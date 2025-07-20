17 фото, которые доказывают: школьные годы — это чистая ностальгия и немного стыда

Школьные годы — это время, которое навсегда остается в памяти. Первые настоящие друзья, наивные мечты и нелепые стрижки — все это вызывает улыбку и... легкое желание провалиться сквозь землю. Мы собрали фотографии пользователей, глядя на которые хочется сказать: «Это было и со мной!» Приготовьтесь с головой окунуться в прошлое.

«Моя девушка разрешила показать ее фото из 1992 года. Здесь ей где-то между 14 и 15»

Если бы она со мной в школе заговорила, меня бы кондратий хватил! © TheGoodIdeaFairy22 / Reddit

«Старшие классы были воистину бунтарским временем. Металл!»

О, именно так выглядели обложки любовных романов в 90-х! © IKMNification / Reddit

«С какого-то перепугу я думал, что в очках выгляжу умнее. Конец 80-х»

Да это же вайб героя Кирана Калкина в фильме «Один дома»! © emilyradbecca2223 / Reddit

«Школьная фотография из 9 класса. На такую стрижку меня вдохновила Шери Кэрри. Увидела ее в фильме „Лисы“, и образ мне зашел»

Ха-ха, в том году у меня была очень похожая стрижка! © crazy-bisquit / Reddit

«Я участвовала в конкурсе и выиграла бесплатный фотопортрет. Сначала хотела фоткаться со своим парнем, но он отказался со словами: „Бери лучше кота!“ Не вопрос»

«Моя худшая школьная фотография»

Похоже, ты только что стал свидетелем чего-то ужасного и пытаешься выдавить из себя неловкую улыбку. © flinstonepushups / Reddit

«Позирую своему парню после школьных танцев, 1970 год»

Твой парень был вампиром? Я не вижу его отражения в зеркале. © slackjack2014 / Reddit

Сфотографируй меня как одну из тех французских девушек. © Burnin_Oth / Reddit

«Это я во 2 классе. Ученица, не учитель»

2-й класс и уже плачу ипотеку, вот облом! © MilkAdditional3737 / Reddit

«1977 год. Приготовьтесь, дамы»

«Старшая школа. Еще сомневаюсь в выборе жизненного пути, но не в выборе одежды»

«1990 год, 6 класс. И да, фон — лазеры»

Каждый год я умолял родителей потратиться на лазерный фон, но они всегда говорили, что это слишком дорого. Лет восемь назад я рассказал об этом своим ученикам, но они даже не поняли, о чем я. Тогда я спроецировал лазерный фон на доску, чтобы показать им, а один из ребят сфотографировал меня и отправил снимок мне по электронной почте. В тот день моя мечта сбылась. © TwoAndTwoEqualsFive / Reddit

«Нет, я не жалею ни о чем»

«Я почти уверен, что у меня в рюкзаке лежал отличный сборник бородатых анекдотов, которые я пытался запомнить, чтобы потом пересказывать всем»

Ты выглядишь так, будто только что показал крутой фокус и ждешь реакции публики. © J3sush8sm3 / Reddit

«Школьная поездка в зоопарк, 1974 год. Ненавижу все школьные фотографии, от детского сада до выпускного класса. У меня либо озадаченный, либо удивленный, либо растерянный вид»

Я тренировал детскую футбольную команду, и именно так выглядели вратари, когда мяч вдруг оказывался на противоположном краю поля. © slouchingtoepiphany / Reddit

«Родители отправили меня жить к очень консервативной бабушке, которая не одобряла мой стиль. Поэтому она купила мне кучу новой одежды. Кажется, у меня было около пяти жилеток разных цветов»

«По моему взгляду видно, что я просто умирала изнутри. В конце концов, удалось уговорить бабулю позволить мне быть собой. У меня были кеды Vans в розово-белую клетку, когда я надевала их в школу, другие дети были в шоке, потому что еще даже не слышали о Vans (город был маленький)».

«Мой бывший помог отыскать старые фото 20-летней давности. Это был 2006 год, мне было 12. Я считала себя крутой и дерзкой»

«У меня была длинная челка и короткая стрижка с торчащими прядями. А еще я была без бровей»