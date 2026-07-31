17 туристов, чей отпуск в Турции и Египте получился со вкусом приключений и ароматом пахлавы
Отправляясь в отпуск, мы обычно мечтаем о теплом море, новых впечатлениях и беззаботном отдыхе. Но иногда путешествие решает добавить в эти планы щедрую порцию сюрпризов. Тогда обычная поездка превращается в доброе приключение, которое потом еще долго вспоминают с улыбкой. Те, кто полетели в Турцию и Египет за солнцем и маленькими радостями, привезли домой куда более ценные воспоминания — светлые и по-настоящему жизненные истории.
А в бонусе — история про Саню, который провел ночь на крыше отеля в Хургаде.
Так выглядит Памуккале — уникальный природный термальный курорт. Лучше приезжать сюда утром, пока нет толп туристов
«Памукалле — это и деревня, и необычные виды на белоснежные склоны и травертины, наполненные лазурной водой».
- Катались по Нилу. На пристани папирусы продавали, жене понравилось, но я денежку зажмотил. Зато в музее купил подешевле! Вылетаем из страны. Кто папирус покупал — плати пошлину, либо оставляй, типа вывозим национальное богатство. Я уже открыл кошелек, но меня так пустили. Чудеса! И только дома, когда я раздавал сувениры, мой дядька прочитал мелкий шрифт. Переспрашивает, мол, так куды вы ездили? — В Египет. — Да, а почему на папирусе «мейд ин чайна» написано?
Фигня. Папирусы рисуют в специальной мастерской - туда на экскурсию возят, там и покупают все, что хотят. И никаких пошлин не берут. И в Китае их не делают - это местный бизнес.
Египет. Грузовик с бананами на улице — обычное дело, а туристы видят такое впервые
А по мнению автора, туристы думали, что бананы сами по воздуху летают?
- В Турции ощущение, что люди просто считают, что все бездомные животные — общие. И каждый делает для них, что может. Кто-то покормит, кто-то погладит. Животные при таком отношении очень добрые и ласковые.
И вот однажды я ужинала в полюбившейся кафешке. При ней тоже тусили несколько кошаков и собака. И я обычно угощала их кусочками со своего стола. Сижу с книжкой, и тут ко мне подкатил немец. Очень активно предлагал к нему в отель зайти. Уже думала позвать официанта, но тут подошел мой приятель-пес. Он встал между мной и тем мужиком и деликатно так показал зубы. Мужик свалил. Песик получил свой законный кусок мяса. Мое сердце дрогнуло, говорю ему, мол, возьму тебя себе. Наверное, собаки понимают на разных языках, потому что мой приятель, видимо, прикинул, что ему не очень приятна перспектива жить в далеком северном городе в моей однушке. Поэтому он просто лизнул мою руку и ускакал обратно к своей вольной собачьей жизни.
Атмосферная фотография Медузы-Горгоны
- Мне было 17, поехала с мамой в Египет. По классике жанра очаровал меня египтянин, мое недельное увлечение. Приехала домой, общались по скайпу «люблю, люблю, трамвай куплю». Я на эмоциях начала учить арабский, научилась письму, чтению, а позже и заговорила. Весной следующей он приехал в мой город с друзьями погулять, осенью я поехала уже одна туда к нему. Перевелась в их универ, нашла работу. Он сделал предложение. Мы счастливы, а ведь никто не верил в нас.
Турецкая черепаха выглядит слегка недовольной
«За несколько лет отдыха в пляжных отелях я потерял всякое желание к подобным „отпускам“. Всегда один и тот же формат: три раза поесть, сходить на пляж, а вечером на анимацию. В детстве я любил истории про пиратов. И тут увидел ребят, что шли в поход на яхте под парусами. Я купил этот тур. Мы рыбачили, гуляли по достопримечательностям, а вечерами общались. Всех желающих учили управлять яхтой , вязать морские узлы, швартоваться и быть частью „пиратской“ команды. Ели крабов, черепах не ели».
- Три года назад мы с мужем уехали в Мерсин без обратного билета. Думали, если не понравится, то сразу же вернемся. Хотели пожить не как туристы «ол инклюзив», а как простые люди среди местных турков. Два раза в неделю ходили на базар, каждый день ели рыбу (по мясу вообще не скучали), гуляли по набережной. Это были прекрасные 3 месяца, после чего я окончательно и бесповоротно влюбилась в Турцию. В этом году мы уже с маленькой дочей снова приехали в Турцию. В этот раз решили исследовать Аланию. Сегодня на пляже у местной тети взяли гёзлеме, о боги, это ну очень вкусно!
У каждого фермера в Египте обязательно есть небольшие участки с бананами. Сверху — жилое помещение, снизу хлев. Когда-нибудь хозяин достроит 3-й этаж, но если 5 лет сооружение стоит без крыши, то здесь это считается нормой
В стране, где дождь пару лет в год, крыша особо не нужна. Новый этаж достраивают, когда дети подрастают, и им нужно в своё жильё сепарироваться. В итоге дома выглядят убогими, построенными из г и палок, и вряд ли это не так.
