15 человек, которые встретили любовь, когда меньше всего этого ожидали

Я вёл концерт у своих друзей в небольшом городе. Хороший добрый местный рок. зал человек на сто пятьдесят. Почему нет? Был после развода, свободен во всех отношениях, но отношений не искал. В сейшен меняется группа, идёт короткий чек, я, как нормальный "ковёрный" 😁, заполняю паузу... И вижу ЕЁ в зрителях. Нет, я к ней не подошёл. Нет, она ко мне не подошла. Назавтра я нашёл её в соцсетях, мы общались, мы были интересны другу. И, когда это поняли, решили встретиться. Зажатость и неловкость - это, как выяснилось, не про нас. Мы знаем друг друга миллион лет! Вместе девять лет, женаты четыре года. У каждого третий брак. Сегодня мне 53, ей отпраздновали юбилей. Что за вопросы?! Конечно, пусть моя любимая на три года меня младше, но ей 25 и ни днём больше!

Резюме: не торопитесь, но пробуйте. Ваше от вас не уйдёт.