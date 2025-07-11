15 историй об учителях, которые навсегда изменили жизнь своих учеников

Мой учитель русского и литературы Арамштам Семён Иосифович. Человек который открыл для меня литературу, с ним всегда было интересно, он очень любил когда ученики не просто говорили ,что " писатель хотел этим сказать" .. можно было сказать смело что ты считаешь по другому, что не согласна с учебником и т.д. И если это не просто слова,а ты объяснишь почему по другому думаешь, оценка разумеется была высокой, но и он с тобой был на равных , слушал внимательно. Он научил мыслить и не бояться озвучивать свои мысли. Так же и в русском языке, очень любила отвечать у доски на его уроках. Я могла ставить запятые не там где положено по тексту, объяснить почему именно так считаю правильным и если я не права , тогда он всегда спокойно обьяснял , а иногда и соглашался,что можно и так как ученик предлагает. Плюсом он сам через знакомых создавал сборники с лучшими сочинениями , стихами и т.д учеников. Было безумно приятно.