Муж, гаркнувший, что жена ему не мать - забавный персонаж. то есть обсуживать его быт, как мать, она обязана. А уважать ее и проявить толику заботы он не может
15+ человек рассказали, что было той последней каплей, под напором которой рухнул их брак
Когда мужчина и женщина говорят друг другу заветное «да» у алтаря, они верят, что их брак будет прочен как никакой другой, а чувства никогда не угаснут. Но жизнь вносит в этот сценарий свои коррективы, и вот уже вчерашние влюбленные подписывают документы о разводе. Пользователи сети рассказали, каким был тот момент, когда они поняли: союз обречен.
- Был День матери. Я отработала две смены подряд — коллега заболела. Прихожу домой, а муж такой: «Что на ужин приготовишь?» Отвечают ему: «Я очень устала, может, сам постоишь у плиты? К тому же, сегодня День матери». А он как гаркнет: «Ты мне не мать!» Наши отношения давно шли под откос, но это была последняя капля. © WakingOwl / Reddit
- Как муж говорит, развелись мы из-за моего приступа жадности. Я, голодная, по пути с работы купила 4 небольших стейка семги. Пришла домой, муж дома давно. Пожарила стейки, сделала салат для совместного ужина и ушла на 10 минут в душ. Выхожу, а на столе остался один кусочек рыбы и миска салата. И такая меня тоска взяла, такое чувство безнадеги, что не было ни слов, ни желания дальше жить с этим человеком. В ближайшую субботу собрала вещи, в воскресенье съехала, а в понедельник подала на развод. © Подслушано / Ideer
- Как-то у меня сломалась машина и я застрял в 11 километрах от дома. Позвонил ей, но она шла в кафе и сказала, что ничем не может помочь. И это притом, что у нас было 2 машины. Потом оказалось, что в этом кафе ее ждал какой-то парень. Мы расстались, она начала встречаться с тем парнем. А через 8 месяцев она вернулась и начала умолять дать ей второй шанс. Но я уже встречался со своей нынешней женой. © gaz8600 / Reddit
- Я это понял, когда она усадила меня и с каменным лицом сказала: «Я все обдумала, и ты больше не будешь заниматься спортом». Я бегал трусцой по несколько километров в день и обычно брал с собой наших детей в коляске. Она заявила, что я теперь отец и мой бег отнимает слишком много времени. Тогда я понял, что совершил ужасную ошибку. Ну а потом я застал ее с другим мужчиной в моей машине, и мы развелись. Но у меня есть 2 замечательных детей, и это самое главное. © JD054 / Reddit
- Бабушка мужа оставила ему старинные серьги с бриллиантами. Сказала, что он должен подарить их любимой женщине. А я об этом узнала спустя 15 лет, когда его дальняя родственница спросила у меня, почему я не ношу фамильные серьги. Было обидно, и я в лоб задала вопрос, почему он не показывал мне сережки. А муж взял и перевел тему. Я ничего не смогла сделать. Потом узнала, что дочке от первого брака на 19-летие он подарил те самые бриллиантовые сережки. А я подаю на развод — во мне он не видит любимую. © Подслушано / Ideer
Откуда ей вообще стало известно, что именно ему сказала бабушка или дальняя родственница присутствовала при этом событии и почему ей это интересно.
