20+ курьезных доказательств того, что ремонт нельзя закончить, его можно только пережить

Что ж, кажется, самое главное при ремонте — это найти не только деньги, но и чувство юмора! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о нелепом ремонте или недобросовестном мастере? Делитесь в комментариях!

А вот еще наши истории про ремонты: