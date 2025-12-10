20+ курьезных доказательств того, что ремонт нельзя закончить, его можно только пережить
Ремонт — это стихийное бедствие, которое, как правило, выходит за рамки бюджета, сроков и здравого смысла. Здесь вас могут затопить из-за несуществующего аквариума, бросить с разобранной крышей или довести до нервного срыва, требуя чайник. Мы собрали 20+ уморительных историй о том, как мастера и жильцы переживали такие ремонтные курьезы, что хоть в кино показывай.
- Затеяли ремонт. Денег вбухали — мама не горюй. Уже последние штрихи, и вдруг муж орет: «Что за?!» Смотрю, а с потолка что-то течет. Мы бегом к соседям: «Вы нас топите!» А там бабуля, мол, ничего не знаю. И тут из-за ее спины доносится детское: «А я знаю, это все из-за моего аквариума». Бабулю как осенило, она быстро перекрыла воду и, пригласив нас к себе, объяснила, что у нее сломался бойлер. Мастер пришел, поковырял его, да ушел за запчастями. Вот он, видимо, и подтекает. А внук рядом устроил игрища, налил в тазик воды и полоскал там все свои игрушки. Вот он и подумал, что нас топит именно его «аквариум». В итоге все обошлось, подтека даже видно практически не было, но бабуля все равно взялась покрыть расходы.
- У подруги сломалась стиральная машина, она нашла мастера в интернете, позвонила ему, и тот явился. Долго ковырялся, что-то делал. В результате взял кучу денег и заявил, что нужно покупать новую машинку, так как эта накрылась и ремонту не подлежит. Подруга в отчаянии — на новую стиралку денег нет. И тут на лестничной клетке разговорились с соседом. Тот пришел, осмотрел машинку, и оказалось, что мастер сжег какую-то плату, а поломка была простой и копеечной. Купили все необходимое, и сосед ей отремонтировал стиралку. © Палата № 6 / VK
- Прорвало у нас стояк холодной воды в перекрытии между этажами. Лило знатно. Приехала аварийка, и мастера меня спрашивают: «А зачем вы нас вызвали? Вы что, сами справиться не можете? А как люди раньше жили без аварийной службы?» Ну, я за словом в карман не полезла, так что умельцы быстро взялись за работу. © k***vsezanyato / Pikabu
- Наняли мы женщину клеить обои. Сначала озвучила одну сумму, а после вдруг вдвое больше. Еж с тобой, согласились. Тут дамочка почувствовала власть и началось. Во время работы звонит мне и аж шипит: «Срочно приезжайте, тут вопросы!» Я, конечно, сорвалась с работы, бегу на квартиру, представляю, что случилось: обои бракованные, клей закончился, стены обвалились... Захожу, а она, важно скрестив руки, заявляет: «Я тут тружусь в поте лица, а у вас даже чайника нет! Где я чай пить буду?» Вот это действительно проблема вселенского масштаба.
- Накрылся у меня мобильник, и я позвонил в сервисный центр. Мне сказали прийти через три дня. Ну ладно. Приношу телефон, парень повертел его пять секунд и унес куда-то минут на десять. Возвращается и говорит, что девайс сдох окончательно и бесповоротно, но я могу купить у них новый телефон прямо сейчас. У меня просто челюсть отвисла, я ведь мобильник только полтора года назад приобрел. © Unknown author / Reddit
- Надо было поменять крышу на доме. Связался с одной компанией, которая предложила самую низкую цену. Они попросили внести предоплату, чтобы закупить нужные материалы. Заплатил. Ребята пришли на следующий день, сняли половину крыши и удалились. Больше я их не видел. Теперь никогда не даю денег, пока работа не сделана. © Shaun Doetzel / Quora
- Сломалась духовка, а я без нее как без рук. Пришел мастер, насчитал кругленькую сумму. Согласилась — новая такая в пять раз дороже обойдется. Оформили предоплату за деталь, мне сказали ждать четыре рабочих дня. Проходит неделя, чую неладное, звоню в сервис, а там девушка спокойным голосом говорит мне, что деталь придется подождать еще две недели. У меня от таких сроков глаза на лоб полезли.
