20+ мастеров рукоделия, которые своим творчеством дарят праздникам особую атмосферу

Фотоподборки
32 минуты назад
20+ мастеров рукоделия, которые своим творчеством дарят праздникам особую атмосферу

Конец декабря — это самое время для того, чтобы каждой клеточкой ощущать магию приближающегося Нового года и Рождества. По всему миру, где отмечают эти праздники, достают елки, коробки с игрушками, запасаются подарками. Заодно можно пройтись по ремесленным ярмаркам и, согреваясь пряными напитками, увидеть творения талантливых людей. Но еще круче, когда вдохновение так и прет, собственные руки не подводят и получается сделать нечто действительно уникальное, памятное и пронизанное магией. Как это сделали герои этой статьи.

«Какие шапки-елочки вам нравятся больше, со звездой или без?»

«Мой самый большой гобелен готов. Обожаю его!»

«В этом году я уже сделала всем подарки на праздники»

«Связала в подарок, а теперь и отдавать жалко»

«Я начала вязать еще в сентябре. И вот мой рождественский венок наконец-то готов»

«Сережки из полимерной глины: рождественские закуски и свитера»

Natallia
20 часов назад

Прошу прощения, ибо не имею ни малейшего понятия, каково это, носить серёжки. Но, возник вопрос: будут ли изделия из полимерной глины удобны в эксплуатации? Не тяжело?

-
-
Ответить

«Я постепенно делаю подарки. Первым в списке шел кожаный брелок в виде пчелки»

Светлана БМВ
21 час назад

Какая прелесть!! Дайте мне адрес этого умельца. Это прямо для меня подарок! Я согласна даже купить такое очарование.

-
-
Ответить

«В последние годы я раскрасила множество листов. И решила сделать из них что-то к праздникам. Ну что ж, я просто помешалась на этом»

«Своими руками можно сделать венок из пробок»

Natallia
20 часов назад

Эм... двоякое чувство. Понимаю, что человек старался и креативно подошёл к делу, но как-то не моё. Может пробки в зелёный цвет перекрасить? Хотя, нет, все равно, не мой формат. Хотя, безусловно, работа кропотливая и выполнена аккуратно.

-
-
Ответить

«Я сделала театр под открытом небом в кошачьем городе. Там ставят „Щелкунчика“»

  • Я в восторге! Я работаю в театре и мы сейчас как раз ставим «Щелкунчика». Люблю своих актеров, но ни капельки не расстроюсь, если их всех заменят коты. © Wolfwalker9 / Reddit

«Все, я к праздникам готова!»

«Надеюсь, что самодельные игрушки станут нашей семейной традицией. Старший попросил динозавра, но мне показалось, что он недостаточно праздничный. И вот!»

«На вечеринке мы с коллегой будем дарить такие елочные шары»

«В качестве рождественского подарка я сшила комплект белья»

  • Я просто не могу поверить, что ты своими руками создала нечто столь чудесное. © -I0_oI- / Reddit

«В прошлом году я делала подобные сережки, но они постоянно путались. В этом году я все улучшила. Мои подруги уже упрашивают меня сделать такие же и для них»

«Летающие свинки!»

«Я сама сделала и вручную расписала эти кожаные украшения для елки»

«Я покрасила шерсть, чтобы связать детский свитер в виде рождественского пудинга»

«Это мой первый большой проект. Плед с расцветкой как у мятных рождественских леденцов»

«Рождественские вкусняшки в этом году»

O_о
20 часов назад

Не я одна заинтересовалась нижними печеньками. В первоисточнике пишут, что это Grinch cookies, аж захотелось. Спать охота, переводить лень, нате так, если кому тоже захотелось:
You use a yellow/white cake mix as a base and then add 2 eggs, 1/2 c oil, and green food coloring. Chill the dough for 20minures (it’s very sticky and stretchy). Scoop into 1in balls, roll in powdered sugar and place on parchment covered cookie sheet. I chilled mine again after this before throwing them in the oven for 8-10 minutes @350F, but the recipe didn’t say you needed to. You gotta watch them closely because if they brown they look kinda funky.

-
-
Ответить

«Вдохновившись винтажным Рождеством, я испекла на работу вот такой тортик»

«Сделала ноготочки в розовеньком рождественском стиле»

  • Потрясающе! Теперь я хочу сделать себе такие же на праздники. © Barby_baby1 / Reddit

«Спустя 2 года я наконец-то закончила свое лоскутное рождественское покрывало!»

Светлана БМВ
21 час назад

Достойно похвалы. Работа кропотливая, требующая вагон терпения, но вышло всё идеально.

-
-
Ответить

«У нас на работе под Рождество проводят конкурс выпечки. Вот мое творение»

O_о
19 часов назад

Было бы ещё прикольнее, если бы слои были не в разноцветной мастике, а просто разноцветные

-
-
Ответить
  • Мне кажется, остальные участники будут вас ненавидеть. © atiredfool / Reddit

А вы делаете что-то особенное на Новый год и Рождество? Умоляем, расскажите об этом в комментариях.

И вот вам еще несколько статей о крутейших людях, которые своими руками творят волшебство:

Фото на превью DolphinGirlLJ / Reddit

Комментарии

Уведомления
Pohjoinen nainen
17 часов назад

Сделала венок, уже повесила на дверь. Ещё второй лежит, надо пристроить кому нибудь. Мне сам процесс изготовления нравится 😊

Комментарий с изображением на AdMe.Media
-
-
Ответить

Похожее