15+ человек рассказали, что было той последней каплей, под напором которой рухнул их брак

Во время беременности пришлось полежать в больничке. Со мной в палате была женщина с какой-то очень серьезной проблемой, я так поняла, что там вообще было под вопросом, выживет ребенок или нет. Ужас, короче. И ей постоянно названивал муж и ныл, что ему тяжело, он не справляется со старшей дочкой, он не знает, как одевать ее в садик и т.д. Требовал, чтобы приехала теща и занималась хозяйством, потому что он на такое не подписывался.

Надеюсь, у той женщины все сложилось хорошо и она выкинула из дома этот никчемный кусок мужика.