- Отключили у нас домофон, звоню в контору. Там говорят, что у нас трубка сломалась, они пришлют мастера. Ну ок, ждем. Через три дня вечером домофон вдруг зазвонил. Беру трубку, а там говорят: «Третья квартира? Это мастер, я вам трубку починил, все работает, до свидания!» Я аж обалдела — кудесник нам телепатически домофон починил! © dolltroll / Pikabu
- В нашем доме лифт не работал месяц. Говорили, что серьезная поломка электродвигателя. А сегодня счастливый день: лифт запустили! Вызываю его, дверь открывается, в кабине три механика и мастер — только что закончили ремонт. Спускаемся, и чуть не доезжая до первого этажа, лифт встает. Через пару секунд по инерции машинально тянусь к кнопке вызова диспетчера. Сзади звучит мрачный голос: «Куда жмешь, здесь уже все». © Палата № 6 / VK
- Купили мы новую сушилку, поставили ее временно в коридоре. Через неделю использования она начала протекать. Все осмотрел, проблемы не нашел. Приехал мастер, включил сушку и обнаружил маленькую дырочку в шланге. А потом и говорит: «Я даже знаю, кто это сделал». И показывает на нашего кота. Оказалось, что эта трубка иногда вибрирует, а кошки часто пытаются поймать источник шума и рвут шланг. © user4757255 / Pikabu
- Был у меня опыт общения с одной мастерской. Таскал туда свой велосипед на ремонт, и каждый раз они пытались мне втюхать диагностику. После долгих обсуждений цена на эту услугу неизменно уменьшалась. © movzx / Reddit
- Сидели на нуле, в кошельках пусто, а тут еще и наша старенькая стиралка накрылась. В сервисе за ремонт запросили — караул! Нашли мастера по объявлению. Мужичок покопался в машинке, забрал какую-то деталь, ушел и пропал. Неделю нет, две — трубку не берет. Мы уж отчаялись, а тут он звонит. Оказывается, бедняга в больницу загремел, но уже вышел и даже деталь починил. В итоге всю сумму брать он наотрез отказался — дескать, по его вине задержка. А стиралка работает до сих пор.
- У нас на кухне поработал электрик, у которого, похоже, кукуха слегка поехала. Мало того что он зачем-то выкрутил все светильники, так этот гений еще и сделал новую проводку так, что теперь мы не можем одновременно включить кондиционер и микроволновку. © Cranston Snord / Quora
- У нас года три тому назад стиралка стопорнулась. Вызвали мастера. Приехал молодой мужчина, привел с собой дочку лет 13-15. И тут я обалдел: мужик только выдвинул машинку из ниши, а все остальное делала девочка. Я стоял в шоке и наблюдал, как мастер ей инструменты подает. В итоге они поменяли мотор, и по деньгам вышло недорого. С тех пор стиралка отлично работает. © Epsilon63 / Pikabu
- Доверили одним ребятам ремонт в ванной комнате. Нужно было установить ванну и перенести унитаз. Итог: унитаз теперь нормально не смывается, а из раковины и ванны несет канализацией. Приходил сантехник, сказал, что с трубами полный караул и все нужно переделывать. © Embarrassed_Gift_707 / Reddit
- У нас засорилась канализационная труба. Вызвал сантехника, тот проковырялся с ней кучу времени, но в итоге ничего сделать не смог, содрал с меня деньги и ушел. А потом я еще и обнаружил, что он зачем-то набрал воду в чашу унитаза. Это при том, что я ничего смыть не мог. Свинство какое-то. © Rod Woolley / Quora
- Висел у нас в спальне телевизор, который использовался крайне редко. Вдруг без всяких объявлений перестал включаться. Я нашел местного мастера, тот пришел, забрал телек. Через пару часов перезвонил и сказал, что блок управления накрылся. Мастер предложил забрать технику на запчасти или, если я заплачу за диагностику, он вернет ее. Ок, заплатил. Телевизор долго стоял в углу, пылился и не давал мне покоя. Короче, я разобрал корпус, ничего криминального не обнаружил. Связался по интернету с другим мастером, тот посоветовал заменить процессор. Телевизор с тех пор работает как новенький, а мастер из интернета отказался брать деньги. Спасибо ему огромное. © Curved90 / Pikabu
