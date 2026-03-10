Такие проделки хороши для дошкольника.
20+ неугомонных пар, чья жизнь по накалу страстей уделает даже «Санта-Барбару»
Кажется, героям этих историй никогда не бывает скучно вместе. Их вторая половинка регулярно подкидывает сюрпризы, от которых хоть стой, хоть падай. То у мужа обнаружатся загадочные родственники, то жена выяснит, что свекровь не зря критикует ее картофельное пюре. Но у нас сложилось стойкое ощущение, что все они по-настоящему любят друг друга. Ну... почти все.
- Свекровь все жаловалась, что я пересаливаю еду. Я решила вообще не солить. Сели за стол, она только попробовала пюре и сразу выдала: «Вкусно, но зачем столько соли?» Я пробую — реально сплошная соль. Долго не могла понять, в чем дело, пока не застала мужа, щедро подсыпающего соль в кастрюлю. На немой вопрос в моих глазах он ответил: «Чтобы мама не расстроилась, что ты готовишь лучше нее». Рассказала свекрови о проделках ее сына, и мы вместе хохотали до слез.
«Моя жена сказала, что я самый лучший муж на свете. Сегодня мне вручили эту награду».
- Пьем чай, бабушка просит у деда телефон, чтобы посмотреть номер родственника. Находит там контакт «Любимая 2» и аж подскакивает: «Что это за любимая? Я с тобой всю жизнь прожила, а ты... Все детям расскажу!» Дед смотрит в телефон и говорит: «Это же твой второй номер, который от другого оператора». Она проверяет, тут же расплывается в улыбке, снова превращается в хорошую жену и начинает кружиться вокруг него. Я думаю: «Вот так „Санта-Барбара“ с утра с 70-летними актерами». © myth_4e
- Пятого февраля 1994 года мои родители поженились. Пятого февраля 1999 года подали на развод. Квартиру, которую они вместе купили, было решено отдать маме, так как с ней остался ребенок. Суд был летом. Выходят из суда и далее разговор:
— Ну что, как дела?
— Да нормально. Сейчас домой поеду потолок белить.
— Может, помочь?
— Ну помоги.
До сих пор живут вместе. © Подслушано / Ideer
«Всегда демонстрирую, что могу поднять своего большого мужа».
- Спустя 13 лет брака горячо поддержал бывшего мужа моей жены. Все дело в ее дочери. Девушке 19 лет, а мать против ее отношений с парнем. Ему 22 года, работает, снимает квартиру, мы с ним знакомы. Они уже два года вместе.
Отец дочери тоже за самостоятельную жизнь. Пытаемся вместе доказать, что ничего ужасного не происходит, просто девочка выросла. Хорошо же. Для меня ответ жены: «Это не твоя дочь, тебе все равно». Для отца девушки: «Тебе всегда было все равно». Жене 43 года, молодая женщина, а ведет себя как-то нелепо. © Подслушано / Ideer
- Познакомилась с мужчиной. Через три месяца поженились. Мне 30, ему 37. Жили у меня, так как он все имущество оставил бывшей жене и двум детям. И вот тут началось веселье. Мой муж всегда, что бы ни было, звонил бывшей жене и спрашивал, что ему делать. На мои замечания он отвечал: «Я с ней 15 лет прожил, она-то знает, что для меня лучше». И вдруг однажды он пафосно говорит: «Выгони меня, я сам уйти не могу». Думал сжалюсь, а я... А я так и сделала! © story.live._
«Сегодня жена купила мне букет. За 27 лет моей жизни мне никто никогда не дарил цветы».
- Мы женаты пятый год. В последнее время было много сложностей, мы оба стали раздражительными. Решила, что надо возвращать в наш дом любовь и заботу. Начала с генеральной уборки и стирки. И тут наткнулась на чек из ювелирки на несколько десятков тысяч. Да ладно! Праздников в ближайшее время не предвидится. Час прорыдала.
Муж приехал поздно вечером. Позвал меня на кухню и сказал, что нам надо серьезно поговорить. У меня внутри все сжалось. Он встал на колени и начал просить прощения за наши ссоры. Сказал, что так дальше продолжаться не может. Что я самое дорогое в его жизни, и подарил изумительный комплект с бриллиантами. Он несколько месяцев брал подработки, чтобы сделать меня хоть немного счастливее. © Подслушано / Ideer
- После развода с мужем ближе всех для меня была свекровь. Да, она у меня хорошая. Как мама. Утешала меня, вытирала слезы. Однажды, успокаивая меня, произнесла: «Я еще тебя замуж выдам!» И вот спустя пару лет я встретила свое счастье. Конечно же, я пригласила ее на торжество. Там она познакомилась с отцом моего нынешнего мужа, тоже вдовцом, как и она сама. Недавно отгуляли и их свадьбу. Сейчас мы опять одна семья. © _udivitelnyi_istorii
«Когда я сделал предложение своей жене, мы были бедными студентами, поэтому кольцо, которое я ей подарил, было совсем дешевым. Завтра утром, 15 лет и 4 детей спустя, я собираюсь удивить ее эти подарком».
