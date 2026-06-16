18 фото и историй про родительский дом, где пахнет мамиными пирогами и слышится папин смех

Родительский дом — это не просто место силы: здесь все словно начинается заново, стоит только закрыть глаза. В этих уютных, родных стенах живут воспоминания целых поколений, наполненные теплыми и душевными моментами, где даже самое простое кажется важным. Это истории про наших мам, пап, бабушек и про маленькие радости, которые навсегда остаются с нами — в запахе тех самых маминых пирогов, скрипе половиц и пахучей герани на подоконнике.

В этом году продавали мы бабушкину дачу. Когда выносили вещи, старый сломанный самовар, с которым мы часто играли в чаепития в детстве, с грохотом полетел по ступеням. Бросились поднимать, а из трубы вывалился сверток. Мы развязали узел и ахнули. Внутри были старинные серебряные ложки с гравировкой нашей фамилии. Мама вспомнила, что их давным-давно спрятала ее бабушка во время переезда и напрочь забыла куда. ADME

«Мама у меня рукодельница. В роли модели — сестра. В роли фона — родительский дом»

© Pikabu Jrmjayay только что К фасону платья претензий нет, к фигуре девушки - тоже, но поза на второй фотографии не очень, главным образом потому что не видно левой кисти. Ответить

Сколько ни пыталась повторить рецепт маминого яблочного пирога, получалось не то. Однажды приехала к родителям и устроила натуральный допрос. Мама вздохнула и достала с полки старую баночку. Оказалось, главный ингредиент — это капля мятного сиропа, которым она сбрызгивала яблоки. Я попробовала сделать так же дома — и, о чудо, тот самый вкус! ADME

«В этом году у нас была очень дождливая весна и, благо, без снега во время цветения. Урожай вышел хорошим. Черешня растет в родительском доме»

Каждый раз, когда приезжаю в родительский дом, никогда не знаю, кто еще будет обитать там, кроме родителей. После одной истории я уже ничему не удивлюсь. Приезжаю одним майским днем домой. Меня с порога просят быть потише, потому что в зале спит ребенок. Оценить ребенка получается не сразу, так как дитятко завернуто в одеяло и дрыхнет. Ну, думаю, наверное, маме-ветеринару на лечении бобра принесли или орла какого-нибудь, или енота. И тут дитятко высовывает морду. И копыто. На резонный вопрос: «Мама, а зачем вы домой привели какого-то оленя?» Мне отвечают, что это лось. Которому от силы неделя. И он будет жить с нами. А дальше его выхаживали. Стелили ковры, чтобы он копытами не разъезжался по полу, кормили молоком каждые два часа. Потом лось уже понял, что молоко ему выдает холодильник, и сам шел на кухню, намекая, что хочет кушоц. Дела делать лося выносили на улицу, потому что лестница была проблемой. Еще он считал себя собакой, и раз собака спит на диване, значит и ему можно. Выпинывал с дивана собакена и с хозяевами пытался бодаться за место. И это все продолжалось, пока его не перевезли в вольер. А потом были еще лосята. Сейчас все копыта пасутся, радуются жизни, и...некоторые из них продолжают считать себя собакой. © Unknown author / Pikabu

«На фото разница в пару лет»

Переехали с мужем в квартиру его бабушки. Начали делать ремонт, сняли межкомнатные двери. Они были очень массивные, тяжелые, обтянутые самоклеящейся пленкой " под дерево". Дернул меня черт попробовать ее стянуть. А там не двери, а целые картины. На одной березы, на другой речка, на третьей лес. Очень красиво. Оказалось, отец мужа, земля ему пухом, раньше увлекался рисованием. Не стали выкидывать, приспособили их в дачном доме, как память. © Татьяна А / ADME

«Мне 8 лет, купили телик; мне 18 лет, тот же телик. Все работает; мне 28. Телик на момент съемки работал, но недавно сломался...»

