15 воспоминаний о школьных олимпиадах, на которых бывало жарче, чем на сковородке

Я в школе регулярно участвовал в олимпиадах. Каждый год ездил на районные по математике или по физике. А однажды меня попросили сходить еще на МХК (мировая художественная культура). Я предмет не особо знал, но согласился, так как идти на нее было некому. На олимпиаде мне попалась тема про жизнь Нефертити, я записал все что вспомнил про нее минут за 20. В оставшееся время сочинил стишок про нее и нарисовал портрет на полях. Каково же было мое удивление, когда я узнал результаты! По профильной для меня математике я занял третье место, а вот по МХК — первое. Говорили, комиссию сложили наповал мои художества на полях.