17 историй и фото о поддержке близких, подоспевшей в самый нужный момент

Истории
09.06.2026
17 историй и фото о поддержке близких, подоспевшей в самый нужный момент

Говорят, что супергероев не существует, но на самом деле они рядом — привозят нам вкусняшки и не дают в обиду. Когда жизнь проверяет нас на прочность, особенно важно получить любовь и поддержку близких. Простой папин взгляд, теплые мамины руки, мягкий голос подруги в трубке согревают получше любой чашки чая. Мы собрали несколько трогательных историй о том, как близкие без пафоса и лишних слов протянули руку помощи в самый нужный момент.

  • Свекры привезли с дачи гостинцы, попросили заехать. Дверь открыл свекр. Я его чуть сторонилась, общались только по делу. Отдал он мне пару пакетов, а потом протянул коробку: «Это тебе». Я в недоумении, открываю ее и чуть не визжу от восторга — она доверху полная минеральных камней. Увидев мою реакцию, он чуть нахмурился и сказал: «Федя говорил, что ты украшениями из натуральных материалов увлекаешься, хочешь с работы уйти. Я вот увидел, может пригодиться». Именно в тот момент я окончательно решила уволиться и попробовать свои силы. Оказалось, что не зря.
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  • В моем детстве мама неплохо устроилась главным бухгалтером в частной фирме. Зарплата по тем временам была хорошая, тем более, в нашем маленьком городке. И вот, год спустя, как она устроилась, мой отец лишился работы — завод, на котором он трудился, совсем развалился. Пол года он искал новое место, но безрезультатно. Она не могла смотреть, как отец увядает без работы, не может сидеть на шее у жены. И решилась спросить у своего начальства, смогут ли они взять на работу отца. Им как раз нужен был человек, чтобы с людьми общаться, на встречи ездить... Только денег нет. Шеф сказал: «Если мужа своего любишь, то раздели с ним свою зарплату». В итоге мама «отдала» ему большую часть. Отец расправил крылья. Дела у фирмы начали налаживаться, в том числе, благодаря моему отцу. Спустя какое-то время и оплату им обоим повысили... Позже родители открыли свое дело. Сейчас у них неплохой маленький бизнес. Они построили дом, родили мне еще братика и сестричку. Отец — уверенный в своих силах глава семьи, но о том мамином договоре с начальником он до сих пор не знает...
  • Меня уволили, хорошо хоть квартира была наперед оплачена. Пока искала новую работу и бегала по собеседованиям, денег на еду почти не осталось. И тут родители выручили! Забили мне холодильник доверху, вкусненьким, домашним. Как же я раньше могла не ценить.

«Мой папа поддержал меня, когда я была молодой мамой с двумя малышами на руках. Не знаю, что бы делала без него»

  • Зарплату задерживали, а аренду платить было не из чего. Позвонила подруге — сразу согласилась, отправила всю сумму. Я пообещала сразу вернуть. А вечером мне позвонил ее муж и выдал: «Ты в курсе, что Юлька тебе наши последние деньги отдала? Живо съезжай и тащись сюда, у нас есть свободная комната. Все равно тебя хозяйка уже давно выпереть хочет». Я сначала опешила. Оказывается, они оплатили сыну обучение, залезли в сбережения и теперь были вынуждены считать каждую копейку. В итоге я прожила у них почти месяц, пока на работе не выплатили все долги. И даже не переругались! Я помогала с Владиком, баловала их выпечкой, разделила обязанности по дому. Теперь вот жду всем семейством на новоселье.
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  • Мне в школе поручили нарисовать стенгазету, а у меня руки не оттуда растут. Поплакала и легла спать. Утром нашла готовую на столе. Папа ночью написал красиво и фотки приклеил. Я офигела просто! Он молчун по жизни, но что-нибудь иногда как вытворит! Я в шоке и благодарности уже 35 лет. Мама так же ночью мне связала чешки в садик. А утром пошла на работу. Короче мои родители для меня герои.
tajana_samara
  • Выхожу во двор, а моей машины нет! Обзвонила штрафстоянки — пусто. «Ну все, угнали!» — решила я. Мчу к папе, чтобы одолжить его авто. Он обнимает со словами: «Ну чего ты так реагируешь? Мы ж хотели как лучше!» Ничего уже не понимаю, и тут он открывает ворота, а там во дворе выездной шиномонтаж и все машины нашего большого дружного семейства! Как так-то? А предупредить? А папа выдает: «Ты ж все равно не ездила, а мы решили сюрприз сделать! Сами „переобувались“ и про тебя не забыли. Представляешь, как бы ты удивилась. Вышла, а тачка уже на новой резине! И никаких проблем». Поверьте, я очень удивилась. Поэтому уже пять лет второй ключ от машины храню дома. От квартиры тоже забрала. А то вдруг родители решат, что им зять нужен и подселят кого-нибудь пока я на работе...

