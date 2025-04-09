14 человек рассказали о том, что помогло им спасти брак, и некоторые истории очень неожиданные

Семья
1 час назад

Люди в браке проходят через разные периоды. Притирка в быту, привыкание друг к другу в процессе совместной жизни, несовпадение рабочих графиков и появление детей - непростые вещи, которые могут привести к ссорам и даже расставанию. Но есть пары, которые смогли избежать развода и рассказали в сети, как им это удалось. Вот эти истории.

  • 17 лет назад в нашем браке начались проблемы. Все мое внимание поглощал маленький сын, муж уставал на работе, а я не обращала на него внимания. Все закончилось тем, что он начал переписываться с другой женщиной, с которой познакомился в интернете. Я попросила развод. А пока что стали жить как друзья. Через пару месяцев мы заскучали и решили сходить поужинать и в кино. Я по привычке взяла его за руку. Он промолчал и тихонько погладил меня. Я не знаю, что произошло в тот день, но я поняла, что не готова его отпустить. И мы научились уделять время друг другу. Сейчас наш брак настолько идеален, насколько это вообще возможно. Мы оба простили и приняли недостатки друг друга. © myhouseneedscleaned / Reddit
  • Мы были на грани развода, он переехал к другой женщине. Потом у них там что-то случилось, и он переехал обратно ко мне, просто как сосед по квартире. И тогда мы решили пойти на семейную консультацию. Это помогло нам разобраться в наших чувствах, и теперь наш брак крепче, чем когда-либо. Если вычесть этот год, то мы женаты уже 19 лет. © Jennyelf / Reddit
  • Я изменял жене. Жена узнала, мы расстались. С той девушкой я продолжал встречаться. Пишу ей: "Я нахожу твои волосы на одежде, это заставляет меня улыбаться". И по ошибке отправляю это жене! А жена подумала, что я хочу помириться, и позвонила мне. Мы проговорили 2 часа и многое обсудили. Я расстался с той девушкой, снова сошелся с женой, и вот уже 10 лет мы абсолютно счастливы. © arumbarumthrowaway / Reddit
  • Очень сильно поссорились с мужем, вплоть до развода. Ругались несколько дней, и он решил ночью собрать вещи и уйти. Ушел, но ненадолго. Вернулся и лег спать, потому что пакет с вещами порвался. Вот так плохое качество пакетов спасло наш брак. © Послушано / Ideer
  • Я поймал свою жену на общении с мужчиной в сети. Предъявляю это ей, а она говорит, мол, я тоже знаю, что ты и сам общаешься с другой женщиной. Мы эмоционально изменяли друг другу, потому что чувствовали, что не получаем от брака того, что нам нужно. Мы поняли, что если бы мы просто взяли усилия, которые мы тратили на других людей и потратили их друг на друга, мы были бы счастливы и получили то, что нам нужно. Теперь мы счастливы. © Unknown author / Reddit
  • С мужем 20 лет в браке, наступил кризис, решили разводиться. Но так как у дочери скоро должны были быть выпускные экзамены и поступление в вуз в другом городе, решили, что 3 месяца потерпим и поживем как раньше, чтобы не было ей лишнего стресса. В общем, экзамены дочь сдала, поступила, уехала, а мы... забыли, что хотели разводиться. © Послушано / Ideer
  • Шел третий год брака, отношения разваливались на глазах, дело к разводу. И тут я узнаю, что беременна. Муж обрадовался, но отношения особо не изменились. Дочь родилась в годовщину свадьбы, хотя по всем расчетам врачей должна была намного раньше. После этого начался второй медовый месяц! Мы как будто заново влюбились друг в друга, и это волшебство длится уже пятый год. Спасибо тебе, девочка моя, что воссоединила своих родителей. © Послушано / Ideer
  • У нас было двое маленьких детей и разный график работы, чтобы заботиться о них, так как в детский сад их отдать не было возможности. Как-то раз муж позвонил мне на работу и сказал, что мы оба несчастливы и нам нужно расстаться. И тут я заявляю: "Знаешь, что? Я не собираюсь тянуть все одна! Давай-ка приди в себя!" И бросила трубку. Завтра у нас 30-я годовщина свадьбы. Дети выросли, а мы любим друг друга больше, чем когда-либо. © Unknown author / Reddit
  • С мужем долгое время был разлад в отношениях, он изводил меня скандалами. Была в гостях у родителей и после очередной ссоры поняла, что к мужу уже ничего не чувствую, надо расходиться. С этими мыслями пошла выбирать отцу в подарок одеколон и, перенюхав все, нашла тот, который очень подошел бы мужу. И чувства снова проснулись, мы помирились. Похоже, одеколон спас мой брак. © Подслушано / Ideer
  • Я начала слушать его, не перебивая, и стала милой, доброй и любящей, даже когда мне этого не хотелось. Я никогда не осознавала, что ему нужно столько же утешения, сколько мне. И что я медленно подрываю его доверие ко мне, когда я заставляю его чувствовать, что он не может прийти ко мне с проблемой. Я чувствую себя виноватой. Я была эгоисткой годами. Я не понимала, что если он мужчина, то это не значит, что мне не нужно стараться. © mynameisjadie / Reddit
O_о
12 минут назад

