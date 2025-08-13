20 покупателей, чье чувство юмора не поместилось в тележку

Кассир в пижаме, ожидание в подруги сугробе — иногда поход в магазин может превратиться в настоящий комедийный сериал. Мы собрали для 20 смешных историй из жизни супермаркетов.

  • С дружбаном взяли в ведерках маринованное мясо для шашлыка, а оно все давно просроченное. Мы к продавцу, дескать, что за фигня? А она нам: Ой, оно не просроченное, здесь просто надо этикетки переклеить, мы забыли«. © talmvv / Pikabu
  • Работаю в продуктовом на первом этаже в многоэтажке. Моя квартира находиться на 7 этаже. Как вы сами поняли, мне просто нужно спуститься. Целые выходные и вечер пятницы умудрилась болеть, потому в понедельник на работу шла немного чумная. Всё делала реально на автопилоте. Поэтому искренне не поняла, почему какие-то мелкие школьники увидев меня, начали глупо хихикать и тыкать пальцем. Спустя 3 минуты осознала. Я умудрилась открыть магазин в кигуруми — огромной веселой пижаме с капюшоном. Упс. Пришлось убегать переодеваться. Да уж, хорошо, что начальница не увидела, а то не поняла бы! © Палата № 6 / VK
  • А я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла и тупо раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
  • В небольшом продуктовом магазине, в вечернее время, собралась очередь. К прилавку подошёл мужчина и обратился к продавцу: «Мне бы щучку... — он указал на витрину. — Только у вас тут маленькие, сантиметров 15-20, а мне бы покрупнее...». В глазах продавца появился нездоровый блеск. Она достала из угла весы и ушла по узкому изогнутому коридору. Вскоре появилась голова рыбы, продавец поставила её на пол, а затем начала заносить хвост. Она прошла через угол, кряхтя, и с улыбкой, которая могла бы напугать даже самого смелого, бросила рыбу на весы, а потом посмотрела на мужчину. Тот, конечно, отказался от такой крупной рыбы, но покупатели были в восторге от перформанса. © Палата № 6 / VK
  • Стою в очереди, меня пихнул какой-то дед, который полез без очереди. Я ему и предъявил, мол, куда ты прешься, а он мне отвечает: «С моей стороны было бы просто некорректным пытаться дискутировать с человеком, строящим свою аргументацию на такой абсурдной базе!» Я ничего не понял. После чего он говорит: «Ерунду несешь, сынок. Я занимал очередь!» © Палата № 6 / VK
  • Я покупал картошку, взял один клубень и на автомате перекинул из руки в руку. Дама, которая стояла позади меня, громко вскрикнула: «О боже, я думала, что это яйцо!» А потом начинает смеяться со словами: «Я понятия не имею, почему мой мозг решил, что это яйца». © Daratirek / Reddit
  • Пошли с подругой по магазинам, она выбирала себе одежду, а я просто шлялась за ней за компанию. Часов пять ходили, но она так себе ничего и не подобрала. Шли уже домой, я уставшая, ноги болят, подруга ещё решила в продуктовый зайти «по-быстрому». Жду её, валюсь с ног буквально, снег идёт. Рядом с магазином сугроб такой классный. Я взяла и села в него так, как будто это моё кресло. Чуть не уснула в сугробе, пока подругу ждала. Она вышла, смотрит на меня, говорит, что я с ума сошла сидеть в снегу. Нет, Даш, это ты с ума сошла, так много своего времени тратить на покупки...© Палата № 6 / VK
  • Ходили с детьми за продуктами, сын тихонько насвистывал. Ему было тогда всего 7, так что он еще не умел по-настоящему свистеть, у него получалось слабовато. И тут мы услышали, что кто-то насвистывает ему в ответ. Так они и свистели с тем незнакомцем: сын еле слышно, а тот громко — на весь магазин. Мы встретились у кассы с этим человеком, им оказался какой-то дедушка. © DeeplyVariegated / Reddit
  • Пошла утром в овощной магазин, народу куча, все набирают себе в пакеты картошку, морковь, яблоки и одни женщины в очереди стоят. Единственный мужчина, стоявший недалеко от меня, куда -то отошел, а когда вернулся, попробовал уточнить за кем он стоял. И тут разразился скандал, мол, мы вас не помним и вас тут не было. Мужик растерялся, просит вспомнить, что он тут стоял, и продавец и некоторые женщины подтвердили. Конфликт начал затихать, как одна дама решила дать ему исчерпывающую характеристику, что он не мужчина, а хам, лезет без очереди, а у нее три высших образования. При этом повернулась ко мне за поддержкой. А я такая:
    «А у меня одно высшее». © Палата № 6 VK
  • Однажды мы с друзьями проходили мимо стеллажей, где хранились бумажные полотенца и туалетная бумага. Мы заметили огромную полку, которая была до отказа забита рулонами бумаги, прямо посередине там было пустое место, где одиноко лежало яблоко. © VDFMB / Reddit
  • В магазин пришли две девочки (класс восьмой-девятый), сказали, что им надо 40 разных видов конфет, всех по одной штуке. Я подумала, может, они устраивают какой-нибудь конкурс и им нужны конфеты на призы. Помогала им с выбором, взвешивала каждую конфетку по отдельности. В общем, времени и сил ушло на них очень много, но виду я не подала. Сразу, как они ушли, зашла начальница и выписала мне неожиданную премию в размере месячной зарплаты! Говорит, что я первая из работников, которая прошла эту контрольную закупку. © PivBear / Pikabu
  • В магазине взял шампиньоны, сметану кефир и пошел к кассам, где стояли по 2 человека в очереди всего. Вдруг подбегает девушка и говорит: «Я здесь стояла, просто отходила». Начинает лихорадочно выкладывать свою корзину перед моими продуктами. Я изумленно на нее посмотрел, потом оглянулся — за мной никого! Посмотрел на кассу рядом, там — уже никого. Я молча перешел к соседней кассе. В итоге я уже от кассы отошел, а девушка все еще стояла в очереди, которая замедлилась. © adedas / Pikabu
  • Я услышал, как кто-то крикнул: «Берегитесь, он на свободе!» Люди бежали, будто за ними гонится Годзилла. А затем я увидел, как по проходу прямо на меня идет всего лишь омар. Он шел очень медленно, да вдобавок был крошечный. При этом примерно дюжина взрослых убегала от него сломя голову. Это продолжалось до тех пор, пока какой-то чувак просто не накрыл его ведром. © Billbapaparazzi / Reddit
  • Моя дочь в детстве обожала с манекенами играть: держала за ручку, разговаривала с ними, одевала и раздевала — как с большой куклой. Очень удобно: она занята манекеном, а я спокойно хожу по магазину. © CatKate / ADME
  • Как-то, когда я работал продавцом, одна мадам пыталась вернуть куриный пирог. И упорно доказывала, что я ей продал не то, ведь она хотела вегетарианский куриный пирог. Ее аргументы закончились, когда я ей сказал, что эти два варианта взаимоисключающие. © Ecdysiast_Gypsy / Reddit
  • — Что вы хотели?
    -У вас сметана Брест-Литовск есть?
    -У нас магазин белорусских продуктов. У нас из Литвы ничего нет. © Lee222 / Pikabu
  • Я однажды видел, как парень толкал тележку, в которой сидела высокая рыжая девушка, ее ноги свешивались с тележки. Не знаю, была ли это его подруга или сестра, но это было очень забавно. © Unknown author / Reddit

