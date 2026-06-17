В речку же экскременты животных попадают. Это в лучшем случае. А в худшем и человеческие 🤢😁
20 фото и историй об отдыхе на природе, которые пропитаны запахом сосновой хвои и теплом костра
Уютный треск сучьев в костре, теплый аромат ухи из котелка, бесконечные трели птиц — именно ради таких светлых моментов мы хватаем палатку, рюкзак и отправляемся в поход, на рыбалку или просто на пикник. Главное — почувствовать это единение с природой, воспоминания о котором еще долго будут нас согревать.
- Отмечали день рождения подруги на природе. Ее парень шашлыки готовит так, что оторваться невозможно, мясо доверили ему. Он все время его чем-то поливал, переворачивал и при этом постоянно куда-то бегал. Пошла за ним, выглядываю и замираю: он подошел к речке, набрал воды в бутылку. До меня дошло, что он водой из речки мясо опрыскивает! Подлетаю к нему, выхватываю бутылку, а он так спокойно: «А что такого? Так мясо сочнее будет, это мой личный лайфхак». Мы ему запретили так делать, а мясо сказали поджарить посильнее.
- На природе аппетит всегда просыпается. Помню, в первый день в походе все кривились от макарон с тушенкой, а на пятнадцатый день с удовольствием ели гречку на воде с приправой из золы.
«Стараюсь каждый год выбраться на 3-4 дня на любимое место. Для полного единения с природой».
- Пошли с любимым в лес с палатками. Нашли симпатичную полянку. Вечер, тишина, только треск костра — романтика. Ночью я проснулась от какого-то чавканья прямо у головы и поняла, что в палатке я одна. Вылезаю из нее и замираю: стоит мой парень и снимает на телефон, как большой ежик поедает наши припасы и при этом фыркает и чавкает. А мой благоверный смеется, вместо того, чтобы еду спасать.
- Сегодня с другом Серегой поехали на рыбалку, натаскали красноперок. Потом перебрались к морю, пообедали, позагорали, поплескались как 2 карликовых бегемота. Потом поехали по грибы, но ничего не нашли, только комаров и слепней покормили. Вот такой выдался день у двух слегка немолодых пацанов. Мне седьмой десяток пошел, Сереге — шестой. Завтра опять чем-нибудь займемся. Может быть, останемся на море с ночевкой. Там, кстати, недалеко Синявинский карьер, можно с фонариком раков наловить. А потом развести костер.
- Одно из самых прекрасных воспоминаний детства: мне лет 7-8, я в лагере, и мы идем в поход на ночь с палатками. Это был август, теплая ночь. Мы с девочками, которые были со мной в палатке, в 2 часа ночи пошли в туалет. Вышли из палатки, ночь была темная. И тут я решила посмотреть на ночное небо. Когда подняла глаза, аж дыхание перехватило! Небо было настолько близко, столько звезд, и все они как на ладони. Само небесное полотно было не только сине-черное, но и с тускло-белыми и тускло-розовыми разводами. И главное — никаких огней города, которые так сильно скрывают эту красоту. Такого неба с тех пор я больше не видела.
Я в детстве, в Баку, по вечерам любила смотреть в небо. Да, такое количество звёзд, как тогда, видеть больше не приходилось.
- Решили с коллегами съездить на рыбалку, коллектив чисто женский. Узнали о хороших местах, взяли все необходимое. Не учли очень много факторов, так как мы все когда-то рыбачили в детстве с бабушками, дедушками, папами, но вот самостоятельно — никогда. Оказывается, вода в реке должна «уйти», а то рыба в мелководье уплывает. Нужно ее прикармливать, да еще с утра зарядил мелкий дождь. И удочку нужно уметь закидывать! Как итог — 0 рыб. Зато отдохнули, поели и посмеялись. В прошлое воскресенье решили съездить поучиться еще раз. Ничего лишнего не брали, только удочки, термос с чаем и пару бутербродов. И наконец-то сходили в магазин, взяли червей и опарышей. Мы поймали! Так классно, когда леска натягивается и ты понимаешь, что что-то поймалось. Наловили «мелочи». Я взяла несколько рыбок коту, остальных отпустили. Теперь вот хотим попробовать на платные места съездить, интересно, как там рыба ловится и какая. Очень интересное хобби: спокойно, красиво, эмоционально, когда клюет. Многому нужно научиться, но от этого еще интересней.
"Интересное" хобби - без необходимости в поиске и добычи еды убивать ради удовольствия
- А мы в детстве ездили на мотоцикле в тундру к речке. Разводили костерок, папа жарил шашлыки. Они у него всегда получались немного сгоревшие, но такие вкусные! Помню запах той тундры, аромат шашлыка, помню родителей молодых и себя счастливую.
- Приехали к родственникам в гости, а у них река под боком. Муж выпросил удочку, на пляж с собой взять. Посмеялись над ним, но удочку дали. В итоге он бросил эту рыбалку, потому что скучно! Я, говорит, закинуть не успеваю — уже клюет! Наловил он, конечно, всякой ерунды, зато ведро. Местные кошки были очень рады, что городские понаехали.
«Дочка сфотографировала зайца на рыбалке-сплаве в 2023 году. Видели их не один раз. Они умеют плавать и переплывают небольшие речки».
- В детстве каждое лето ездили на турбазу. Природа, речка, лес, друзья. Мы ловили огромную саранчу, июньских жуков, толстых розовых гусениц, давали им имена, носили с собой в бутылках с травой. В 7 утра вставали с дедом, чтобы пойти за грибами, с тех пор я знаю каждый гриб. Бывало, дед уходил на ночь к реке рыбачить. И наутро, спускаясь к пляжу, можно было услышать его из кустов. Играли в пионербол, бадминтон, футбол. Скучаю по детству.
