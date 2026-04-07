Бабуля из лесу,что-ли?Про айтишников слухом не слыхивала? Видать, и телевизора в избушке нема.
16 житейских историй с семейных застолий, которые больше напоминают комедию
Семейное застолье — это мероприятие, к которому лучше подходить подготовленным. Ведь зачастую там приходится отвечать на каверзные вопросы родственников, стойко принимать комплименты, а то и вовсе сдерживать себя, чтобы слишком громко не прыснуть от смеха. Мы собрали 16 курьезных историй, которые могли произойти только тогда, когда вся разношерстная семья собирается вместе.
- Привела жениха знакомиться с родней. Бабушка у нас старой закалки, поэтому сразу начала допрос: «Кем да где работаешь?». Ну он и ответил, что айтишник, работает из дома. Бабушка горестно вздохнула, пододвинула к нему самую большую тарелку с мясом и изрекла: «Значит, безработный. Ешь, милый, хоть у нас по-человечески поешь!». Вся семья легла от смеха, а парень так растрогался от ее заботы, что теперь это его любимая история на всех наших праздниках.
- Когда была маленькой, мне на Новый год дядя подарил огромный набор фломастеров. Я, забрав подарок, тихо села на кухне и этими фломастерами разрисовала все: руки, ноги, все, что торчало из-под майки, даже на веках были снежинки цветные. Закончив, вышла в зал, где праздновала вся родня, с радостным криком: «Я снежинка!» А на следующий день утренник в детском саду... Оттирали меня всей толпой. Мне уже 21 год, а я для родных до сих пор «Снежинка».
Фломастеры в прозрачной упаковке, немыслимых цветов! Мы с сестрой ими тоже разрисовывались. Ещё тени для век были похожие, но коротенькие вставленные друг в друга, довольно насыщенные, набор! Мама такими не красилась яркими, а мы красили ими всё
- Я как-то была в гостях у тети в другом городе. Не виделись лично много лет, только по телефону общались. И вот сидим за столом, она смотрит на меня внимательно и говорит: «Как же давно я тебя не видела!» Я улыбаюсь: сейчас скажет, какая я красавица, ну и я действительно хорошо выглядела в этот день. А она качает головой и протяжно так: «Заматерела...»
Моя бабуля такая же. За все годы ни разу не сказала, что я хорошо выгляжу. Мизогиния, она такая).
Пушистые члены семьи тоже привносят веселье в любое застолье
- Каждое застолье с моими родными не обходится без милой истории о том, как я в детстве, сидя на своем любимом зеленом горшке посреди комнаты, пела песню «А я ушаночку поглубже натяну».
- Собрались у свекрови на Пасху. Тетя мужа опять за свое: «Ну когда за детками? Часики-то тикают, я понянчиться хочу!». За столом повисла пауза. Мой муж берет со стола самое крепкое, темно-красное яйцо, протягивает тете и на полном серьезе выдает: «Теть Оль, давайте решим вопрос как взрослые люди. Бьемся! Если ваше яйцо победит — торжественно обещаю, прямо завтра начнем планировать. Если мое — вы не задаете этот вопрос ровно год. Идет?». Тетя аж азартно блеснула глазами, с размаху ударила... и ее яйцо с хрустом треснуло! Муж с довольным видом почистил свое яйцо-победитель, а я хихикала, ведь я знаю: у мужа есть свой секрет, и он всегда выигрывает в таких «битвах».
Про свекровь Пасху и тетю мужа. Не знаю как Вас, а меня тронул этот рассказик. Есть ещё кто то из предыдущего поколения, кто хочет нянчится с внуками. А то кого не спросишь-" Чтооо? У меня своя жизнь, времена не те уже и роль пожилой женщины тоже. Вон, посмотрите как это у них в Швейцариях и Южных Кореях. Я детей выростила, пусть сами своих нянчат. А у меня- карьера/ работа/ хобби/ любовь поздняя/ парикмахер/ косметолог/ путешествия/лень/депрессия/ здоровье не то/ спорт -в общем выбирайте подходящее.
- У нас есть родственница, у которой показательная «аллергия». И каждое застолье она закатывала глазки и просила убрать чуть ли не из квартиры все блюда с морепродуктами, мол, ей плохо станет. Все верили, до одного случая. Осталась она ночевать у тети моей и полезла среди ночи на кухню к холодильнику и спокойно съела бутерброд с красной икрой и догналась креветками. Поэтому на следующем застолье тетушка ей сказала: «Леночка, я так понимаю, твоя аллергия боится темноты. Ешь, мы свет выключим».
- Отмечали свадьбу тети. Когда вынесли торт, мой папа позвал меня и сказал: «Там на полке лежит свидетельство о браке. Возьми его». В итоге, когда я вернулась, папа громко объявил: «Уважаемые молодожены! Главный документ вашей семьи теперь у нас. Если вы хотите, чтобы он не пострадал, положите нам самый большой и красивый кусок торта». Требования были выполнены, а мы сыты и довольны.
Фига се !!!А если б не забрали главный документ,то и без тортика могли остаться?🤣
- Сидела на застолье у родственников мужа, и один из мужчин рассказывал историю, как его в молодости укусила змея. Я спросила: «И вы выжили»? Я хотела, чтобы это прозвучало как риторический вопрос, но получилось как супер тупой! Я до сих пор угораю.
Обычно продолжают таким образом:
" И Вы выжили"??
-"Конечно нет. Это была огромная кобра и её яда хватило бы на троих. Я умер почти мгновенно."