- У меня как-то потек бойлер, вернее, капало из него. Позвонил мастеру по котлам, тот приехал, нашел, откуда течь, и сказал, что нужно менять деталь. Я быстро нашел нужную запчасть. Звоню мастеру. А он может приехать только на следующий день — у него все расписано. Он и говорит: «Да ты сам поставь — это плевое дело. За диагностику немного заплати, а на ремонте сэкономишь. Если не выйдет, тогда уж я приеду.» Короче, сделал я все сам — теперь не течет. Заодно прошел дистанционное обучение. © furryfuzzybear / Pikabu
- Моя мама с отоплением мучилась, пока не переехала. Она жила на последнем этаже, и ей приходилось сливать по 2-3 ведра воды из батарей. Забавно, что мерзли именно нижние квартиры, а не мама. Поэтому по просьбе жильцов этих квартир мама и занималась этой ерундой. Звонили в управляющую компанию — толку ноль. И вот мама переехала в другой город, тут ей звонят из конторы и говорят, что соседи жалуются на холод. Нужно, чтобы мама сама спустила воздух из батарей или впустила в квартиру кого-то для этого. Мама, естественно, отказалась. В итоге ее подруга с ключами пару раз впустила сантехников в квартиру. Они поколдовали, и волшебным образом все наконец-то наладили. Прошло уже несколько лет, больше не звонят. © kochepat / Pikabu
- Мастер старше меня на 25 лет, взялся отреставрировать шкаф без предоплаты и повадился ко мне вечерами чаи гонять. Я его всячески отваживала, наконец прямым текстом сказала, что жду его только с готовым шкафом. В итоге привез он мне его через 3 месяца! А когда я открыла шкаф, там вместо полок из натурального дерева были доски из дешевого ДСП.
- Затеяли ремонт и нашли по знакомству мастера. Нас сразу предупредили: парень работящий, но делает все очень медленно. Не проблема, мастер все равно трудился, когда мы с мужем на работе были. Однажды супруг заскочил днем домой и еще с площадки услышал подозрительные звуки. Короче, влетает муж в квартиру, а там целая команда ребят на гитарах наяривает. Оказывается, наш умелец только пару часов работал, а потом они с друзьями репетировали, потому что другого места для этого не нашлось. Странно, что нам соседи не пожаловались.
- Еду с работы, а мне звонит дочь в расстроенных чувствах: собиралась в магазин, но дверь заклинило, ей не выйти. Срочно звоню мастеру и лечу домой. Приезжаю, а там мужчина уже ковыряется с дверью и заодно успокаивает мою дочку: «Не волнуйся, мама уже приехала, и дверь я сейчас открою.» И тут мой ребенок выдает: «Дяденька, а можно вы подольше дверь чинить будете? А то я уроки еще не сделала!» Мастер долго смеялся, но дверь все-таки вскрыл за пять минут.
- Один не слишком рукастый мастер повесил у нас в ванной водонагреватель. Сижу я у себя в комнате и вдруг слышу грохот, как будто кто-то разбил тарелку, только в десять раз громче. Вбегаю в ванную, а там водогрей валяется на полу, а от унитаза и раковины остались одни осколки. Вызвал другого сантехника, а на того орал по телефону минут пятнадцать. До сих пор в ужасе представляю, что ванной в тот момент кто-то мог находиться. © 1-and-only-P4RZ1V4L / Reddit
Что ж, кажется, самое главное при ремонте — это найти не только деньги, но и чувство юмора! Какая из этих историй впечатлила вас больше всего? И есть ли у вас в запасе своя история о нелепом ремонте или недобросовестном мастере? Делитесь в комментариях!
