17 историй и фото о поддержке близких, подоспевшей в самый нужный момент

Говорят, что супергероев не существует, но на самом деле они рядом — привозят нам вкусняшки и не дают в обиду. Когда жизнь проверяет нас на прочность, особенно важно получить любовь и поддержку близких. Простой папин взгляд, теплые мамины руки, мягкий голос подруги в трубке согревают получше любой чашки чая. Мы собрали несколько трогательных историй о том, как близкие без пафоса и лишних слов протянули руку помощи в самый нужный момент.