На прошлой неделе маме звоню по скайпу. Она делится проблемами своими, я делаю вид, что у меня все хорошо. И тут она говорит: «Представляешь, появился тут один приблудный кот, белый, прямо как наш домашний. И вот он под видом нашего мяучит и домой заходит. Вот, смотри, пришлось нашему хвост зеленкой намазать, чтобы не путать». И перед камерой предстает эдакая пушистая белая громадина с хвостом зелено-белым. © marabu2you / Pikabu Наталия только что жалко, что ли ещё одного котейку покормить. Коты - это благословение свыше! Ответить

«Родительский дом. Зашли в местный магазинчик и увидели пушистую скромнягу. Замерз нос!»

Старший брат на деньги, что давали ему на буфет, приносил шоколад. Ничего не покупал в школе и приносил шоколадки, прятал мне в портфель, среди книжек или под тетрадками, чтобы нашла их только я, и мама не ругалась, что много сладкого ем. Сейчас мне 28, я из другого города приехала со своей дочкой в гости в родительский дом, и брат вечером приехал после встречи с друзьями и подложил шоколадку. Как в детстве. У него у самого трое детей уже, но он все носит мне шоколад. aidana_alaidar Rose1 только что Замечательный брат, за вас можно порадоваться) Ответить

«Я парень деревенский, покажу вам красоту в пешей доступности от моего родительского дома»

Гуляя по прибрежному городу, буквально наткнулась на клумбу с геранью! И в этот же миг меня унесло на много лет назад, в родительский дом. Мое детство пахнет этим цветком! Мама обожала герань, у нас всегда на подоконнике стоял этот цветок. Для меня это всегда был исключительно комнатный цветок. Символ уюта, домашнего тепла и маминой заботы. А здесь, в штатах, герань живет совсем другой жизнью. Ее высаживают в уличные вазоны, украшают дворы и зимует она тоже на улице. irinakem9

«Тетя косулю выкармливала. С котом — лучшие друзья»

Приехала в родительский дом, в котором не была 2 года. Не видела семью все это время. И вот тот диван в зале, на котором мы сидели несколько лет назад с парнем, который приехал знакомиться с моими родителями. И он впервые сказал: «Я тебя люблю». А сегодня мы спим на этом же диване, я замужем за этим парнем, а между нами сладко сопит наша маленькая дочка. annamali7

«Убирался в родительском доме и нашел свое сокровище. Столько эмоций и воспоминаний. Вот теперь надо думать, куда бы это спрятать, что бы была возможность показать ребенку как подрастет»

© MrXocc / Pikabu a только что как здорово что в наше детство было лазанье по деревьям, шифер в кострах, казаки разбойники по стройкам, рогатки, луки, и прочие прелести развитого социализма )

вместо фишек плющенные крышки от лимонада а битки мы из свинца плавили Ответить

Приехала к родителям без предупреждения. Захожу в огород, а там картина маслом — батя с мамой на карачках ползают, под каждый куст заглядывают. В шутку спрашиваю, не меня ли ищут. И тут батя поднимает вспотевшее лицо и радостно: «Помощь прибыла! Сережки ищем!» Окащалось, он хотел моей маме сюрприз на годовщину устроить, спрятал их на участке, нарисовал карту с подсказками. Поехали в шашлычную, а пока их не было, примчалась бабуля и давай полоть как не в себя — как катком прошлась! Где теперь те сережки... Ползали еще час вместе, в итоге нашли заветную коробочку. Никогда родителей не видела счастливее, чем в эти часы. ADME

«Только посмотрите на эти глаза! Это наш первый визит в родительский дом, в село. Гуляем на огороде»

Мы завтра с мужем и тремя детьми едем в другой город на неделю в мой родительский дом, с баней и бассейном. Папа собирается баловать нас едой на мангале и уже приготовил целое расписание на эту неделю. А с мамой я планирую болтать обо всем на свете. Это просто обалденный план! katerina__wood