20+ мастеров рукоделия, которые своим творчеством дарят праздникам особую атмосферу
Конец декабря — это самое время для того, чтобы каждой клеточкой ощущать магию приближающегося Нового года и Рождества. По всему миру, где отмечают эти праздники, достают елки, коробки с игрушками, запасаются подарками. Заодно можно пройтись по ремесленным ярмаркам и, согреваясь пряными напитками, увидеть творения талантливых людей. Но еще круче, когда вдохновение так и прет, собственные руки не подводят и получается сделать нечто действительно уникальное, памятное и пронизанное магией. Как это сделали герои этой статьи.
«Какие шапки-елочки вам нравятся больше, со звездой или без?»
«Мой самый большой гобелен готов. Обожаю его!»
«В этом году я уже сделала всем подарки на праздники»
«Связала в подарок, а теперь и отдавать жалко»
- Теперь ты должна такого и мне! © Dognut99 / Reddit
«Я начала вязать еще в сентябре. И вот мой рождественский венок наконец-то готов»
«Сережки из полимерной глины: рождественские закуски и свитера»
Прошу прощения, ибо не имею ни малейшего понятия, каково это, носить серёжки. Но, возник вопрос: будут ли изделия из полимерной глины удобны в эксплуатации? Не тяжело?
«Я постепенно делаю подарки. Первым в списке шел кожаный брелок в виде пчелки»
Какая прелесть!! Дайте мне адрес этого умельца. Это прямо для меня подарок! Я согласна даже купить такое очарование.
«В последние годы я раскрасила множество листов. И решила сделать из них что-то к праздникам. Ну что ж, я просто помешалась на этом»
«Своими руками можно сделать венок из пробок»
Эм... двоякое чувство. Понимаю, что человек старался и креативно подошёл к делу, но как-то не моё. Может пробки в зелёный цвет перекрасить? Хотя, нет, все равно, не мой формат. Хотя, безусловно, работа кропотливая и выполнена аккуратно.
«Я сделала театр под открытом небом в кошачьем городе. Там ставят „Щелкунчика“»
- Я в восторге! Я работаю в театре и мы сейчас как раз ставим «Щелкунчика». Люблю своих актеров, но ни капельки не расстроюсь, если их всех заменят коты. © Wolfwalker9 / Reddit
«Все, я к праздникам готова!»
«Надеюсь, что самодельные игрушки станут нашей семейной традицией. Старший попросил динозавра, но мне показалось, что он недостаточно праздничный. И вот!»
«На вечеринке мы с коллегой будем дарить такие елочные шары»
«В качестве рождественского подарка я сшила комплект белья»
- Я просто не могу поверить, что ты своими руками создала нечто столь чудесное. © -I0_oI- / Reddit
«В прошлом году я делала подобные сережки, но они постоянно путались. В этом году я все улучшила. Мои подруги уже упрашивают меня сделать такие же и для них»
«Летающие свинки!»
«Я сама сделала и вручную расписала эти кожаные украшения для елки»
«Я покрасила шерсть, чтобы связать детский свитер в виде рождественского пудинга»
Даже если не знать что это рождественский пудинг, свитер замечательный.
«Это мой первый большой проект. Плед с расцветкой как у мятных рождественских леденцов»
«Рождественские вкусняшки в этом году»
Не я одна заинтересовалась нижними печеньками. В первоисточнике пишут, что это Grinch cookies, аж захотелось. Спать охота, переводить лень, нате так, если кому тоже захотелось:
You use a yellow/white cake mix as a base and then add 2 eggs, 1/2 c oil, and green food coloring. Chill the dough for 20minures (it’s very sticky and stretchy). Scoop into 1in balls, roll in powdered sugar and place on parchment covered cookie sheet. I chilled mine again after this before throwing them in the oven for 8-10 minutes @350F, but the recipe didn’t say you needed to. You gotta watch them closely because if they brown they look kinda funky.
«Вдохновившись винтажным Рождеством, я испекла на работу вот такой тортик»
«Сделала ноготочки в розовеньком рождественском стиле»
- Потрясающе! Теперь я хочу сделать себе такие же на праздники. © Barby_baby1 / Reddit
«Спустя 2 года я наконец-то закончила свое лоскутное рождественское покрывало!»
Достойно похвалы. Работа кропотливая, требующая вагон терпения, но вышло всё идеально.
«У нас на работе под Рождество проводят конкурс выпечки. Вот мое творение»
Было бы ещё прикольнее, если бы слои были не в разноцветной мастике, а просто разноцветные
- Мне кажется, остальные участники будут вас ненавидеть. © atiredfool / Reddit
А вы делаете что-то особенное на Новый год и Рождество? Умоляем, расскажите об этом в комментариях.
Сделала венок, уже повесила на дверь. Ещё второй лежит, надо пристроить кому нибудь. Мне сам процесс изготовления нравится 😊