- В 2007 году я мечтала посмотреть знаменитую Галатскую башню в Стамбуле. Кое-как таксисту объяснила, куда меня надо везти. Самой страшно, первый раз одна за границей. Он: «Без проблем моя красавица». Приехали, я не так, чтобы очень в восторге. И только спустя 4 года я узнала, что этот умник привез меня не к Галатской башне, а к Беязытской башне.
Конечно в Турции не была, но посмотрела сейчас фото - обе башни очень красивые!
Кемер, каньон Гейнюк. Место потрясающее по своей красоте и мощи
- Подруга — фанатка «Великолепного века». Она немного учила турецкий язык и решила поехать в эту страну сама. Денег мало, жила в хостелах. Как-то она заблудилась на улочках Стамбула и спросила у местного мужчины дорогу. Оказалось, пилить ей и пилить до хостела. А жара, и этот мужчина говорит: «Проходи, чаю налью». Она согласилась, да и любопытно было, как местные живут. А там большом дом, много родни живет. У их семьи своя лавка и ресторанчик.
К чаю принесли арбуз, сладости. А тут дело к вечеру — и ужин готов. Она поела. Тут и стемнело. В общем, переночевала она в этом доме. Обменялись контактами и стали переписываться. Когда подруга стала возить в Турцию туристов в мини-группах, то обязательно приводила их в ресторанчик своего гостеприимного хозяина.
Смелая девочка, однако. Или наглая. Или с пониженным чувством опасности.
- Как-то приехали в Египет отдыхать, заселились в отель с бассейном. Пошла с мужем поплавать. Плаваю, все нормально, водичка освежает. Вижу, плывет палка, думаю, странно, ведь ни одного дерева поблизости. Подплываю к ней, а у нее вырастают усы, потом лапки, а потом она убежала от меня. По словам мужа, я выбегала из бассейна прямо по воде.
Какая-то странная животина, в египетских бассейнах хлорки больше, чем воды, чего ее туда понесло вообще.
Ну как будто открытка, а не фотография!
«Меня позвали в путешествие на катамаране по Турции. Бронируем обычно Lagoon 380, в нем 4 каюты. Полная свобода действий, где хочешь остановился, искупался, половил рыбу. Спустил лодку с мотором и сходил на безлюдный дикий пляж или полазить по развалинам, которых на мелких островах очень много. На некоторых островах до сих пор растет чеснок, который выращивали ликийцы»
- Отдыхали в Египте. Наблюдали такую картину: мужчина пошел с женой на пляж и стал ее фоткать. И тут мужик сам заходит в море и кричит жене: «А теперь сфоткай меня». Кидает ей телефон. Та, конечно, не поймала и телефон эпично булькнул. Но на этом история не закончилась. Этот громкий мужчина на следующий день радовался, что волны прибили телефон к берегу, и хозяин теперь просил у персонала пачку риса. Не знаю, чем там все закончилось.
- Муж согласился отправиться на море вдвоем, поехали в Турцию. И знаете, это было офигительно. Ребенок отреагировал ожидаемо отлично: бабушку с дедом обожает, как и они его, видятся редко, так как живем очень далеко. А мы еще раз окунулись в медовый месяц. Дайвинг, параплан, вечера на пляже, разговоры до утра. Вернулись отдохнувшими, заряженными и счастливыми. Теперь уже муж планирует следующий отпуск вдвоем. Я к чему это все. Иногда стоит настоять на том, чего действительно хочется, а не пытаться идти на поводу установок «так не принято, так не правильно».
Не понятно только а что такого сделали муж с женой, поехав в отпуск вдвоём, что притиворечило бы установками 'так не принято, так не правильно".
- Приехали в отель в Кемере и пошли погулять в горы сами. Забрели в какую-то деревушку, три домика, заплутали. Интернета нет, местные обещали показать дорогу, только нужно у них что-то купить. Выбрали мыло ручной работы. Уже в отеле на ресепшене турок просит показать нам это мыло. Мы протягиваем, а он как захохочет. А там, как он сказал, написано «Мыло заплутавших путников».
Бонус: путешествие скопы Александра
- Не только люди, но и птицы путешествуют в Турцию и Египет. Так, один орнитолог повесил gps-трекер на хищную птицу и увидел, куда она полетела. Надо сказать, что родилась скопа Александр в Нижнем Новгороде. Возмужав, птичка полетела на юг, в Турцию. В ночи, преодолев Красное море Саня оказался в Египте, немногим южнее Хургады. С моря он заметил огни отеля, на крыше которого, сидя на антенне, он провел ночь. Пролетел мимо Шарм-эль-Шейха, а на зимовку он остановился на Ниле. Спит там где-то и видит во сне рыбов.