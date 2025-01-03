В истории про мочалку следовало всё же рассказать про её обычное применение. Или, как вариант, сказать: "Я ей ...опу мою".
12 историй о дальних родственниках, с которыми серые будни резко стали ярче
Поговаривают, чем дальше родственники живут, тем лучше отношения. Почитали мы некоторые истории о тетях, дядях, бабулях, троюродных братьях и прочей родне. И невольно начали верить в народную мудрость. Представляем эти истории на суд читателей.
- Приехали дальние родственники в гости. Разместила, все показала, выделила им отдельные полотенца, купила новую мочалку. Перед тем, как тетя пошла в душ, показала и попросила не пользоваться одной из мочалок, которая в углу лежит. Через дня два прохожу мимо их комнаты и слышу разговор: «Что за люди, самую лучшую мочалку зажала, но я все равно ею моюсь». Уехали, купила новую. Ну, не рассказывать же им, что та используется мной для отшелушивания кожи после депиляции. © Подслушано / Ideer
- Есть у меня дальние родственники из небольшого города. Обычно я их вижу раз в несколько лет и общаюсь мало, а тут так совпало, что встретились три раза за год, и пришлось много разговаривать. В общем, у них считается, что главный признак состоявшейся женщины — шуба, вернее, мужик, который ее подарит. Моя многоюродная сестра у них считается женщиной передовых взглядов: она просто получила высшее образование в нормальном вузе. Работает, есть дети. И у нее проблема. Накопила за несколько лет на хорошую шубу, но самой купить — это позор, надо, чтобы муж подарил, а мужу такие суммы в руки давать опасно. Так и живет несчастная: деньги на шубу есть, мужик есть, а признания в обществе нет. Вот вроде и смешно, а реально жалко ее. © Подслушано / Ideer
- Очень дальние родственники пригласили наших родственников на юбилей. Никто не захотел ехать, кроме меня. Столько ругани в их адрес от своих родных я наслушался: что спать буду в машине, что буду голодным, что там все жадные. В итоге встретили как родного, кормили от пуза, с собой в дорогу полную машину еды нагрузили. Спрашивали, как мои поживают, почему не приезжают, помощь предлагали. Всю дорогу размышлял: «Ну почему так?» Мои ничего не сказали, только еду по домам растащили. © Подслушано / Ideer
- Ненавижу говорить тосты! Муж и родители знают и не просят, а если надо, в компании муж говорит за нас обоих. И каждый раз, как собирается вся родня, то или свекры, или какие-нибудь дальние родственники требуют сказать тост. Уговаривают, ждут! А потом еще и позорят: «Ну, не хочет — и не надо». Думают, выделываюсь. А у меня еще больший ступор от такого: ни одного слова в голове, и язык будто к небу прирастает! © Подслушано / Ideer
- Я работаю в школе. Дальние родственники пристали, как банный лист: помоги их дочке с работой — и все тут. Ей скоро 30, она сменила четыре универа, никак не определится. Вечно по чему-то упарывается: то йога, то веганство. Я сказала, что у нас вакансий нет, а потом предупредила знакомых в других школах, чтобы ее не брали. Пусть она сначала с собой разберется, а потом уже к детям. © Подслушано / Ideer
- Летом решили навестить прабабушку мужа, которую я никогда не видела, а муж лет 15 точно. Ехали к ней двое суток, а я еще и на седьмом месяце беременности была, поэтому вдвойне трудно. По приезде нас никто не встретил. А когда зашли в дом, за столом сидели человек 15. Как выяснилось, дальние родственники мужа, о которых он вообще не знал. Оказывается, в этот день они планировали копать картошку и обрадовались, что, мол, еще два человека на подмогу приехали. Муж сразу сказал, что он будет помогать, но его жена беременна, и он не позволит ей работать. Живот у меня и вправду был уже большой. Тут сразу на меня как накинулись эти дяди и тети, начали кричать. Столько оскорблений в свой адрес никогда не слышала, стояла и молча плакала. Муж взял меня на руки и отнес в машину, укрыл пледом и поцеловал. Из багажника вытащил продукты и поставил у двери дома, после чего мы сразу уехали из этого злого места. Вот так и разочаровываешься в людях, казалось бы, родных. © Подслушано / Ideer
Я тоже раньше не любила говорить тосты а потом выучила тост " за нас с вами ,за х#& с ними " как отрезало! Больше не просят
- Большая семья — это так здорово. Ага, только не когда вся родня в седьмом колене сваливается на тебя, как снег на голову. Однажды приехали к нам родственники без предупреждения. Типа проездом в столице. Мало того, что все наши планы нарушили. Было уже лето, у сына каникулы начались, собирались с ним время провести. Нет, теперь надо было водить родню на бесплатную экскурсию по городу. Так еще и в гостиницу селиться они отказались. А зачем? Можно же бесплатно пожить у нас, в малогабаритной двушке. И вот мы разложили этих родственников по всем комнатам, по всем диванам. А сами на полу. Они же гости, неудобно им раскладушки предлагать. Спасибо мужу за такой подарок в виде родни, которой «неудобно отказать, они семья все-таки».
