20 фото и историй об отдыхе на природе, которые пропитаны запахом сосновой хвои и теплом костра

А мы с мужем ездили в поля смотреть на звездопад. Ночь, поле с пшеницей шуршит под лёгким ветерком. Наша старенькая но крепкая машинка стоит на обочине, мы с мужем танцуем посреди пустой дороги, а с неба беззвучно падают звезды. Это одно из тех воспоминаний, которые будут долго и бережно хранится в памяти.