"Не поедет никто" - самое дурацкое решение.
Могли хотя бы жребий кинуть...
15 воспоминаний о школьных олимпиадах, на которых бывало жарче, чем на сковородке
Помните свои школьные годы и те самые дни, когда вместо обычной контрольной вас отправляли защищать честь класса? Для кого-то это был повод понервничать, а для кого-то — легальный способ прогулять химию. Но почти всегда такие вылазки оставляли впечатлений на год вперед. В этой подборке мы собрали душевные воспоминания людей о школьных олимпиадах. Это не просто тексты, а настоящие жизненные сцены, в которых искреннего юмора порой больше, чем в хорошей комедии.
Училась в 3 классе. Влетает к нам в кабинет учительница: «Дайте ребенка на олимпиаду, Петров заболел, место пустует!» Отправили меня без подготовки. Приходим за результатами — я на первом месте! Бегу к той училке. Она сначала поникла, а потом как гаркнет: «Телефон, номер, говори!» Я отчеканила без запинки. А та позвонила маме и сказала, что меня срочно нужно перевести в их класс, который тогда считался более сильным. И перевели в итоге, я потом еще не раз места брала по литературе. Затем в другую школу перешла, но это уже совсем другая история.
В школе мы с подругой были отличницы. Выиграли олимпиаду, приз дали двоим — поездка в другую страну. Решите, мол, сами, кто поедет. Без обид, решили — не поедет никто. И вот прихожу я в школу, а она несет какие-то бумажки и бросает мне: «Ну ты же все равно отказалась!» Много лет прошло, тогда что-то рухнуло во мне навсегда — вера в настоящую женскую дружбу.
Олимпиада по английскому. Завуч включает диск для аудирования. Вместо диалогов класс оглушает шансон: «Ах, какая женщина!» Мы боимся пискнуть. Завуч краснеет, затем вытаскивает диск, смотрит на него и невозмутимо выдает: «Так, дети. Аудирование отменяется. Пишем эссе на тему: „Музыкальные предпочтения моего дяди Валеры“».
Ээээээ...какие, если в учебном плане стоит олимпиада, сдать её результаты надо хоть тушкой, хоть чучелом. Внесите Станиславского!
Сын много раз побеждал на олимпиадах по английскому. Вдруг его не пускают на школьный уровень! Учительница решила: он недостоин, так как призером был чаще, чем победителем. Прихожу к ней, молча кладу на стол папку его грамот. А училка взяла и нехотя процедила: «Ладно уж, участвуйте!» Кстати, этот педагог, когда помогала Сане готовить текст видеопрезентации к другой олимпиаде, начала его так: «Hallow, my dear friends». Hallow. У меня все.
Ездила на олимпиаду по математике. Учительница уговорила ради оценки. А я взяла и случайно заняла первое место! Получила грамоту и целый торт, которым меня поздравила моя учительница! Думаете, я хорошо знала математику? Нет, просто на олимпиаду поехали школьники еще глупее меня, ибо никто другой не хотел участвовать. Лучшая из худших!
Олимпиада по литературе. Задание творческое: дан текст короткого стихотворения современного поэта, нужно написать его глубокий анализ. Я расписалась на четыре страницы! Нашла в строках и экзистенциальный кризис, и проблему отцов и детей, и тонкую сатиру, и метафору бренности бытия. Выложилась на 200%. На награждении выяснилось, что в составе жюри сидел сам автор этого стихотворения. Он лично пожал мне руку, вручил диплом за первое место и тихо, чтобы никто не слышал, сказал на ухо: «У вас потрясающая фантазия. Честно говоря, я написал эти стихи за пять минут, пока ждал, когда у меня на кухне закипят пельмени».
Отправили меня на районную олимпиаду по географии. В этот день я благополучно проспал. Встретился у школы с учительнице по географии, она же была сопровождающей. И мы с ней чуть ли не бежим в другую школу, олимпиада проводилась там. Минут на 40 опоздал, со скрипом впустили. Минут 20 посидел, потом спрашиваю: «Кому сдавать?» Все удивились, мол, ты уже все? Я ответил: «Ну да, что знаю — ответил. Чего сидеть-то?» Потом пришли результаты, я оказался на втором месте.
Когда я училась в 3 классе, в нашей школе проходила олимпиада. Моя классная сказала, что это будет фантастическое мероприятие! Нужно быть одетой в красивое платье и подготовить стих или песню. Так вот, я нарядилась в длинное платье, взял перчатки и сумочку, мама накрутила кудри, я выучила песню. Притащила с собой огромный кассетный магнитофон, ведь под музыку же надо петь. Как оказалось, это была обычная олимпиада с 10 детьми в нарядах белый верх, черный низ. Я же вышла в своем длинном платье и исполнила песню, медленно покачиваясь из стороны в сторону. А рядом со мной на полу лежал огромный магнитофон. Занавес.
