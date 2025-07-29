Я иногда заказываю доставку продуктов. Один раз принес мужчина пакет, а там к банке сметаны приклеена бумажка : Поставьте мне 5 звезд, пожалуйста. Поставила.
16 историй про доставку, которые звучат, как сюжет комедии
Истории
37 минут назад
Наверное, каждый хотя бы раз заказывал что-нибудь на дом и пользовался услугами курьера. Это всегда лотерея: доставка может пройти легко и без происшествий, но иногда все принимает такой крутой оборот — хоть стой, хоть падай. Мы прошерстили интернет в поисках комментариев от пользователей сети, которые рассказали свои самые запомнившиеся истории про доставку.
- Курьер привез роллы. Пока с ним рассчитывалась, лабрадор громко лаял. Курьер смотрел на терминал и что-то бубнил себе под нос в ожидании связи с банком. И тут я как рявкнула на собаку: «Да замолчи ты уже!» Курьер поднял на меня испуганные глаза и сказал: «Прошу прощения». Я, конечно, сказала ему, что на собаку рявкнула, но мне кажется, он не поверил. © Наталья / ADME
- Держим дома двух крупных котов. Как следствие, раз в пару месяцев делаем большой заказ на мешки с кормом и наполнителем для лотка. Курьер: «Здрасьте, я приехал, спускайтесь». Я: «Не могу. Там мешки 45 кг, а я девочка». — «Ну попроси мужа, пусть спустится, половину возьмет. Тяжело же, по-братски». — «Да без проблем. Только вы сначала возьмите и верните половину денег, которые вы с нас взяли за подъем. По-братски». После этого положил трубку. Обиделся. Но мешки занес. © Velelada / Pikabu
- Мои соседи в целом нормальные, но, кажется, не очень умные. Недавно они решили поздно вечером заказать доставку еды и опечатались в адресе. В итоге курьер в 11 вечера вместо их двери позвонил в мою. Разбудил и меня, и ребенка. Высказала соседям, что очень недовольна ситуацией. На следующий день они решили, что реально неудобно получилось, и им стыдно. Пришли извиняться с пирогом и в те же 11 вечера позвонили в дверной звонок. © Подслушано / Ideer
- Как-то ночью вез пиццу. Подошел к двери, позвонил в звонок. Жду, и тут вдруг какой-то странный звук: тап-тап-тап. Смотрю вверх — ничего. Думаю, что за такое? Клиент открывает дверь, я смотрю вниз... А там, блин, курица! Подкралась ко мне такая. © Sc*****_Lemon / Reddit
- Подруга как-то сломала ногу. А жила она в доме без лифта на 4 этаже, спускаться с костылями было очень тяжело, когда на прием к врачу ездила, то минут по 30-40 закладывала только на спуск по лестнице. И вот как-то заказала она доставку еды, а курьер ей начал втирать, что он пешком на 4 этаж не пойдет, мол, у него ноги не казенные, пусть сама спускается. Знакомая на это так психанула, что в состоянии аффекта схватила костыли и слетела, сама не понимая как, на первый этаж. И вот она распахивает такая дверь подъезда, выходит в своем «боевом оснащении», а там молодой лось стоит. Он ее увидел и как давай канючить чуть ли не со слезами: мол, а что вы не сказали, что у вас костыли? Вы только жалобу не пишите, пожалуйста! Ну вы бы сказали, я бы поднялся! Хотите, я вас до квартиры провожу? Она потом рассказывала, что реально сама не поняла, как спустилась так быстро, чуть ли не через лестничный пролет перескакивала на костылях. Вот что ярость животворящая делает. © Anastomus / ADME
- Как-то заказала смузи, указала время доставки после 18:00. В общем, заказ мне доставили в полпервого ночи, хотя передан курьеру он был в 17:30. Спросила курьера, мол, он что, пешком шел из центра города к нам на конечную станцию метро? Ответил: «Ну да, а как еще?» Много думала. © Svetlana Tambovskaya / ADME
