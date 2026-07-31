17 туристов, чей отпуск в Турции и Египте получился со вкусом приключений и ароматом пахлавы

«За несколько лет отдыха в пляжных отелях я потерял всякое желание к подобным „отпускам“. Всегда один и тот же формат: три раза поесть, сходить на пляж, а вечером на анимацию. В детстве я любил истории про пиратов. И тут увидел ребят, что шли в поход на яхте под парусами. Я купил этот тур. Мы рыбачили, гуляли по достопримечательностям, а вечерами общались. Всех желающих учили управлять яхтой , вязать морские узлы, швартоваться и быть частью „пиратской“ команды. Ели крабов, черепах не ели».