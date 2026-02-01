17 ностальгических историй о друзьях по переписке, которые греют сильнее батареи
Ностальгия
45 минут назад
В эпоху мессенджеров мы почти забыли, каково это — с трепетом заглядывать в почтовый ящик в ожидании конверта. Бумажное письмо нельзя «удалить для всех», его можно только хранить годами, вдыхая запах чужого парфюма или находя внутри случайные блестки. Мы собрали 17 историй о дружбе по переписке, которая оказалась крепче любых современных социальных сетей.
- Учительница немецкого в 6 классе устроила лотерею на друга по переписке. Повезло мне, и я вытянула адрес. Почти три года переписывались. Обменивались фото, монетками, открытками, марками. Она учила мой язык, неплохо писала, я же на немецком тяп-ляп, год всего его учили. Со словарем писала что-то. Однажды кто-то кому-то не ответил, и переписка прекратилась. Думаю, если б немецкий у меня был более сносный или если бы я писала ей на своем родном, то переписка бы продолжилась. Пробовала поискать ее в социальных сетях, но не нашла. Недавно нашла те письма, ностальгия... Моя Ребекка! Сейчас могли бы пообщаться, английский язык хороший. Надо все-таки еще раз поискать! © Подслушано / Ideer
- Очень давно общался с одной девушкой в сети. Она мне была симпатична, но не более того. Мы общались два года и так ни разу и не виделись, хотя жили в разных концах одного и того же города. Мы ходили в кино вместе, но каждый в своем кинотеатре. Иногда я оставлял для нее мелкие приятности (сладости, книги) на лавочках в парке. Мы присылали друг другу письма по почте, но упрямо верили в то, что мы друзья. Однажды я ехал в метро на работу и сладко дремал. Вдруг я проснулся от того, что кто-то сел мне на руки. Я открыл глаза, а это она. В тот день она ехала к подруге. Как объяснила потом, она просто ждала и верила, что если судьба, то мы когда-нибудь обязательно встретимся. Судьба. © Палата № 6 / VK
- Когда учились еще в школе, на уроках английского писали письма и отправляли по адресу (скорее всего, не существующему), который был написан в учебнике, — в надежде приобрести заграничного друга. Но ответ так никому и не приходил. И вот уже во взрослом возрасте, разбирая рабочую почту, я нахожу такое письмо от девочки из Японии. В адресе был указан несуществующий абонентский ящик, но получателя зовут так же, как и меня. Половину вечера сидела с переводчиком. Но я все-таки накарябала ответ. Конечно, не письмо из Хогвартса, но, думаю, будет приятно. © Подслушано / Ideer
- Я десять лет переписывалась с парнем из другого города. Мы делились всем на свете, стали лучшими друзьями, хоть ни разу не виделись. Вдруг его письма прекратились. И тут, через год молчания, в ящике лежит конверт. Вскрываю его — и замираю: мне на ладонь упал билет на поезд до его города — с датой отправления, которая уже прошла месяц назад. Мне почему-то было безумно неловко. На письмо я так и не ответила. Думаю написать ему, ведь все же лучше поздно, чем никогда.
- В школе у меня был тайный поклонник: мы оставляли друг другу записки в парте. Он начал первым. Я ходила вся такая романтичная, гадала, кто же мой таинственный адресат. Пока однажды самый красивый мальчик класса не спалил меня за этим делом и как давай высмеивать: «Да ты сама с собой переписываешься! Фантазерка!» И тут я не растерялась и сделала ход конем: решила, что раз уж у меня такой «богатый внутренний мир», грех его не использовать. Стала писать сама себе ответы еще лучше и остроумнее. В итоге переписка стала настолько классной, что реальный поклонник тихо слился. А я потом поняла: это была моя первая практика самоподдержки и самоиронии. И, если честно, собеседника получше у меня с тех пор так и не завелось.
- Еду в метро. Стоит девушка напротив, достает из сумки письмо. Настоящее, в конверте с маркой. Разворачивает с трепетом двойной листок, вырванный из тетрадки, читает, улыбается. И я вместе с ней заулыбалась. Вспомнила, как в детстве искала себе в наших детских журналах друзей по переписке; писала письмо на таком же листочке; как ждала ответ и так же, как эта девушка, с трепетом разворачивала и читала письмо. © Подслушано / Ideer
- Недавно нашла старые письма моих мамы и папы. С разрешения от обеих сторон села их читать. Такой романтики, такой любви и нежности, как среди строк в письмах, нет даже в голливудских фильмах! Очень по-доброму начала завидовать отношениям мамы с папой, ибо, прочитав все, что они писали друг другу, начинаешь понимать искренность чувств. Мне мой парень тоже пишет письма, но они электронные и обычно состоят из просьбы «подай-принеси»... © Карамель / VK
- В 22 года занималась посткроссингом, позже перешла на переписку бумажными письмами. Были подруги со всех концов страны, писали про обычные дела: ремонт, ссоры с мамой, переживания за детей... Было очень волнительно ждать письмо в ящике. Постепенно всем стало некогда, и письма пишу дай бог пару раз в год. Перед Новым годом шлю открытки любимым друзьям, подписываю в красивом кафе за чашкой чая, вкладываю брелок или календарик. Мило и трогательно. Люблю эту традицию... Мама пишет своим друзьям тоже теперь. © Подслушано / Ideer