- Мне один раз вообще уникум попался. Доставка была до 11 вечера, он позвонил в 11:30 и спросил, можно ли завезти заказ завтра в 8 утра, по дороге на работу. Я согласилась, так как в 8 как раз на работу выхожу. В 8 часов никто не приехал. Набираю курьеру несколько раз, тот сбрасывает. Уезжаю на работу. В 10:30 звонит курьер и говорит, что он вообще-то спал, но готов привезти заказ прямо сейчас. Спасибо, говорю, родной, но сейчас я работаю. В 11 часов вижу, что «заказ доставлен». Звоню курьеру, тот сбрасывает. Звоню в магазин, там говорят, что курьер все доставил. А ничего, что в это время я была на работе? Я в очень сильном раздражении снова звоню курьеру, а когда он наконец отвечает, спрашиваю: неужели мне уже оплаченный заказ у него с полицией получать надо? Он обиделся, но сказал, что таки приедет вечером. Вечером звонит и томным таким голосом интересуется: «Ну что? Полицию вызвала? Мне подождать?» В итоге все же отдал заказ. © Наталия Гбеджи / ADME
- Парень забрал мой заказ, а потом решил, что я живу слишком далеко и оставил его на тротуаре возле ресторана. Прислал мне фото и написал, что я могу забрать его там. © DenL4242 / Reddit
- Иногда попадаются удивительные клиенты. Беру как-то заказ, забираю еду, тут мне звонит мужик и говорит: «Я вам доплачу, если вы нарвете мне пакет обычной травы. Не сорняков, а такой травы, чтобы корова могла есть». Мне в целом нетрудно, срезал путь через заброшенный стадион, нарвал травы. Прихожу, он открывает дверь, отдаю заказ, пакет и вижу, что у него в доме не корова, а коза. © Палата № 6 / VK
- Покупали тренировочный бильярдный стол. Ага, в однокомнатную квартиру. Вещь небольшая, но основательно дорогая, поэтому салон организует доставку своим курьером. Зима, снегогрязь...И вот к нашему дому эконом-класса в спальных новостройках подъезжает чистенькая блестящая иномарка. Из нее вылезает курьер и долго разглядывает дом. Перезванивает... Потом все-таки заносит стол, поднимает на этаж. Курьер в хорошей кожаной куртке, брюках со стрелками и недешевых мокасинах. И ему открываю я — покупатель этой дорогой игрушки — в ситцевом халате и резиновых тапках. Его лицо — это было незабываемо! А потом курьер спросил: «Где у вас тут бильярдная?», и услышал в ответ: «Между диваном и батареей поставьте...» © Коала / ADME
- Курьер, мужчина лет 60, только что довел меня до слез умиления фразой «Вы Анастасия? Мне поручено высшим руководством вас вкусно накормить поке с тунцом этим вечером». Открывает сумку: «Вам же самое большое и вкусное?» Сижу, растекшаяся как мороженка. © chigi_varo / X
- Ой, у меня тоже был курьер в годах, ухоженный и с красивой сединой. Привез пиццу и сказал: «Вы заказывали таблетки?» Я: «Э-э-э?» Он: «Таблетки от голода!» — и протянул стопочку пицц. © LexGAP / Pikabu
- Общаюсь как-то с получателем заказа в мессенджере. Она пишет: «У нас на подъездах нет циферок, зайдите туда, где лиса зеленого цвета». Искал 20 минут, она перезванивает и спрашивает, где я. Отвечаю, что ищу зеленую лису, не могу найти. Она мне: «Ну какой вы бестолковый, нужен подъезд, где идет ремонт». Как оказалось она имела в виду строительные леса. © Достависта / Pikabu
- Мой заказ доставлял глухонемой курьер, а я не говорю на языке жестов. Ночью он заблудился и начал нарезать круги по кварталу. Моих окриков доставщик, очевидно, не слышал. Я сел на велосипед и попытался его догнать, но он, видимо, подумал, что я какой-то жуткий мужик, и испугался. В общем, мне пришлось 40 минут за ним гоняться, чтобы получить свою пиццу. © Qweartyuiop / Reddit
- Живу в частном доме, который трудно найти. Из пяти курьеров трое не могут обнаружить мой дом и оставляют заказы у соседа. Сначала я просто не понимала, что происходит (особенно, если курьеры не звонили, а просто оставляли пакеты у чужой входной двери). А сейчас, когда вижу статус «доставлено», но у меня заказа нет, сразу иду через огороды к соседу. Обычно курьеры еще там, и я демонстративно беру у них на глазах пакеты, разворачиваюсь и ухожу, типа украла. Еще ни у кого храбрости не хватило меня остановить или что-то спросить. Так и живем. © LuckyPenny / Pikabu
А какие курьерские истории случались с вами? Возможно, вы сами работали в доставке и можете рассказать то, от чего наша челюсть упадет на пол? Делитесь своими «приключениями» в комментариях — нам не терпится узнать, на что еще способны курьеры и их клиенты!
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