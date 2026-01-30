Первый раз встречаю такой критерий при выборе машины. А я, глупая, всегда думала о надёжности и удобстве.
16 человек, чьи братья и сестры заслуживают звания «Лучший напарник по жизни»
Иметь брата или сестру — значит всегда иметь напарника для «сражения с боссом-батей» или личного менеджера по поиску невест. В этой подборке — 16 реальных случаев, доказывающих, что родные люди способны на все: от порчи маминых духов «из любви» до трогательной защиты сестры с батоном в руках.
- В детстве у нас с братом не было компьютера, поэтому нам приходилось играть в игры в реальности. С утра у каждого из нас было по 100 пунктов здоровья, которые отнимались от каждого удара, от плохих слов или новостей. Квесты мы брали у местных бабушек, которые просили нас собрать яблоки, вынести мусор, выгулять собаку. За это повышался уровень, добавлялись пункты здоровья, после чего можно было нападать на главного босса — на батю, который в плохом настроении пришел с работы. Одно его замечание сразу отнимало все здоровье. В конечном итоге именно бате это надоело. Он подумал, что рано или поздно, но мы его сокрушим, поэтому сдался и купил нам комп. © Палата № 6 / VK
- Сестра попросила помочь выбрать тачку. Приехали в салон. Подбегает менеджер и начинает сыпать терминами. Сестра вежливо слушает этот поток сознания минут пять, а потом решительно перебивает его, глядя прямо в глаза: «Это все замечательно. Но ответьте на вопрос, который меня реально волнует... Если я буду ехать внутри и орать песни на полной громкости — меня снаружи слышно будет? Не готова позориться». Менеджер завис, покраснел, но сказал, что шумка отличная. Машину взяли.
- В этом году поменяла дату дня рождения в соцсетях с целью проверить, кто помнит. В итоге меня поздравили самые близкие родственники. Лучшая подруга, с которой общались о празднике за день до него, вспомнила через пару дней. С работы не поздравил никто. Зато позвонила двоюродная сестра, с которой рассорились и не общались два года. И это был, наверное, лучший подарок. © Подслушано / Ideer
- Дома, на чердаке в самом углу, нашла старого, грязного и порванного игрушечного медведя. Вспомнила, что его в детстве обожал младший брат, а потом медведь куда-то пропал, и брат сильно плакал. Решила вернуть игрушку владельцу — помыла, зашила, украсила галстучком. И преподнесла на день рождения. А под мишку я положила открытку с настоящим подарком. А брат (28 лет исполнилось!) узнал своего любимца, даже почти расплакался. Долго благодарил. Сказал, что это лучший подарок, — мне даже неловко стало. Хорошо, что я нашла игрушку! А то так бы и выкинул кто-то, не зная, что хозяин до сих пор скучает и ждет. © Не все поймут / VK
- У меня 5 сестер и 2 брата. Все родные. Многие знакомые спрашивают, как же я их всех терплю. Но они просто не понимают, как здорово огромной кучкой сесть за стол и поговорить. Просто ни о чем. Пусть все кричат, перебивают друг друга, — это ничто по сравнению с тем, какую помощь и поддержку тебе они оказывают. Ещё у меня 6 племянников, и когда мы все собираемся, я чувствую себя самой счастливой на Земле. Мамочка, папочка, спасибо за такую прекрасную семью! © Палата № 6 / VK
У меня тоже большая семья: пять сестёр, со мной шесть. Внуков у моей мамы 16, 17й на подходе. Папы не стало 9 лет назад. Тоже очень люблю когда собираемся все вместе, говорим обо всём и ни о чём! Ругаемся, миримся, смеемся и плачем. Играем в разные игры. Тренды всякие из и-нета на ура. И мы всегда говорим спасибо родителям, что родили нас, что мы есть друг у друга, хотя порой каждая из сестёр невозможно бесит 🤭
- Бежала с работы и не заметила, что мимо меня проходила сестра. Мы с ней не так часто видимся. Но согласна, что не узнать сестру — такое себе. Она же меня увидела и в тот же день позвонила. Начала допытываться, что же она мне такого сделала, что я с ней даже не здороваюсь. Ой, знала бы она, что у меня за капец на работе... Наверное, не задавала бы таких вопросов. Мы начали спорить. Я бросила трубку, собралась и поехала к ней, потому что ссоры по телефону ненавижу. Короче, мы еще немного у нее дома погрызлись, а потом устали и сели пить чай. Ну, я ей излила душу — какая я сейчас уставшая. И она поняла, что не заметила ее на улице я не нарочно. У нас, конечно, у обоих такие себе характеры, но хорошо, что найти общий язык, хоть и не сразу, можем. © Палата № 6 / VK
