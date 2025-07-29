16 историй про доставку, которые звучат, как сюжет комедии

Наверное, каждый хотя бы раз заказывал что-нибудь на дом и пользовался услугами курьера. Это всегда лотерея: доставка может пройти легко и без происшествий, но иногда все принимает такой крутой оборот — хоть стой, хоть падай. Мы прошерстили интернет в поисках комментариев от пользователей сети, которые рассказали свои самые запомнившиеся истории про доставку.