- У меня есть троюродный брат, он на год меня старше. Живет далеко от нас. Мы знали, что он усыновленный, но никогда об этом ему не говорили. Он очень хороший мальчик, даже на отца неродного похож. Однажды бабка на семейном застолье, когда парню было уже лет 14, сказала: «Какой паренек-то вырос! Даже и не скажешь, что приемный». А его воспитывали с рождения почти. Парень чуть с ума не сошел. Больше они никогда к нам не приезжали и оборвали все связи. © Подслушано / Ideer
- Живу в курортном городе. Постоянная проблема — тебя находят в соцсетях дальние родственники. Не знаешь: ответить или проигнорировать. Вроде 15 лет назад общались разок и нормально было, но с чего вдруг они все активизируются именно летом? Реально хотят семейные отношения поддержать или хочется на море бесплатно приехать? Сидишь и думаешь: я сволочь, которая всех подозревает в корысти, или все-таки ответить, раз хотят общаться. © Подслушано / Ideer
- Поругалась с родственницей. Она мне пару недель назад ныла, как у нее все плохо, нет денег на отдых, а ребенка свозить куда-то надо. Я посочувствовала — и все, вроде вопрос был закрыт. А тут она мне ни с того ни с сего пишет, что я жадная эгоистка. Дело в том, что у меня сейчас период увлечения кулинарией и сервировкой стола. Покупаю винтажные супницы, салатники, немецкий и французский антикварный фарфор. И делюсь в соцсетях у себя фоточками, идеями сервировки, рецептами. Где-то спрашивали про магазины, я прикрепляла ссылки вообще без задней мысли. И родственница все это увидела и написала мне, что вообще-то я могла предложить им помощь с оплатой отдыха: у меня же денег куры не клюют. Она не просила у меня в долг напрямую, просто обиделась, что я сама им не предложила отдых оплатить... © Esterly / Pikabu
- Приехали мы в гости к дальним родственникам. Жили они богато: огромный коттедж, тачки крутые. Чем промышляли — не знаю. Показали они нам спальни, где будем спать. Ну симпатично вроде. И тут они нас в ванную отправили. Обалдевшие, заходим мы с мамой в ванную, а там вонища, дышать нечем. Помню, как мама отодвигает шторку, а в ванне белье замоченное, в котором появились личинки от того, что оно затухло. © Подслушано / Ideer
- Приехали однажды дальние родственники. Жили у нас неделю. Смотрю: вещи свои практически не распаковали. В шутку спросила: «Щетки-то зубные зачем каждый раз убираете? Можно ведь ставить в стакан». Ответ меня шокировал. Родня заявила: «В ванной же полно щеток стоит, зачем нам свои?!» © Подслушано / Ideer
Не только родственники подбавляют нам хлопот и забавных историй. Еще такой суперспособностью славятся соседи.
Комментарии
У меня тоже одна троюродная тетушка была любительница чужих зубных щеток.🙄
О, про шубу:
Уже во всю работала сама, решила купить норку. Хожу, ищу. В одном магазине продавщица мне так, свысока "У нас тут девушкам мужчины шубки покупают!" Я: "А я сама без мужика себя содержать могу, в том числе и шубки покупать. И что?" Не поняли друг друга :)
Надеюсь, хозяева сразу заменили все щётки после отъезда родственничков.
Всё же жадность и зависть, какими бы нелепыми ни были, самые страшные чувства человеческие. Один человек, к которому я относился с глубочайшим почтением, часто повторял и подчеркивал: Христа продали из жадности, а распяли из зависти.
Я , как всегда, выскажу непопулярное мнение: родственники - должны - жить - в - отеле! Гостинице! Платят и живут! УСЁ 😾!
Днём пообщались, ночью каждый возвращается в свою норку и спит там!!! 🤦🏼♀️ Без раскладушек, матрасов, щёток, прокладок, храпа и пердёжа. Цивилизованные люди, которым есть где жить и спать 🫶🏼