- Мне было 8, когда мама сказала, что у нас в семье появится еще один ребенок. Я, конечно, хотел младшего братика. Уже представлял, как буду играть с ним в машинки, учить драться и гонять мяч. Но аист принес нам девочку, и моя жизнь поменялась полностью. Потом началась эра «ну она же девочка, ей нужнее игрушка». Ну и разница в 8 лет — это нехило. Она только топает в первый класс, а я уже в 9, и у меня совсем другие «взрослые проблемы». Например, свидания с девушками. Здесь мне и пришла на помощь сестра. Она вдруг решила, что устроить личную жизнь брату — ее священный долг. Она заводила дружбу с одногодками, у которых есть старшие сестры моего возраста. Таких в ее классе было 3, и во дворе еще парочка. Насобирала мне, по сути, каталог «невест». И что вы думаете, в этом году моя сестренка выпустилась из школы, а я женился на одной из ее «протеже». Все-таки сестра или брат — самые родные и любимые помощники. © Палата № 6 / VK
- Мы с моим старшим братом почти одновременно пережили измену. Мы сидели вместе до четырех утра, по очереди выговариваясь. Он не плакал, а я плакала. Я знала, что ему было больнее, чем мне. Я пообещала себе, что буду его защитником, хоть я и младше. Мы долго соперничали друг с другом, но теперь мы — самые большие друзья. © shayna314 / Reddit
- Поставила брекеты. Все болит, есть не могу. Да что там, просто рот открывать больно. Мой 4-летний брат это заметил и подошел ко мне с максимально серьезным видом. Уверенно и тихо спросил: «Леля, тебя что, не кормят?» — и глаза страшные-престрашные сделал. Я в шутку ему такая: «Да, наказали меня, вот теперь голодаю». Мама на меня давай шикать, а я смеюсь. Спустя 10 минут притоптывает Лева, а у него в руках упакованный в целлофан батон. Он дает его мне со словами: «Ешь, я им не дам его забрать. Я тебя защищу». О, ну вот как не умилиться? У меня самый лучший брат на свете! © Не все поймут / VK
- Когда нам с братом было по 6 лет (мы двойняшки), мы любили летать в космос. Зимой, во время снегопадов, мы выбегали на улицу, устремляли свои взгляды в небо и представляли, будто мы летим. И нам правда казалось, что мы в космосе. Сейчас мы уже взрослые, но я частенько вспоминаю фразу братишки: «Ну что, пойдем полетаем?» © Подслушано / Ideer
- Мой брат — мастер словца. Собираюсь на корпоратив: шикарное платье, локоны, макияж. Выхожу в коридор, чувствую себя звездой. Мимо проходит брат: в одной руке у него бутерброд, в другой — чай. Останавливается, критично меня осматривает, жует и наконец выдает: «Нормально. Выглядишь как женщина, у которой есть деньги. Никто и не догадается, что ты у меня вчера сотку на маршрутку стреляла». Умеет он поддержать.
- Раз в неделю вместо последних уроков мы с братом ходили в торговый центр. Там слонялись, перекусывали, наслаждались жизнью и возвращались домой. Мы вели себя осмотрительно — побаивались напороться на знакомых или, что еще хуже, родителей. До сих пор никто не знает, что мы делали это примерно раз в неделю.
- Мама купила маленькую пиццу, чтобы мы с братом (8 лет) особо не голодали, пока она будет готовить обед. Разделила столовский деликатес на половинки, вручила нам и прогнала с кухни, чтоб под ногами не мешались. Я разрезал свою часть на три доли. Брат, увидев это, поспешил разрезать и свою, но на две... Секунду смотрел на мои кусочки, потом столько же на свои. И залился негодующим ревом: «У тебя больше!» © Подслушано / VK
- По программе обмена я уехала учиться в Канаду на период целого учебного года. На тот момент моему младшему брату было 2 года, а сестре — 9. И если за Аню я не переживала, то меня всерьез посещали мысли, что Артемка за это время меня забудет. Как-то по видеозвонку я сказала об этом сестре и забыла. Приехала на зимние каникулы, игралась с братом и скорчила свою фирменную рожицу. Он мгновенно ее узнал и рассмеялся. Я удивилась и спросила, как он не забыл. Оказалось, Аня постоянно показывала ему видео и фото со мной. Еще и рассказывала обо мне. Я расплакалась. У меня лучшая семья на свете. © Палата № 6 / VK
- Мне кажется, мой брат однажды станет самым идеальным парнем на свете, потому что он невероятно внимательный и добрый. Я сама не понимаю, как у него это выходит, но он всегда чувствует, когда у меня плохое настроение; когда все заходит так далеко, что я могу проплакать целый день, или когда начинается сессия и я хожу вечно уставшая. Он давно понял, что в такие периоды со мной лучше не разговаривать и уж точно не выяснять отношения: успокоить меня все равно не получится. Поэтому брат нашел свой способ помощи — чебуреки с сыром. Каждый раз, когда у меня что-то идет не так, он покупает мои любимые чебуреки с сыром, оставляет их под дверью и прикладывает милую записку о том, что я лучшая сестра. Иногда мне совсем не хочется съезжать из дома — кто еще будет так заботиться обо мне и знать, что все мои проблемы могут решить обычные чебуреки. © Не все поймут / VK
- У всех бабушки хорошо готовят, но только не моя! Мы с братом ели и пирожки с чесноком, и сырники с помидорами, и жареные соленые огурцы, и окрошку с одуванчиками! Нашей бабуле 80 лет. Готовила она так всегда, но мы ее все равно очень любим! © Подслушано / Ideer
Моя сестра приготовила это для меня
А какую самую безумную или трогательную штуку вытворяли ваши братья и сестры? Ждем ваши истории в комментариях!
У нас в запасе есть еще много историй о людях, которым повезло с родными:
