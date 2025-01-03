12 историй о дальних родственниках, с которыми серые будни резко стали ярче

О, про шубу:

Уже во всю работала сама, решила купить норку. Хожу, ищу. В одном магазине продавщица мне так, свысока "У нас тут девушкам мужчины шубки покупают!" Я: "А я сама без мужика себя содержать могу, в том числе и шубки покупать. И что?" Не поняли друг друга :)