- Учительница предложила нашему классу тоже участвовать в переписках. И мы переписывались с учениками из Венесуэлы и Камбоджи. Первые посылки были большими. Как их, так и наши. Это были анкеты. Мы клеили фото и писали письмо о себе, и они так же. Потом, начиная с 7 класса, мы переписывались с ними. Жила я в маленьком поселке. Приходило по 3 посылки в год из обеих стран. Мы отсылали конфеты наши, кассеты с музыкой. Они нам тоже делали такие подарки. Я помню, девочка из Венесуэлы прислала мне прикольную игрушку в виде барашка, он у меня до сих пор у родителей лежит. А мальчик из Камбоджи прислал кассету с какой-то местной музыкальной группой. В общем, учительница сделала подарок, который запомнился на всю жизнь. Когда ты живешь в городке, который сложно найти на карте, а у тебя есть друг на другом конце земного шара, это восторг. © Подслушано / Ideer
- Со своим мужем познакомилась случайно, когда он по ошибке отправил письмо мне на электронную почту, а не своей маме (буквой ошибся). Начали общаться, оказалось, что мы из одного города, а он учился за границей на тот момент. Мы начали переписываться все чаще. Поняли, что слишком разные, но со временем снова начинали общаться. Как-то раз купила тур по Европе и предложила ему встретиться, а он согласился. Когда мы увидели друг друга, то я прям в воздухе увидела ту искру, которая между нами пробежала. Весь день мы были вместе, а показалось, что прошел лишь час. После моего отъезда мы договорились о встрече в нашем родном городе. Прошло много лет, и мы все еще вместе. Такие разные, но такие счастливые. © Карамель / VK
- Моя старшая сестра очень хорошо знает английский, поэтому в детстве она помогала мне писать письма всяким звездам, писателям, певцам и даже персонажам из фильмов. Бывало, мы садились вечером за стол, выбирали какого-нибудь Дэниэла Рэдклиффа, Эминема или Ди Каприо и писали им письма. О том, как я их люблю и уважаю, о том, как восхищаюсь ими и о том, как сильно буду ждать ответ. Сестра это все переводила и потом рассылала по почте. К моему удивлению, почти все они мне отвечали, благодарили за теплые слова, приглашали однажды проведать их и обещали провести экскурсии! И меня вообще не смущало, что почерк у них у всех был, как у моей сестры. А фотографии, которые они присылали, больше напоминали календарики, которые можно купить в любом ларьке. Мне все равно было приятно. © Карамель / VK
- У меня было 3 друга по переписке. Очень нравилось писать длинные письма самым красивым почерком, рисуя маленькие завитушки и сердечки. В листы я вкладывала блестки или цветные кружочки из бумаги, чтобы друг почувствовал волшебство, когда открыл мое письмо. Иногда, правда, ответа можно было ждать по месяцу или больше, но это волнение при получении письма я никогда не забуду. Кстати, мне 27. © Подслушано / Ideer
- В прошлом году продали наследную квартиру родителей, в которой выросли с братом. А вчера позвонил сосед. Сказал, что при смене лифта в шахте нашли старое письмо, на котором наш адрес. Письмо написано в 1989 году, не распечатано. Бабушка писала отцу о том, как день рождения деда отметили, как в гости ждет... Вот такой привет из прошлого. © Подслушано / Ideer
- 13 лет назад выложила в сеть свою книгу. Мне написала девочка, уж больно ей понравился роман. Мы с ней подружились и реально писали друг другу простыни по электронной почте (тогда мессенджеров еще не было). Я обожала пятницу, потому что в тот день она высылала мне письмо, а я потом часами строчила ответ. Мы знали все секреты друг друга. Она даже стала одной из героинь моих будущих книг. © kezalia_verdal
- В 90-х я была в Лондоне, жила там в семье и учила английский. И привезла оттуда в свой маленький северный городок лицензионный диск любимой группы. Там был вкладыш с текстами и на последней странице напечатан адрес официального фан-клуба. Не знаю, о чем я тогда думала, но взяла и написала им письмо: что я живу в другой стране, что здесь так сложно найти их кассеты и диски. Письмо я отправила и забыла. А через какое-то время мне начали пачками приходить письма со всего мира. Прямо десятками! Фанаты писали мне, присылали кассеты, футболки, один парень играл в группе и записал мне целую кассету с каверами своих любимых песен. С некоторыми ребятами мы стали настоящими друзьями по переписке, и только через несколько месяцев я додумалась спросить, как они обо мне узнали. Оказалось, мое письмо опубликовали в журнале и кто-то из группы даже его прокомментировал. За несколько лет я получила письма от более чем 300 человек! Такая вот известность получилась. © ya_strandjord
- У родителей годовщина свадьбы, они уже 30 лет живут душа в душу. Долго думала, что им подарить. И тут вспомнила, что до свадьбы папа писал маме романтические стихи. Когда они уже поженились и папа уезжал надолго в командировку, они писали друг другу письма. Нашла все эти сокровища, выбрала фотографии за все года и сделала памятный альбом их совместной жизни. А еще мы с братом озвучили и записали в студии папины стихи и все их письма. Видели бы вы, какие они были были счастливые, когда рассматривали подарок под папин стих, в котором он впервые признался маме в любви. Наблюдая за родителями, я верю, что глубокая и верная любовь существует. © Не все поймут / VK
- В 10 классе, когда подруга уехала в другую точку мира, мы писали друг другу письма. И даже когда появились социальные сети, мы продолжали переписываться, так как это было прекрасное чувство. Будто отправляешь частичку себя, к чему можно притронуться! Разрисовывали и душили бумагу. До этого мы учились в одном классе и каждое утро передавали друг другу записки: милые или прикольные, с определенными моментами из нашей жизни. Сейчас нам за 30, и мы до сих пор общаемся. © n.neunelf