  • Как-то раз я была свидетельницей того, как по магазину бегала кучка девочек-подростков, они подбегали к людям, били себя в грудь и издавали громкие звуки, подражая гориллам. © LordBaranof / Reddit
  • У меня цветочный, зашла женщина минут 30 молчала и цокала, смотрела на витрину, на вопросы не отвечала, потом начала бегать метаться, убежала, забежала, и кричит: «Где моя колбаса?», короче, до полиции дошло, она думала я, украла ее колбасу. Смотрим на камерах, а она зашла без пакета даже.
  • Приехала недавно по делам в маленький городок, единственным символом цивилизации которого был супермаркет. Пошла я туда, набрала товаров и подхожу на кассу. Кассир считает мои покупки, в этот момент к кассе подходит какой-то мужик и берет мою посчитанную пачку печенья. Обалдев от такой наглости, начинаю вырывать упаковку из его рук. Очередь застыла в изумлении, и тут кассир мне сообщает: «Это охранник наш, он помогает вам складывать покупки в пакет». Отпустив пачку печенья, успокаиваюсь, а дядька и правда начал складывать в пакет мой товар. © Палата № 6 VK

В суете будней такие моменты — как маленькие витамины радости. Пусть они напоминают: даже в самой обычной очереди может скрываться повод для улыбки. А если у вас есть похожие истории — поделитесь ими в комментариях! Смех, как известно, заразителен.

