15+ трогательных превращений «до» и «после», где капля любви изменила чью-то жизнь — 24.03.2026

Иногда чтобы изменить к лучшему чью-то жизнь, достаточно дать ему каплю тепла и заботы. Особенно если речь идет о животных, которые однажды оказались никому не нужны. Люди, которые пригрели найденышей, кажется, совершили настоящие маленькие чудеса. И от них становится светлее на душе.

«Было и стало»

К такому я точно был не готов! Вот это красавчик. © ginovibe / Reddit

«Мой кот пришел в изумление от такого пополнения в семье. А потом пес-подкидыш подрос»

Вот такой товарищ вырос из той варежки с лапками. Назвали его Греем, потому что был весь серый. А потом он взял и побелел. © Snusmumrik1 / Pikabu

«Четыре года назад мы нашли в коробке эти 300 граммов. Сейчас это котяра весом почти в 7 кг, которого в семье очень любят»

Знатно он отъелся на домашних харчах. © Mudromer / Pikabu

«Меня до сих пор огорчает это фото из приюта. Зато теперь Джози живет свою лучшую жизнь»

Ваша собака стала настолько любима, что у нее даже выросли уши. Замечательно! © FinishFew1701 / Reddit

Котик Лео полгода жил на улице. И вот наконец-то нашелся человек, который дал ему дом и любовь. Посмотрите, как эта мордочка за год изменилась!

Он выглядит намного счастливее рядом с тобой! © Low_Apartment_2354 / Reddit

«Вот как изменился Уилл всего за один месяц жизни дома»

Он это запомнит. Голодные, никому не нужные животные становятся лучшими питомцами, потому что они видели жизнь без вас и не хотят возвращаться туда. Он будет замечательной собакой. © Reddit

«4 месяца назад принесла этого кота домой»

Как же он тебя любит. Только посмотри в эти глаза! © dodgerecharger / Reddit

«В сильный ливень подобрал котика на улице. Зовут его Джейсон Гаучо Вурхиз. Сын кличет его Джейсондинькой. Ни о чем не жалею»

И выражение мордахи поменялось со стеснительного на «хватит меня фотографировать, ужин когда?» © KustSmorodiny / Pikabu

«Эту красотку отдавали в добрые руки. Ее мамы не стало... Вживую она оказалась меньше, чем на фото»

© IcyMairon / Pikabu Вера Рогатнева 8 часов назад А сколько таких спесенных сами спасли своих хозяев. Кошка у накомых спасла их сына - загорелась крыша домика в деревне от проводки. Маленький Йорк- своего старенького хозяина. Примеров куча. Ответить

Она подружилась с моими котами и даже лопала их корм, а потом выросла и стала жить на улице. Теперь это натуральная маленькая пони. © IcyMairon / Pikabu

Этого котика по имени Грег год назад взяли из приюта. Он не единственный питомец в семье, но жизнью определенно доволен

Он будто говорит: «Где еда? Я же могу просто пойти и жить самостоятельно, правда?» © Additional_Baby_3683 / Reddit

«Эта кошка долго бродила возле моей работы, успела родить котят. В итоге получилось ее приручить. Теперь у меня есть самая милая и ласковая кошка на свете»

Пусть у нее будет долгая жизнь, полная объятий и игр с вами! © MadCityScientist / Reddit

«Это была любовь с первого взгляда! Взяли из приюта»

Он вырос в настоящего шкодливого джентльмена. А потом их стало двое — мы не смогли не взять кота с улицы. Они довольно быстро подружились. © Sundeus / Pikabu

«Всего лишь за месяц с небольшим Джесси добилась огромных успехов. Еще есть над чем работать, но ее тревога определенно уменьшается»

В следующем году планирую завести вторую собаку. Это пойдет Джесси на пользу, ведь она обожает компанию себе подобных. © ibispete / Reddit

Вы только поглядите, как эта киса похорошела после того, как ее забрали с улицы

Шерстка, повадки — не это главное. У нее стали совершенно другие глаза. Это взгляд домашней и любимой кошки. Ребята, если можете забрать с улицы котейку, пожалуйста сделайте это. Дайте ему дом, любовь, заботу. У нас на две семьи пятеро таких подобрышей, и мы очень счастливы все вместе. © Dudami / Pikabu Наталья Баженова 7 часов назад Два года назад забрала котенка с дачи. Стала третьей в стае. И самой хулиганистый,но все равно любимой! Ответить

«Вот „до“ и „после“ у моей кошки»

Друзья мне говорили, что она похожа на старушку, а теперь посмотрите на мою кошечку-летучую мышь. © SoftyShowaRewards / Reddit

«Однажды я пришла на работу, а там меня ждал сюрприз. Каким-то образом в мой кабинет пробрался котенок»

Я забрала его к себе. Котенок оказался девочкой. Отмыла ее, накормила, а она уснула поперек кровати. Долго искала для нее хозяина, но так и не смогла отдать малышку в незнакомые руки. Отвезла ее маме. Теперь она живет в любящей семье. Зовут красотку Бусинкой. © AnnaRew / Pikabu

Бонус: иногда с приемышами бывает в прямом смысле нелегко найти общий язык

Подруга жены сдавала квартиру. Когда жильцы съехали, там обнаружилась шотландская вислоухая. Пришлось забрать кошку к себе. Забавно, но они с мужем общались с кисой через онлайн-переводчик. Та до сих пор откликается лишь на Сяо Мяо. Просто до этого ее хозяевами были китайцы. Сейчас с ней все хорошо — с другими кошачьими поладила, собаку гоняет. © ZhoraLiberman / Pikabu