- Я быстро поняла, что муж мне не подходит, но у нас было 3 детей, поэтому я оставалась с ним. Мы были в браке 19 лет, а развестись я решила вот почему. Как-то я спросила его, почему он ни разу не говорил нашим детям, что любит их. А он ляпнул, что наши дети вообще-то не заслужили его любви. Я была просто в шоке. 2 дня я буквально не могла говорить. © Far-Phone8791/ Reddit
- Мама рассказала, что когда она вернулась со мной из роддома, на моей старшей сестре был подгузник, который не меняли несколько дней, а в доме царил бардак. Отец, даже не посмотрев на новорожденную, спросил, что будет на ужин. Маме потребовалось несколько лет, чтобы уйти, но именно в тот момент она поняла, что все кончено. © pahasapapapa / Reddit
- Я это понял в день свадьбы. Она потратила кучу денег на ненужные вещи, и, естественно, оплачивать счет по ее кредитной карте пришлось бы мне. Затем она заявила что хочет, чтобы у нас на свадьбе был еще и фургончик с мороженым (и это притом, что у нас уже было 2 стола с десертами). Я сказал, что он нам совершенно не нужен. Она немного поспорила со мной, но потом согласилась. Наступает день свадьбы, я стою с друзьями, и тут подъезжает машина с мороженым. Вот тогда-то я и понял. Наш брак продлился 3 года, я, как мог, пытался его спасти. Сейчас у меня все отлично. © StrangeJitsu / Reddit
Во время беременности пришлось полежать в больничке. Со мной в палате была женщина с какой-то очень серьезной проблемой, я так поняла, что там вообще было под вопросом, выживет ребенок или нет. Ужас, короче. И ей постоянно названивал муж и ныл, что ему тяжело, он не справляется со старшей дочкой, он не знает, как одевать ее в садик и т.д. Требовал, чтобы приехала теща и занималась хозяйством, потому что он на такое не подписывался.
Надеюсь, у той женщины все сложилось хорошо и она выкинула из дома этот никчемный кусок мужика.
- Это случилось почти сразу после свадьбы. Наши отношения испортились, как только мы стали жить вместе. Во время медового месяца в Греции он ужасно вел себя со мной даже на людях. Я хотела поехать на пляж, который считается одним из самых красивых в мире. На автобус туда мы попасть не смогли, и тогда муж стал кричать, что ненавидит путешествовать со мной, и как я вообще могу так портить ему отпуск. Потом мы пошли на пляж неподалеку, и он ушел купаться с двумя своими друзьями, которые поехали с нами, так как он так хотел. Я была в таком шоке, так унижена, что не могла ничего сделать, кроме как сесть в шезлонг и заплакать. И да, теперь это мой бывший муж. © gridironbuffalo / Reddit
- Мы собирались на свадьбу друзей. Жена заканчивала макияж, и я сказал, что она красотка. Я ждал что-то приятное в ответ, но она молчала. И тут меня осенило: я ни разу не слышал от нее похвалы. Обиженно произнес: «А ты никогда не делаешь мне комплиментов...» Жена отложила тушь и закатила глаза. «Ты вообще находишь меня привлекательным?», — не унимался я. И тогда жена ответила: «Нет». Я спросил: «Тогда почему ты вышла за меня?» А она: «Тогда я не считала это важным». Я никогда не чувствовал себя таким некрасивым и нелюбимым. Мы развелись в итоге. © Seandouglasmcardle / Reddit
- Когда нашему ребенку было 3 месяца, я сильно заболела. Я была так слаба, что не могла даже взять малыша на руки. Я попросила мужа остаться дома и помочь мне. Он сказал, чтобы я позвонила маме, и ушел на работу. Я продержалась еще 4 года, пережила еще несколько подобных случаев, но, в конце концов, нашла в себе мужество уйти. Когда я попросила его о разводе, я почувствовала, что вся тяжесть мира свалилась с моих плеч. © the_serpent_queen / Reddit
- Мой дедушка был моим лучшим другом, когда его не стало, я очень тяжело переживала эту потерю. Вместо того чтобы поддержать, муж сказал мне, что я слишком расклеилась и не заслуживаю эмоциональной поддержки. Это стало последней каплей. Развод дорого мне обошелся. Но, в конце концов, это стоило того, чтобы не быть с человеком, который не протянул мне руку помощи в трудную минуту. © dk573 / Reddit