Неизвестная *запрещённое слово* с рэддита - самая адекватная. Ответ огонь.

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  • Мы с моим мужчиной вместе уже 20 лет. Когда его привычки начинают меня раздражать, и я начинаю воспринимать его доброту как должное, я представляю, как его увидит и воспримет другая женщина. Это заставляет меня вспомнить, почему я выбрала его, и он снова становится желанным для меня. Я смотрю на его грубые руки, когда он что-то делает по дому, и думаю о том, какие они нежные, когда гладят меня. Я наслаждаюсь тем фактом, что из всех людей на земле он предпочитает меня. Срабатывает каждый раз. Отношения требуют работы, и она начинается с тебя самого. © loralei2u / Reddit
  • Мы были на мели, наши графики были диаметрально противоположны, мы почти не разговаривали. Когда мы разговаривали, мы ссорились. И как-то раз я спросил ее, хочет ли она расстаться или быть вместе. Разводиться она не хотела. Я предложил, чтобы вместо разговоров и ссор мы одну неделю просто обнимались и обедали вместе. Она заявила, что это глупость. Мы еще немного поспорили, и я вытащил три карточки. На одной было написано "еда", на второй - "обнимашки", на третьей - "молчание". Она выбрала молчание. На следующий день она захотела поговорить, я ответил ей: «Еда, обнимашки, молчание?» Она выбрала еду. Мы пошли и купили стейки, я их приготовил. Спустя неделю все стало хорошо. © Unknown author / Reddit
  • Он мне изменил, и я ушла. Я даже успела завести другие отношения. Но мы решили попробовать еще раз ради детей, ходили к психологу, и я увидела, что он ведет себя искренне и действительно изменился. Он начал вести себя по-другому. Я смогла начать доверять, и теперь наши отношения лучше, чем я могла себе представить. Нам пришлось почти все потерять, прежде чем мы смогли все исправить. Теперь мы придерживаемся некоторых правил. Во-первых, наш брак - превыше всего, например, друзей или работы. Во-вторых, мы разделили обязанности, и теперь я не обижаюсь из-за того, что мне слишком много приходится брать на себя. И мы никогда не отмахиваемся друг от друга. © Unknown author / Reddit
  • Когда мне было 5 лет, родители сильно поссорились. Крики, скандалы, решили подавать документы на развод. Я не до конца понимал ситуацию, и просто подошел к ним и спросил: "Мама, ты найдешь себе другого дядю, а ты, папа, найдешь другую тетю?" Родители молчат, вздыхают, и я грустно спрашиваю: "А с кем буду я?" Родители до сих пор в браке, вот уже 27 лет, у них все хорошо. © citycenter / Pikabu

Бонус: когда все-таки развелись, и это к лучшему

  • С мужем стали просто друзьями. Решили развестись. Все шло гладко, пока судья не спросил: "Претензий ни у кого нет?" Черт меня дернул пошутить: "Есть. Когда мы познакомились, он занял у меня сотку. До сих пор не отдал!" И тут судья (видимо, с юмором попался) говорит: "Ну что, добровольно отдадите или счетчик включать?" В итоге дружим семьями и с судьей, и с бывшим. © Послушано / Ideer

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