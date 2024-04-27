14 человек, которых так и хочется взять за плечи и, глядя в глаза, ласково спросить: «Ты нормальный?»

Меня однажды мама отругала за прокладки. Что подумает брат увидев их, ты хоть представляешь что вытворяешь. Знала бы она, что брат сам мне эти прокладки покупает, застрелилась бы. И что брат прекрасно знает когда у меня будут эти дни, и я ему жалуюсь на все что со мной происходит во время этих дней. Она постоянно прячет прокладки, что иногда сама забывает куда положила. Не дай бог, чтобы их мужчина увидел, это же стыд и позор, неисправимый грех. Сколько же травм получит мужчина, от того что узнает, что у женщин кровь из вагины регулярно идёт каждый месяц.