Сегодня ходил на олимпиаду по биологии. Вышел из кабинета. Услышал, как ее обсуждают двое:
— Ну, как олимпиада?
— Иногда там встречались знакомые слова.
Олимпиада по литературе. У меня творческий кризис прямо посреди эссе. Решаю, что мозгу срочно нужна глюкоза, и достаю из рюкзака шоколадку в фольге. Пытаюсь открыть ее максимально бесшумно, по одному миллиметру в минуту. В абсолютной тишине этот звук напоминает треск ломающегося ледника. На меня осуждающе оборачиваются все тридцать человек вместе с очень строгим председателем жюри. Я замираю. Председатель медленно подходит ко мне, строго смотрит поверх очков, наклоняется и тихо шепчет: «С орехами? Отломи кусочек, а то у меня от ваших сочинений уже сахар падает».
Участвовал в предметной олимпиаде на уровне республики по иностранному языку. Председатель жюри на устной части экзамена поинтересовалась, нравится ли мне учебник, предписанный школьной программой. Я, как очень честный человек, сказал, что книжка — полная фигня. Мол, я ее за учебный год ни разу не открывал, занимаюсь по учебникам, которые присылают из-за границы. Занял первое место, а вот уже после олимпиады узнал, что председатель жюри — автор того самого учебника.
Я в школе регулярно участвовал в олимпиадах. Каждый год ездил на районные по математике или по физике. А однажды меня попросили сходить еще на МХК (мировая художественная культура). Я предмет не особо знал, но согласился, так как идти на нее было некому. На олимпиаде мне попалась тема про жизнь Нефертити, я записал все что вспомнил про нее минут за 20. В оставшееся время сочинил стишок про нее и нарисовал портрет на полях. Каково же было мое удивление, когда я узнал результаты! По профильной для меня математике я занял третье место, а вот по МХК — первое. Говорили, комиссию сложили наповал мои художества на полях.
Меня, мою подругу и еще одну одноклассницу заставили писать олимпиаду по географии. Этот предмет никто из нас не любил и углубленно не изучал. Решили не заморачиваться и, чтобы сделать нормально, решать вместе. Пока я относила бланки ответов за нас троих даже проверила из интереса — все одинаково. Учительница должна была забить наши ответы на сайт и отправить их. А потом географичка вручила нам дипломы: моей подруге и мне за второе место, а однокласснице — за первое. Вот как так-то?
В школьные времена меня заставили поехать на олимпиаду по математике, так как я был единственным в классе, кто ее хорошо знал, плюс учился весьма неплохо. Я не особо напрягался и умудрился занять первое место. Не знаю, то ли сам такой умный был, то ли других ребят просто затянули для вида. Забавно то, что в награду мне выдали рукописный сертификат от буфетчицы на одну булочку с маком.
Олимпиада. Мой сосед нервно прячет что-то под партой. Завуч замечает и коршуном летит к нам: «Доставай шпаргалку!» Класс замер. Парень дрожащей рукой разворачивает скомканный лист бумаги. Завуч глядит в листочек, и, еле сдерживая улыбку, вдруг совершенно другим, добрым тоном, зачитывает: «Сыночек, не волнуйся! И не забудь после олимпиады купить батон. Мама».
Оценки давно выставлены, а школьные дипломы пылятся в дальних ящиках стола, но именно такие нелепые и теплые моменты остаются с нами навсегда. Ведь в конце концов, самая главная награда за любую олимпиаду — это не пятерка в четверти, а отличная история, над которой можно от души посмеяться даже спустя годы.
А вы участвовали в школьных олимпиадах? Случались ли с вами забавные ситуации, когда система давала сбой или все шло совершенно не по плану? Обязательно поделитесь своими историями в комментариях!
Такое ощущение, что словом "олимпиада" стали называть любой школьный конкурс, начиная с песни и пляски)
Сейчас олимпиада шанс существенно улучшить свои шансы поступить в нужный вуз. Некоторые направления имеют проходной балл 310 за три экзамена - на такие направления без олимпиад никуда, даже 100-бальники пролетают мимо если не участвовали в олимпиадах.
Я вспомнила, как заняла 2 место в школьной олимпиаде по биологии) И как на всю школу школьное радио транслировало мою фамилию, имя и класс)) А мой класс на уроке литературы вместе с учительницей мне аплодировал))