На кретинов, которые отказались выступать из-за девушки-звукорежиссера, неплохо бы в суд подать, пусть ущерб возмещают и клубу, и девушке.
14 человек, которых так и хочется взять за плечи и, глядя в глаза, ласково спросить: «Ты нормальный?»
Люди — удивительные создания. То таксист спросит, как не стыдно прокладки в пакете носить, то соседка-сплетница мысленно переженит вас с половиной подъезда... Или вот, скажем, уступите место бабушке в транспорте, а она в ответ еще и наорет, что ей не так уступили. В общем, от странности окружающих порой натурально мозги закипают.
- Есть дачный участок. Когда приобретал его, поставил там контейнер и на него бак из нержавейки для сбора дождевой воды. Приезжал нечасто, так как работал за границей. В прошлом году работу потерял и решил серьезно заняться обустройством территории. Приезжаю — бака нет. Смотрю на соседский участок: вот он, красавец, и шланг торчит из него, идет полив картохи. Сосед улыбается, приветствует. Подхожу и задаю вопрос, мол, что за фигня. Никогда не догадаетесь, что он ответил! «У нас тут трубы лежали, их стащили. Мы решили, что стащил точно ты, поэтому и забрали у тебя бак как компенсацию». © AlexVolt / Pikabu
- На площадке три квартиры. В одной — наша семья (я, муж и годовалый ребенок), в другой — супружеская пара и их сын лет 18–19, в третьей — бабки: матери примерно 90 лет, дочери где-то под 70. У обеих здоровье не очень, в основном сидят дома и перемывают кости соседям. На днях лифт сломался. Соседский сын помог мне затащить детскую коляску по лестнице. Так младшая бабка пришла ко мне выяснять, не от него ли у меня ребенок. © Подслушано / Ideer
- Подруга работает в клубе звукорежиссером. Однажды должна была к ним приехать какая-то модная группа выступать. Тут директор клуба сообщает, мол, отбой, не приедут. Подруга, естественно, спрашивает, в чем дело. А оказывается, они узнали, что звукорежиссер — женщина, и отказались от концерта со словами: «Нет ничего хуже, чем девушка за пультом».
- До меня только что докопались в автобусе из-за того, что я вез в руках упаковку туалетной бумаги. Типа, некультурно это, в автобусе вон дети едут. Я только и смог сказать: «А они в туалет не ходят, что ли?» © Superfuzz75 / Pikabu
- Ко мне так однажды таксист пристал, мол, чего это я в пакете прокладки ношу. Он меня из супермаркета забрал, пакет был непрозрачный, но упаковка просвечивалась. Я ему ответила: «А вы всегда в чужие сумки заглядываете?» © RosyRock / Pikabu
- Со мной никогда не здоровалась соседка. Меня это не напрягало, при встрече я всегда ее приветствовала, несмотря на игнорирование. А потом в чате дома она написала, что бездетных женщин не считает женщинами, в упор их не замечает, ведь сама она «счастливая мама сыночка». Тут-то все и встало на свои места — я-то без детей. Зачем эта информация в чате — непонятно. Но теперь вот думаю, может, и хорошо, что не здоровается... От таких людей желательно подальше держаться. © Подслушано / Ideer
- Покупаю бутылку минералки в магазине.
Кассир: «Сходите возьмите вторую бутылку, я случайно две пробила».
Я: «Мне не нужна вторая бутылка».
Кассир: «А что, денег не хватает?» © Kordat / Pikabu
Меня однажды мама отругала за прокладки. Что подумает брат увидев их, ты хоть представляешь что вытворяешь. Знала бы она, что брат сам мне эти прокладки покупает, застрелилась бы. И что брат прекрасно знает когда у меня будут эти дни, и я ему жалуюсь на все что со мной происходит во время этих дней. Она постоянно прячет прокладки, что иногда сама забывает куда положила. Не дай бог, чтобы их мужчина увидел, это же стыд и позор, неисправимый грех. Сколько же травм получит мужчина, от того что узнает, что у женщин кровь из вагины регулярно идёт каждый месяц.
- Делаем ремонт. Ремонтники приходят, носят стройматериалы, но мы четко соблюдаем режим тишины, даже с обедом. Как-то замечаю, что возле квартиры вечно крутится соседка, пытается зайти. Поинтересовалась, что ей надо, вроде не мешаем никому. На что получила ответ, мол, мы тут «ремонт богатый» делаем, а что ей будет с того, что мимо ее квартиры «люди туда-сюда ходят». Честно ей пообещала, что если она исчезнет с моего порога и больше не появится, то ей ничего не будет. Обиделась почему-то. © Подслушано / Ideer
- Еду в трамвае, звонит телефон — мама. Ну и начинает выспрашивать, как дела, как здоровье... Говорю, что рассказывать долго, а сейчас разговаривать неудобно: кругом люди и я не планирую посвящать их в свои дела. Прощаюсь и обещаю перезвонить позже, убираю телефон. Тут одна из сидящих рядом дам обращается ко мне буквально следующей фразой: ’"Как вам не стыдно так о нас думать! Кому вообще надо подслушивать ваши разговоры?!" © Leara / Pikabu
- Еду сегодня днем в маршрутке, все сидячие места заняты, но и стоя никто не едет. На одной из остановок заходит женщина, на вид лет 55–60. Решив не дожидаться, пока ее взгляд упадет на меня, я снимаю наушники, поднимаюсь с места и обращаюсь к ней. «Садитесь!» — говорю. На что она нахальным тоном отвечает: «Это ты садись! А я присаживаюсь!» Я, совершенно обалдев от такого ответа, спрашиваю: «Вам это так принципиально?» Она: «Да!» «Ну тогда езжайте стоя», — говорю я ей, надеваю наушники, сажусь и еду дальше. © Dim0 / Pikabu
Косу? КОСУ?!!?в тамбуре?! Плевать на соседку и ее причины,чем думали обладатели косы??
