17 ностальгических историй о друзьях по переписке, которые греют сильнее батареи

В эпоху мессенджеров мы почти забыли, каково это — с трепетом заглядывать в почтовый ящик в ожидании конверта. Бумажное письмо нельзя «удалить для всех», его можно только хранить годами, вдыхая запах чужого парфюма или находя внутри случайные блестки. Мы собрали 17 историй о дружбе по переписке, которая оказалась крепче любых современных социальных сетей.