-"Но ведь вот же, Вы с нами, разговариваете. Значит Вы живы!"
-"Ну какая это жизнь!" (с)
:)
- Дело было в 90-х. Семейное торжество. Толпа родственников. Отец задерживается на работе (ненормированный день). Мама купила «небьющийся» чудо-сервиз. И, конечно же, всем захотелось опробовать его «небьющесть». Взяли салатник и началось «тестирование»... Били его обо все. Участвовали все! Но салатник выдерживал испытания. И тут заходит папа, в это же время мама кидает салатник на пол, и по закону подлости салатник разбивается. Фраза папы: «Больше задерживаться на работе не буду, а то без посуды останемся».
У нас в тот же период и появился огнеупорный сервиз.
Застолье, уже вынесли торт, маменька разливает кипяток из чайника, кто-то тиз гостей решил помочь, чтоб она не тянулась, и держит чашку в вытянутой руке над столом. Маменька наливает, чашка распадается ровно пополам: одна половинка падает в тарелку с тортом, вторая, с ручкой, остаётся в руке у гостя.
- Мама рассказывала смешную историю про то, что когда-то давно, еще в юности, она со своей двоюродной сестрой пошли в гости к какой-то родственнице. Еще в подъезде их свалил аромат потрясающе пахнущего мясного блюда. А эти две после работы, уставшие, голодные. Короче, зашли они, сели, начали болтать о том о сем, и хозяйка встала, пошла на кухню и пришла минут через 5 с подносом, который ломился от еды: мясо, закуски, соленья, свежий хлеб и тд. Мол, угощайтесь, девочки! А эти, типа из вежливости: «Ой, ну что ты, зачем? Не нужно было утруждаться!» Та посмотрела на них и говорит: «Ааа, ну раз не хотите, ладно». Разворачивается и относит поднос обратно на кухню. Лет 40 уже прошло, а они до сих пор с громким смехом вспоминают.
мы не на востоке, чтобы уговаривать по нескольку раз. да - да, нет - нет.
- Были гости, дома суета, все, как всегда, семейное застолье, пьем чай. Налила чай папе мужа. Потом еще гость попросил чай, наливаю ему и..... понимаю, что пара из чайника то нет. Оказалось, в чайник я просто набрала воды и так оставила. Получается, я со спокойным лицом угощала свекра холодным чаем. А вот он, в свою очередь, пил его, не проронив ни взгляда в мою сторону, не говоря уже о замечании. Вот настоящий мужчина и его выдержка.
Кажется, свекр кое что знал про свекровь 😂 раз решил промолчать. Т.к ничего страшного в самой просьбе горячего чая нет.
- Был юбилей нашей бабушки. Ей исполнилось 80 лет. Все дети и внуки решили это событие пышно отпраздновать в ресторане. Все тосты и пожелания были как под копирку: долгих лет жизни, дожить до ста, крепкого здоровья. И только мой семилетний сын искренне пожелал счастья в личной жизни.
- Мне тогда было лет восемь. Мы собрались на семейный ужин, и кто-то из взрослых решил скреативить: чтобы я не посадил пятно на одежду, мне вместо салфетки завязали на шее... уголок длинной скатерти, которой был накрыт стол. Все шло хорошо, пока я краем глаза не заметил, что двоюродный брат взял мои игрушки. И тут я на всех парах рванул к нему. Как вы понимаете, ужин был безнадежно испорчен.
- Моя бабушка славилась своим фирменным медовым тортом. На каждом застолье мы облизывали пальчики, а тети просили дать рецепт. Бабушка хитро улыбалась и говорила, что это «старинный секрет, требующий идеальных пропорций». Так продолжалось несколько застолий, пока на мамин юбилей бабушка не попросила меня приехать пораньше — помочь накрыть на стол. Захожу на кухню и вижу, как наша кулинарная фея невозмутимо перекладывает в красивое домашнее блюдо коржи из коробок местной кулинарии. Бабушка ничуть не смутилась, приложила палец к губам и заговорщицки прошептала: «Главный секрет идеальных пропорций — вовремя выкинуть упаковку». Торт в тот вечер я ела с удвоенным аппетитом, а нашу с бабушкой тайну никому не выдала.
- Как-то сидела с родителями на кухне, отмечали их годовщину свадьбы. Я заваривала себе чай, повернувшись к ним спиной, и услышала, как папа произнес тост, а далее был звук поцелуя. Я стою, а они все целуются и целуются, мне аж неловко стало и повернуться не могу. Думаю, да что ж такое, сколько можно. Поворачиваюсь и вижу, что это папа сидит и кость рыбью обсасывает, которую он ел, издавая характерные звуки.
- Наш дедушка последние пару лет начал жаловаться на слух. Чуть что нужно помочь по дому: «А? Что? Не слышу!». Мы привыкли, говорили с ним громко, а важные просьбы повторяли дважды. И вот собрались мы большой родней на даче. Женщины накрывают на стол, мужчины у мангала. Я переворачиваю мясо, дед дремлет в кресле-качалке метрах в десяти от меня. Тут подходит моя жена и очень тихо, почти шепотом спрашивает: «Слушай, а мы дедушке какой шашлык положим? Сочный из свинины или диетическую курочку? Врач же вроде говорил ему за питанием следить...». И тут наш «глухой» дедуля, не открывая глаз, четким басом выдает с другого конца двора: «Свинину кладите! И аджики побольше не забудьте!». Вся семья от хохота чуть шампуры в угли не уронила. С тех пор дедушкин избирательный слух — наша главная семейная шутка.
