
— Спасибо, внучка! Кто же тебя научил быть такой вежливой? — спрашивает бабушка.
— Мама! — с гордостью отвечает малышка. — Она говорит, что всегда нужно уступать место полуживым людям.
— Извините, — засмущавшись, вступает в разговор мама. — Мила еще плохо выговаривает слова. Она имела в виду пожилых людей! © umorist / Pikabu
- Сын привел к нам домой подругу. Говорит:
— Мам, это моя невеста.
А у девушки глаза по пять копеек:
— Что? Какая я невеста? Мы вообще-то зашли, чтобы воды попить.
Ох, и хитрый! Умеет девушек заманивать. © Мамдаринка / VK
«Вот так вот сегодня утром мой сынишка ловил рыбу»
- Когда у родителей было 2 коровы, они продавали молоко и молочные продукты односельчанам. Одна из покупательниц иногда приходила за продуктами со своим мелким племянником (3 года), которого привозили погостить летом в деревню. Мама, большую часть трудового стажа проработавшая воспитателем, детей любит и всегда чем-нибудь угощает. И вот, когда в очередной раз они пришли за молоком, состоялся такой диалог:
— Ой, Тимурчик, здравствуй! Я не знала, что ты сегодня придешь. Ни конфеток, ни печенек нет. Я тебя даже угостить ничем не могу.
— А придется! © OleGuNn / Pikabu
- Вела сегодня сына в детский сад. Он на полпути говорит мне: «Мам, мне плохо». Я немного испугалась, спрашиваю: «А что у тебя болит? Животик?». Он отвечает: «Нет, не животик. Все. Голова хочет лежать на подушке. Глаза хотят смотреть мультики. Ножки и попа лежать на диване. Им плохо, потому что они должны идти в садик». Хитрюга моя. © Мамдаринка / VK
«На этих выходных было весело»
- Ездили на юг, дочке лет 6 было. Для нее там была полная шоу-программа: море, аттракционы, канатная дорога, прогулка на лошади возле горной реки. Но знаете, о чем она потом еще месяц во всех подробностях рассказывала всем, кто интересовался, как мы отдохнули? О том, как меня, маму, жутко укачало на серпантине на обратном пути с юга. Все. © WhiteSkyMoon / Pikabu
- Дочке было 5 лет, когда я начала встречаться с молодым человеком. К слову, внешность у них совсем разная — дочка темноглазая шатенка, а парень — зеленоглазый блондин. Как-то уезжали мы из города. Я побежала в аптеку, оставив дочурку с молодым человеком. А они пошли в продуктовый. Встречаемся на вокзале, молодой человек ржет. Далее с его слов. Заходим мы в магазин, а продавщица спрашивает:
— Девочка, а кто это с тобой?
— Дядя. Но скоро будет папой! © Мамдаринка / VK
«Он нашел мою машинку для стрижки волос»
- Когда моему старшему было года 4, он был белокурым голубоглазым ангелочком. И почему-то очень фанател в то время по черному хлебу. Бывало, мы приходили в гости, и на вопрос: «Мальчик, чем тебя угостить?» он таким жалобным голосом отвечал: «Мне бы хлебушка...» Боже мой, кто знал — тот знал, кто не знал — с такой укоризной на нас смотрели! © AcidMorsik / Pikabu
- Как-то с подругой повели детей в кинотеатр на мультфильм. Младшему сыну было 5 лет, и до этого он в кинотеатр не ходил. Уселись мы на свои места. И вот, наконец, гаснет свет, все затихают, и в темноте раздается голос мелкого: «Включите свет, мы боимся!» Зал заржал... Прошло года полтора, попадаем мы снова в кинотеатр, и даже в этот же самый зал, снова гаснет свет, тишина, и голос моего сына: «Мы уже ничего не боимся!» © Немудрая Сова / ADME
«Моя доча всегда была из тех людей, которые сначала делают, а думают потом»
- Стоим на кассе. Моя пятилетка достает из моей сумки тампон и громко спрашивает, что это. Люди вокруг начинают смеяться, я говорю, что лет через 7 ей это тоже пригодится, и тут она говорит такое, после чего я выбежала из магазина со скоростью света: «Я лучше папу попрошу показать, как это работает».
У вас в запасе есть своя семейная история, достойная продолжения? Расскажите ее в комментариях. Давайте разделим эти неловкие и прекрасные моменты вместе!