- Прихожу вечером домой, а жена не встречает меня. Захожу к ней в спальню, спрашиваю, чего не вышла, а она отвечает, что уснула. Я иду в душ. Только собираюсь выходить, как замечаю на стекле сердечко и надпись: «Люблю тебя, Паша». Думаете, это романтично? Да, но меня не Паша зовут. Оказалось, что до моего прихода у нас «гостевал» любовник жены. Спасибо зеркалу, которое сказало мне всю правду. Скоро развод, буду съезжать с квартиры, но зеркало заберу с собой. © Палата № 6 / VK
- Спустя 6 месяцев после свадьбы я узнала, что муж мне изменяет. Он, конечно, уверял, что только переписывался с этой женщиной, а сам скидывал ей скриншоты моих сообщений, и они оба смеялись надо мной и моими отчаянными попытками спасти отношения. Последней каплей для меня стало то, что эта женщина посмела написать ему что-то вроде «Бедняжка, она ничего не знает и все время выпрашивает у тебя внимание и ласку». Как только я прочитала эти слова, я поняла, какую большую ошибку совершила, выйдя замуж за этого человека. Сейчас я счастлива во втором браке. © Valiantlycaustic / Reddit
- С первой женой у меня появились подозрения, что я женился не на том человеке, когда она решила бросить работу и просто сидеть дома. Каждую неделю к нам приходила горничная, которая убирала дом сверху донизу, стирала и мыла посуду. И все равно 6 дней в неделю дом выглядел ужасно. Если ужин вообще готовился, то это был фастфуд или полуфабрикаты. Подозрения подтвердились, когда я поймал ее на измене. Про меня она сказала так: «Мой муж — ангел, но мне с ним скучно». Со второй женой я снова и снова убеждаюсь в том, что женился на правильном человеке. © Grizzled**** / Reddit
- Когда я была на работе, моя коллега, сидевшая рядом, листала ленту в приложении для знакомств. В какой-то момент она ойкнула. Я тут же повернулась к ней, а она попыталась спрятать телефон. Как вы уже могли догадаться, коллега наткнулась на профиль моего мужа. Не старая забытая страничка, а очень даже свежий профиль, на котором он подавал себя как холостяка. Я собрала вещи в тот же день. Вскоре я встретила другого мужчину, и мы счастливы в браке. Все было к лучшему. © Ок_Ad8609 / Reddit
- Однажды мой сын, посмотрев мультфильм «Босс-молокосос», подошел к мужу и сказал: «Папа, я увольняю тебя из семьи». Муж тогда просто поржал, а я в тот вечер крепко задумалась над словами сына. Я поняла, что отношения у нас в последнее время сошли на нет, большую часть своей зарплаты он несет не в семью, а в увеселительные заведения, помощи по дому нет... Подумала и подала на развод. Сейчас мы с сыном очень счастливы вдвоем, нам комфортно, мы можем позволить себе отдых 2 раза в год за границей. Спасибо, сыночек, что толкнул меня тогда на этот шаг. © Мамдаринка / VK
А в этих материалах пользователи сети делились, как узнали об изменах своих благоверных:
Комментарии
"С первой женой у меня появились подозрения, что я женился не на том человеке, когда она решила бросить работу и просто сидеть дома." - Не помню, где была история, как жена подловила мужа на измене сразу на свадьбе. Но она не подала виду, вышла за него замуж, и много лет делала вид, что она ужасная хозяйка и деньги просто протекают у нее сквозь пальцы. Тайно купила две квартиры, построила карьеру, и развелась. Как-то так, детали уже не помню.
Бегал трусцой несколько километров и брал с собой коляску с двумя детьми?.. Ммм... моя фантазия выдает аж несколько вариантов:
а) бежал трусцой толкая перед собой коляску
б) оставлял где-то коляску и бежал
в) бегал вокруг коляски
ну, что, товарищи, пора делиться на лагеря
Надо же - серёжки дочке подарил. Бабушкины. Всё, развод. 🤣 В общем-то мужик всё правильно сделал ящитаю.
Подарить фамильные серьги дочери - логично и правильно. Тем более, что из текста непонятно, есть у мужика дети от страдалицы или нет. Если нет - какой смысл отдавать ей то, что должно передаваться потомкам?