- Как-то мы привезли с дачи косу, которую нужно было отдать родителям, и оставили ее в тамбуре. Так соседка попросила в срочном порядке ее убрать. И нет, не потому, что коса может упасть и задеть кого-то, а потому что «смотрит» в ее сторону и соседка после этого простудилась.
Ну так курточку нужно надевать, тетя... © Подслушано / Ideer
- Жена рассказала. Накануне ехала в автобусе, пустом на 90 %. На остановке заходят женщина лет 50 с чемоданом и ее взрослая дочь, а за ними бодрая такая бабка с огромным рюкзаком и двумя корзинами. Дочь села к окну через проход от «места кондуктора», а бабка бросила корзины и начала ломиться, чтобы сесть к ней. Кричит: «Мне туда надо!» — и отталкивает женщину. Общими усилиями ее удалось задержать. Мать и дочь сели рядом, поставили чемодан в ноги.
— Я всегда сижу тут с краешку! — ругается бабка. — Уступите место!
— Не уступлю. Вам долго ехать?
— 13 остановок.
— А мне до конечной — сядьте на другое место.
Бабка продолжает бурчать, но остальные посадочные места ее не интересуют. Остается стоять рядом с женщиной и дочкой. Потом немного думает и «падает в обморок». Лежит минуту на полу — автобус не реагирует вообще никак. Наконец открывает глаза, снова встает. Всю дорогу проехала стоя, несмотря на предложение «сесть уже куда-нибудь», озвученное кондуктором. © blackjack87 / Pikabu
Это моё место!
Зимой это место достаточно близко к обогревателю и не настолько близко, чтобы заставить меня потеть. Летом же как раз на этом пути пересекаются воздушные массы из окон. Так же оно под таким углом, что и не прямо, поэтому звук хорош и не так далеко, чтобы было искажения картинки. Я могу продолжать, но думаю суть ясна.
- Приехал на работу, иду по коридору по своим делам. Навстречу мне идет наша новоиспеченная начальница бухгалтерского отдела, чей муж занимает пост начальника отдела безопасности. Начальницей данная особа стала месяца 2 назад. И каждый раз, когда я захожу к ним в отдел, вижу ее в столовой, в коридоре, на планерках, я здороваюсь с ней, а в ответ — тишина, даже головы не повернет. Ну я и перестал приветствовать ее. И вот она идет навстречу, я молчу, а она выдает:
— А почему наши инженеры не здороваются с начальством?
Я немного опешил, смотрю на нее и говорю, мол, я-то здороваюсь, а вы — ни ответа ни привета.
И тут она выдала мысль, которая до сих пор не дает мне покоя:
— Твое дело — поздороваться с начальством, а вот здороваться с тобой или нет — это решает само начальство.
Ну я молча похлопал глазами, сказал, что, как встречу начальство, обязательно поздороваюсь, и пошел по своим делам. © NailsFix / Pikabu
- Однажды в свой день рождения веду экскурсию. Настроение паршивое. Подходит ко мне туристка и спрашивает, сколько мне лет. Я отвечаю, что сегодня мне исполнилось столько-то. А сама думаю: «Вот она мне сейчас скажет: „С днем рождения!“ — и настроение мое улучшится. А если она всей группе расскажет и меня весь автобус поздравит, то будет незабываемый праздник!» А она мне тем временем говорит:
— Я в вашем возрасте была замужем и у меня было двое детей. У моих детей в вашем возрасте была престижная работа, мужья да жены. А вы ерундой какой-то занимаетесь! Какой нормальный человек переехал бы в Камбоджу? Куда ваши родители смотрели?! © Kotri / Pikabu
Честно говоря, от соседки — «счастливой мамы сыночка» до сих пор потряхивает. Эх, вот бы в жизни всегда получалось ставить таких чудаков на место так же просто, как писать остроумные комментарии в сети!
Комментарии
Про бездетную женщину, которую игнорила соседка: зачем здороваться с тем, кто тебе не отвечает?? Мне если один раз не ответят, то всё, больше я никогда не поздороваюсь.
Надо было ответить, что переезжал он в Кампучию, а Камбоджей она стала потом, он не виноват.
Мои отмороженные соседи, оказывается, не такие уж и отмороженные по сравнению с гордой яжематерью )
В провинциальном городке
Украли бак из нержавейки
Скажите, что же делать мне
Не поливать же мне из лейки