«Когда мой Сэмми улетел на облачка, коллеги подарили мне вот такую подушку с его фотографией»

  • Шла на днях мимо дома, где раньше жили мои друзья, вспомнила давнишний случай. Начало зимы, слякоть. Развелась с мужем. Очень хотелось поныть кому-нибудь близкому, но папа в другом городе, а мама сложный человек, с ней трудно разговаривать. Звоню с этим друзьям. Они сказали: «Без проблем, приходи к нам, мы как раз беляши будем жарить». Прихожу к ним и выпадаю в осадок. Муж подруги поставил тесто (не ожидала вообще от него такого, раньше все время его жена, моя подруга, готовила, а тут он) и уже начал его раскатывать. Садимся все вместе, лепим, жарим и едим. Представляете? Кухня, стол, над ним лампа светит. Люди сидят и душевно общаются за приятным делом... Именно то тепло, которое мне нужно было. У меня аж отлегло. Когда я уходила, они дали парочку беляшей с собой. Положила их во внутренний карман куртки. И вот иду, та же слякоть, темень и холод. А у меня внутри тепло, и беляши подогревают.
  • Сижу с ребенком дома, муж в командировке, а у соседей трубу прорвало! Сливаю воду ведрами, не знаю, куда бежать за помощью. И тут звонит свекровь: «А я говорила вам брать нормальную квартиру, нет же, новостройка!» Я чуть не расплакалась, как вдруг я услышала, как она диктует наш адрес. «Едем на такси, будем через 20 минут». Оказывается, муж позвонил матери, а она вместе со своим соседом — благо он мастер на все руки — примчалась к нам. Разрулила ситуацию, построила соседей, осталась с нами на пару дней. И меня успокоила, и с внуком помогла. Без ворчаний не обошлось, но не представляю, что бы мы без нее делали.
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«Мой парень напечатал 3D подставки для моих растений, пока я спала»

  • Сынок (6 лет) обожает мыть посуду. Иногда специально тарелки пачкает майонезом или сметаной просто так, чтобы был повод помыть. Моет он их отменно. Если честно, то это такая отдушина в конце тяжелого дня на работе, когда стояла у плиты, куховарила, а потом смотришь на эту гору посуды и понимаешь, что сынок выручит. На выходных мы с мужем сделали ему особый сюрприз — пока он гостил у своей тети и двоюродного братика, мы с мужем не помыли посуду за два дня ни разу. Привожу сына домой, он заходит на кухню, видит эту гору и начинает радостно визжать. Надеюсь, с возрастом эта странная любовь не убудет.
  • Искала жилье. Смотреть очередную квартиру меня повез папа. Риелтор свысока оглядел нас и выдал: «Девушка, это квартира со всеми удобствами, в центре, вам не по карману, тем более за нее уже залог внесли». Я аж опешила. Как вдруг папа резко поворачивается и как выдаст: «Так зачем же вы наше время тратите? Дайте номер своего начальника, может быть он сможет предоставить нам услугу, за которую мы готовы платить». Надо было видеть лицо риелтора! Он даже как будто стал меньше ростом, весь скукожился и стал оправдываться, мол, вы не так поняли, у нас есть варианты получше и бюджетнее. Квартиру мы в итоге нашли, хотя я думала, что эта канитель никогда не закончится.
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«Открыла свою арт-галерею! Сотни людей пришли меня поддержать»

  • Муж неделю ходил и ныл, что устал, работа достала, все бесит. Я думаю: «Ну ладно, человек выгорел, надо поддержать». Говорю: «Давай ты в субботу просто отдохнешь, я все возьму на себя». Он такой довольный, аж ожил. В субботу я с утра с ребенком, готовлю, убираю, он лежит, отдыхает. Думаю, ну ок. И тут вечером он выдает: «Слушай, а может ты всегда будешь так делать? Ну типа у тебя лучше получается». Я так на него посмотрела, что он пошел мыть посуду, и больше таких предложений не поступало.
  • Когда мы заметили, что дочку по настоящему тянет к рисованию, сразу решили поддерживать ее и параллельно объяснять, что творчество это тоже труд, и он должен цениться. Муж занимался с ней, показывал, подсказывал, она старалась и быстро училась. Однажды она нарисовала портрет нашего кота, мы сделали простенькую рамку и «купили» у нее эту работу. С этого все и закрутилось. Она рисовала новые картины, вкладывалась, а мы делали вид, что находим ей покупателей. Как то раз она создала очередной шедевр, и мы сообщили, что в городе есть коллекционер, который готов его приобрести. Дочка была счастлива, но, немного подумав, добавила: «Только вы ему не говорите, но если он платит за такое, значит он не очень умный...»

«Я закончила магистратуру, и вот кто поддерживал меня больше всего!»

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