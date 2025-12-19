20+ мастеров рукоделия, которые своим творчеством дарят праздникам особую атмосферу

Конец декабря — это самое время для того, чтобы каждой клеточкой ощущать магию приближающегося Нового года и Рождества. По всему миру, где отмечают эти праздники, достают елки, коробки с игрушками, запасаются подарками. Заодно можно пройтись по ремесленным ярмаркам и, согреваясь пряными напитками, увидеть творения талантливых людей. Но еще круче, когда вдохновение так и прет, собственные руки не подводят и получается сделать нечто действительно уникальное, памятное и пронизанное магией. Как это сделали герои этой статьи.

«Какие шапки-елочки вам нравятся больше, со звездой или без?»

«Мой самый большой гобелен готов. Обожаю его!»

«В этом году я уже сделала всем подарки на праздники»

«Связала в подарок, а теперь и отдавать жалко»

«Я начала вязать еще в сентябре. И вот мой рождественский венок наконец-то готов»

«Сережки из полимерной глины: рождественские закуски и свитера»

«Я постепенно делаю подарки. Первым в списке шел кожаный брелок в виде пчелки»

«В последние годы я раскрасила множество листов. И решила сделать из них что-то к праздникам. Ну что ж, я просто помешалась на этом»

«Своими руками можно сделать венок из пробок»

«Я сделала театр под открытом небом в кошачьем городе. Там ставят „Щелкунчика“»

«Все, я к праздникам готова!»

«Надеюсь, что самодельные игрушки станут нашей семейной традицией. Старший попросил динозавра, но мне показалось, что он недостаточно праздничный. И вот!»

«На вечеринке мы с коллегой будем дарить такие елочные шары»

«В качестве рождественского подарка я сшила комплект белья»

«В прошлом году я делала подобные сережки, но они постоянно путались. В этом году я все улучшила. Мои подруги уже упрашивают меня сделать такие же и для них»

«Летающие свинки!»

«Я сама сделала и вручную расписала эти кожаные украшения для елки»

«Я покрасила шерсть, чтобы связать детский свитер в виде рождественского пудинга»

«Это мой первый большой проект. Плед с расцветкой как у мятных рождественских леденцов»

«Рождественские вкусняшки в этом году»

«Вдохновившись винтажным Рождеством, я испекла на работу вот такой тортик»

«Сделала ноготочки в розовеньком рождественском стиле»

«Спустя 2 года я наконец-то закончила свое лоскутное рождественское покрывало!»

«У нас на работе под Рождество проводят конкурс выпечки. Вот мое творение»