16 человек, чьи братья и сестры заслуживают звания «Лучший напарник по жизни»

У меня тоже большая семья: пять сестёр, со мной шесть. Внуков у моей мамы 16, 17й на подходе. Папы не стало 9 лет назад. Тоже очень люблю когда собираемся все вместе, говорим обо всём и ни о чём! Ругаемся, миримся, смеемся и плачем. Играем в разные игры. Тренды всякие из и-нета на ура. И мы всегда говорим спасибо родителям, что родили нас, что мы есть друг у друга, хотя порой каждая из сестёр невозможно бесит 🤭