- Мы в браке с мужем уже больше 15 лет. Самое интересное, что за эти годы мы ни капельки не стали меньше любить друг друга. Даже наоборот, иногда просыпается огненная страсть! Спрашиваю у мужа, как он думает, в чем же наш секрет, в любви? Он отвечает: «Да я влюбился в тебя с первого... укуса твоих котлеток по особенному рецепту». © Мамдаринка / VK
- Я недавно получила водительские права, очень боюсь ездить одна. Обычно за продуктами мы отправляемся вместе с мужем, чтобы я никуда не въехала. Но у него вторая неделя авралов на работе, поэтому сегодня я решила поехать одна. Съездила благополучно. В обед звонит муж и начинает орать: «Я так тобой горжусь! Ты такая молодец! Мо-ло-дец!» Надо сказать, что до магазина ехать пять минут. © milanibelunga
«Моя жена до и после того, как я сказал: „Я люблю тебя!“»
- Моя девушка добавила 12 эмодзи в имя контакта на моем телефоне. Теперь, когда Siri читает текстовое сообщение в машине, ей требуется целая минута, чтобы его произнести по слогам: «Имя, эмодзи с сердечками на месте глаз, эмодзи танцовщицы, эмодзи персика, эмодзи желтого сердечка, мне понравилось ваше сообщение». © frockinbrock / Reddit
- Один мужик 35 лет женился первый раз. Родился ребенок. И выяснилось, что у мужика есть опыт ухода за младенцами. Жена заподозрила, что у него есть где-то еще ребенок. А мужик говорит: «Я старший из пяти детей. Средние сестры младше меня на 3 и 4 года, младшие брат с сестрой — на 11 и 13 лет. Я сначала возился с младшими, а потом средние сестры вышли замуж в 18 и 19 лет, вскоре родили. Я и с племянниками нянчился». © дккд / Дзен
«Мой муж встает раньше меня. Сегодня я проснулась и увидела вот это».
- Жена с самого первого дня числится в моем телефоне как «Жгучая блондинка, изучающая испанский». Моему тестю пришлось кое-что объяснить, когда он увидел это в первый раз. Добавлю, что в телефоне моей жены я записан по имени и фамилии, что всегда казалось мне странным. © onlysmallcats / Reddit
- Жили мы нормально. Без страсти, но и без драмы. Просто два взрослых человека с ипотекой и кошкой. Пока однажды он не купил себе игровое кресло. Огромное и с подлокотниками. И все. Он в него сел и вставал только в туалет. На третий день я сказала: «Я ухожу». Он: «Куда?» Я: «В зал». Взяла подушку, одеяло и ушла. В соседнюю комнату. Теперь он с танками, я с сериалами. И знаете что? Стало легче. © Мамдаринка / VK
«Вот так моя жена сообщила мне о беременности. Я геймер со стажем, и мне это показалось очень милым». (Перевод: «Игрок 4 присоединился к игре»)
- Вечером сидим с парнем и смотрим фильм. Вдруг мне приспичило, чтобы он приревновал меня. Ну я и начала: «Дорогой, а ко мне сегодня наш сосед снизу подходил, спрашивал, какие я упражнения делаю для поддержания своей фигуры». И тут я получаю ошеломляющий ответ: «Я бы тоже спрашивал, если бы надо мной каждый день так грохотали. Ты же вечно на этой скакалке прыгаешь.» © Палата № 6 / VK
- Жил-был мой муж. Дожил до 30 с лишним годиков и вдруг получил в социальной сети сообщение от незнакомой девушки. Она писала странное: «Я вижу, что у вас фамилия, как у моей мамы девичья. А как зовут вашего папу?» Муж мой удивился, но имя отца написал. На следующий день пришел ответ. Выяснилось, что мама той девушки — его сестра. Плюс там еще один брат есть.
У всех челюсти щелкнули о пол. Да, у отца мужа был второй брак, а в первом были дети. Не сложилось, брак распался. Женился повторно, в новом браке тоже родились дети. После этого все быстро закрутилось. Мы встретились с его сестрой и сразу подружились. Брат с племянницей в то время уже жили в другой стране, но приехали познакомиться. И они все были так похожи! Так легко построили взаимоотношения! Как будто знали друг друга всю жизнь. © oksana.grebennikova.18
Да уж, никто не обещал, что совместная жизнь будет легкой. Но зато и скучно в таких отношениях точно не будет. Кстати, если у вас есть забавные и теплые истории о своих вторых половинках, вы всегда можете поделиться ими в комментариях к этой статье.