Насчёт каждого гриба приврал, скорее, о нескольких грибах, которые точно можно есть без опаски.
- С подругами выбрались на турбазу. Рядом отдыхала компания, в которой были одинокие мужчины. Они пытались к нам подкатить, но безуспешно. А ночью началось поразительное: какие-то тени, завывания, ветки шуршали по окнам. А утром пришли те мужчины и заявили, что у них ночью тоже все шумело, спросили, не мы ли над ними так прикалывались. Решили, что эту ночь проведем в одной большой компании. В процессе все перезнакомились, подружились и в дальнейшем поддерживали общение. Благодаря этому событию появилась одна парочка. И вот на их свадьбе, где были все из той компании, мы и узнали, что на самом деле те мужики и шумели у нас под окнами, а вопросы задавали для отвода глаз. И все это было сделано как раз для новоиспеченного жениха, который с первого взгляда влюбился в новоиспеченную невесту.
При упоминании о турбазе у меня возникают не очень приятные ассоциации.
«Наш первый семейный поход с палатками».
Насчёт* похода" сомнительно- для транспортировки всего имущества требуется небольшой грузовичок. А поход предполагает путешествие на своих двоих.
- Это произошло с моим братом, тогда мобильных телефонов еще не было. Решили они большой компанией молодых студентов переправиться на остров посредине Волги и отдохнуть с ночевкой. Встретились с утра, закупились, договорились с речными таксистами на моторных лодках, чтобы те их переправили и завтра в районе обеда приехали бы за ними обратно. К ночи все легли спать. Кто в палатке, а кто прямо на песке. Утром, по мере пробуждения потихоньку стали собираться у столика чай пить. Сидят, смеются и замечают, что Васи еще нет. Посмотрели в палатках — нет, рядом тоже нет. Стали звать—кричать. Не отзывается. Расширили поиски — безрезультатно. Остров огромный, но не настолько, чтобы на нем можно заблудиться. Тут уже и таксисты-лодочники за ними приплыли. Объяснили им, что случилось, попросили подождать. Через какое-то время поняли, что смысла искать уже и нет. Поехали домой. Съездить к его родителям вызвались двое. И дверь им открыл Вася! Те на него набросились: «Ты совсем что ли? Мы тебя весь день по острову искали, а ты просто домой ушел?» И тут Вася им выдает: «Я с вами не ездил!» Оказывается, он должен был поехать, даже по магазинам с ними ходил, но в последний момент соскочил по какой-то причине.
- Мы отправились с друзьями в трехдневный поход и разбили лагерь у озера. Вокруг никого не было, и погода была идеальная. Ни облаков, ни светового загрязнения. Млечный Путь можно было легко разглядеть невооруженным глазом, а в это время как раз был пик метеорного потока Персеиды. Мы просто разложили наши спальные коврики и спальные мешки и часами наблюдали за этим зрелищем. Каждые пару секунд пролетали небольшие метеориты, а каждые пару минут — действительно большие. Иногда они разваливались на несколько частей, оставляя в небе огромные следы.
А мы с мужем ездили в поля смотреть на звездопад. Ночь, поле с пшеницей шуршит под лёгким ветерком. Наша старенькая но крепкая машинка стоит на обочине, мы с мужем танцуем посреди пустой дороги, а с неба беззвучно падают звезды. Это одно из тех воспоминаний, которые будут долго и бережно хранится в памяти.
«О таком отдыхе я давно мечтал, действительно лечит душу».
- Раз в год с родителями и компанией их друзей выезжаем на природу. Ставим палатки на берегу реки, купаемся, рыбачим, готовим на костре, поем песни под гитару. Эти 2-3 дня для меня как глоток свежего воздуха в череде однотипных будней. Когда ты отключаешь телефон, откладываешь рабочие задачи, отбрасываешь дела и проблемы и просто-напросто проводишь время с близкими тебе людьми. Эти дни для меня поистине драгоценны, и каждый из них, думаю, навсегда останется в памяти.
- В моей компании многие любят рыбалку. В этом году решили ехать не за 800 км от дома, а аж за 1300. Стали зазывать меня. Я совсем не рыбак, плюс ипотека, рабочие процессы и прочее. Не очень хотел ехать. В итоге уговорили, но я поехал с условием, что мы с одним другом кашеварим и в один из дней сгоняем на рыбалку ради развлечения. Решил, что надо разнообразить меню: делали и борщ, и солянку, и кислые щи. Варили компоты из сухофруктов. Была и картошка с кабачком, и плов с мясом, и гречка с тушенкой. И конечно, несколько раз коптили рыбку. Даже попробовали испечь хлеб и пиццу на углях, вполне удачно для первого раза. Природа, конечно, красивая! Чувствуется какая-то суровость и сила.
- На Севере на рыбалку ездили суток на трое. Аппетит был хороший, съедалось все. В последний день из оставшихся неходовых продуктов типа рыбных консервов, крупы, остатков сыра, колбасы, сала и картошки изготовлялось «варево». На каждой рыбалке разное.
Ничо так, набор продуктов на рыбалку - рыбные консервы, сало- колбаса. Когда в детстве с отцом ездили на рыбалку, то и питались этой рыбой- ничто не сравнится с ухой из свежепойманной рыбы и рыбы , жаренной на рожне!
- Сижу рыбачу. Выходит полосатый кот и ждет. Рыбку вытаскиваю, он чуть не с крючка ее снимает. Штуки 4 съел, ушел. Я домой пришел, своему коту свежевыловленную рыбешку кидаю. Он даже не приблизился. Типа: «Что это, и где мое филе минтая?»
И вот еще несколько статей про отдых на природе: