20+ историй об отдыхе на природе, которые пропитаны запахом сосновой хвои, звуком горных речек и маленькими радостями
Стрекотание сверчков, уютный треск хвороста в костре и горячий душистый чай, сваренный прямо на нем в походном чайнике. Все эти приятные ощущения и душевные воспоминания можно получить, отправившись на отдых за город, например, в поход или в лес с палатками. Именно там, на природе, после того как отшагаешь несколько километров, любое блюдо кажется в разы вкуснее.
- Когда мне было лет 10, поехали мы всей семьей далеко-далеко в леса на какое-то озеро отдохнуть. Сидеть и загорать было скучно, и поэтому мы втроем: я, папа, и наш великого ума пес Бимка отправились погулять по окрестным лесам. И узрели мы у заросшего высоким камышом берега интересную картину. Широкий и неглубокий ручеек. В этом ручье стоит, расставив лапки, енот. У ручья стоят еще пара-тройка енотов, ждут. Тот, что в ручье, резко заныривает и тут же выпрямляется. В лапках — рыба. Отдает ждущему еноту. Тот убегает с уловом. Мы с папкой замираем от такого чуда. Вдруг видим, что в очередь к енотам пристроился наш Бимка. Стоит себе спокойно, ждет. А еноты рядом с ним и не возмущаются особо. Дошла очередь и до него. Получил он свою рыбку и к нам. Довольный.
- Лето, база отдыха, в тени +35. У нас большая компания, поэтому мы арендовали всю базу на выходные, завезли много продуктов, дров для мангала, взяли жен и детей, и отдых начался. Среди нас был только один неженатый персонаж, на тот момент ему было 27 лет, ростом под 2 метра и весом чуть меньше двух центнеров. Подпольная кличка «Цеппелин». Утро второго дня. Если учесть, что все, кроме детей, уснули за пару часов до этого условного «утра», то можно понять, что о еде никто думать не мог в принципе. Тут выходит на берег к столам наш доблестный Цеппелин и начинает разжигать дрова в мангале. Сделал несколько шампуров, пожарил, вывалил все в кастрюлю, полил обильно кетчупом и майонезом, отломил полбуханки хлеба, съел за пару минут и начал нанизывать новую партию. Кто-то из наших не выдержал, и так аккуратно ему сказал: «Ты знаешь, из-за стола нужно выходить с легким чувством голода!» На что Цеппелин совершенно невозмутимо выдал: «Когда это чувство станет легким, я сообщу». Смеялись все, включая детей.
«Тот случай, когда благодарна дятлу за подъем в 4 утра. Вышла посмотреть, не из байдарки ли он выстукивает свой завтрак, и застала восход над рекой».
- С подругой путешествовали дикарями по Турции. Один раз ставили палатку в тумане, а когда он рассеялся, оказалось, что мы в чьем-то огороде. Тут же прибежал хозяин и давай что-то говорить про деньги. Подумали, что требует за ночевку. Суем ему деньги, а он не берет. Этот кадр решил, что вид у нас уж больно жалкий и это нам нужны деньги. Когда уже мы от денег отказались, он ушел. Потом вернулся с мешком фруктов, печенья и литром меда и вручил все нам. Потом еще подбросил на тракторе.
- Много лет тому назад мой будущий муж и его брат рано утром пошли на рыбалку. Надо сказать, что парни были спортивные, очень высокие и вес под сотню кг. Сели рядышком на высокий берег реки под старым деревом, закинули удочки. Тишина, легкий утренний туман. Вдруг между их головами проснулось что-то огромное, мохнатое, и раздалось «У-у-у!» Будущий муж пришел в себя, когда обнаружил, что сидит почти на самой верхушке дерева. Брата нигде не было. В испуге, озираясь кругом, он заметил торчавшую из воды на середине реки голову брата. А по бережку неспешно удалялся маленький теленочек.
- Я помню, как мы с классом пошли в поход, а утром после ночи с комарами и песнями под гитару нам учительница наварила ведро супа, буквально. И мы, голодные, хлебали его прямо из ведра чайными ложками!
Ни разу в поход не брала чайных ложек. Нож, ложку побольше, миску и кружку железную.
«Как же это прекрасно — ходить в походы! Однажды, вдохновившись рыбалкой, я купил лодку. Знакомые моей супруги рассказали, что на озере можно поймать большую рыбу. Почти сразу же мы купили маленькую палатку и спальники, а дальше начались наши приключения. На воде мы познакомились с классными ребятами, с которыми уже вместе встречали Новый год в палатках, в −20. А теперь каждые свободные выходные встречаемся на наших любимых островах. Маленькой палатке пришел на замену шатер на 10 кг и куча мебели с коробками и мешками».
- Я всегда организовывала наши вылазки на природу. Однажды парочка подруг возмутилась, почему это я всегда командую. Решили собираться самостоятельно. Повезло, что ближайшее поселение недалеко было, топали до магазина туда-сюда еще 3 часа, так как они забыли какие-то элементарные вещи. И в первый раз одна, видимо, не расслышала слово «поход», но услышала «недалеко от конечной остановки» (понятие недалеко в поход у всех разное, конечно), и надела босоножки на каблуках. Она в них идти не могла, снять тоже, так как дорога раскаленная. До сих пор вспоминаем тот поход.
Я восхищаюсь людьми, которые организовывает поездки, например. У меня у самой не выходит.
- Однажды поехали в одно красивое место. Речка, луга, птички — красота. Спали в машине. Утром просыпаюсь, смотрю, а за окном стадо коров. Любопытные: окружили машину, разглядывают, одна понюхала, потом пошла с другой стороны смотреть. Разбудила я мужа, говорю, смотри, кто пришел. А он переворачивался и случайно нажал на гудок. Коровы бросились врассыпную от машины, пастух потом ругался, что мы их напугали. Пришлось переезжать на другую сторону речки.
«Только вернулся с такого отдыха. На три неполных дня ездил, перезагрузился на трудовой сезон».
- Вернулись с рыбалки в лагерь и обнаружили сильно уставшего кашевара, он спал. На столе стоял котелок с супом из четырех картошин и банки тушенки, треть котелка. Долили воды, бросили капусты, лука и моркови. Решили, что будут у нас щи. Но тут неожиданно нашлась свекла, и мы, осознав, что борщ вкуснее, закинули в котелок и ее. Не успела свекла свариться, как нашлись кабачок и пара соленых огурцов. В самом конце вспомнили, что в лодке лежит несколько белых грибов. В результате у нас получилось удивительнейшее, вкуснючее и, что самое печальное, неповторимое блюдо, которое мы назвали грибольник. На запах пришел даже утомившийся кашевар. Не заметили, как съели весь котелок, остановится было нереально.
блюдо - жричодали, тож по децтву в походах чего только не готовили такие миксы были, ух!
- Был в походе, с рюкзаками и палатками. Остановились заночевать в ущелье. Вся группа смогла поставить свои палатки так, чтоб ветер не сильно трепал и снизу чтобы ничего не упиралось, пока спишь. Поставили все, кроме Дани. Он раза 4 палатку переносил, так как ее срывал ветер. Колышки вбить не было возможности, ведь кругом сплошной камень. После этого он получил прозвище Кочевник.
«Терский берег, Кольский полуостров».
- Дело было на природе около живописного озера. Гуляли мы там с детьми, собирали землянику. Вдруг начался дождь. Мы собрались и вприпрыжку с гиканьем понеслись домой. И пробегали мы возле девушки с детьми, которая мучилась с палаткой. Видно было, что она в этом деле новичок. Несмотря на некоторое нежелание моих детей мокнуть под дождем, я решил преподать им урок доброты, видя, как неуклюже пытается что-то сделать с палаткой девушка. Ну а так как походный опыт у меня большой, то, подойдя и поздоровавшись, я довольно быстро свернул палатку и радостно отдал ее. Никогда не забуду удивленные донельзя глаза девушки и эту ее фразу: «Эм-м-м. А я ее поставить пыталась».
- На днях теща рассказала. Несколько лет назад отправился ее сожитель на рыбалку. Через пару-тройку часов приходит он домой с пустым ведром. Теща спрашивает: «А где рыба-то? Неужели не поймал?» Тот отвечает: «Ну почему же, поймал. Пришел я, значит, на озеро. Сел, удочку закинул, поставил за спину ведро. Одну рыбку поймал, другую, третью. В ведро складываю. Слышу периодически шум за спиной. Поворачиваюсь — никого нет. Успокаиваюсь и дальше рыбачу. В конце концов, начал напрягать меня этот периодически шум. Встаю, смотрю в ведро, а оно пустое. Не могу понять. Потом смотрю, а в метрах пяти от меня бежит ондатра. С моей рыбой в зубах.»
«Романтику палаточных выездов в лес особенно хорошо осознаешь, когда сезон закончился».
- Давно было. Поехали с друзьями на природу. Палатки поставили, костер разожгли. Хорошо! Но на горизонте видны нехилые такие тучки. Я, вглядываясь в даль, авторитетно заявляю: «Стороной пройдет. Краем заденет». Через полчаса нас накрыла тьма. Молнии сверкали ежеминутно. От раскатов грома, по ощущениям, земля вздрагивала. Ливень стеной! Попрятались по палаткам. Слушаем, как под дном палаток журчат ручейки. Спасибо производителю — в палатках сухо и комфортно. К утру распогодилось. Солнышко светит, жарко. Один из наших друзей выбирается из своей палатки. Лениво потягиваясь, оглядывается и говорит: «Хорошо, что краем задело. Представляю себе, что в центре было!»
Поехали с родителями в лес на несколько дней с большим псом Герцем. У папы была небольшая палатка, а мы с мамой должны были спать в другой, побольше. Папа, заядлый рыболов, часто уезжавший на рыбалку с ночёвкой, устроил себе знатное ложе, которое приглянулось Герцу. Мы с мамой первые пошли спать и скоро слышим папу: 'Герц, уходи, это моё место, здесь я буду спать". Довольно долго уговаривал Герца. Герц обиделся и пришёл к нам в палатку, улёгся на наши ноги, а телёночек он был ещё тот по весу (и размерам). Но как-то мы устроились и так до отъезда и спали - папа один почти на царском ложе, а мы с мамой, периодически вытаскивая ноги из-под тяжёлого Герца.
- Хожу в походы, и мои ощущения там — что-то невероятное. Сидишь возле костра, в 15 метрах бежит горная река, Байкал разбивает свои волны о каменистый берег, над головой горят ярче любой лампочки тысячи звезд! Слышен треск костра, поешь песни с по-настоящему близкими людьми. Именно в этот момент чувствуешь себя живым и свободным. Становится безразлично на стертые плечи и разбитые ноги, ведь такие чувства стоят всего, абсолютно всего.
«Пришлось проплыть на байдарке 56 км, чтобы устроить кемпинг в этом месте».
- Я был в одиночном походе в горах, где водится довольно много диких оленей. Один из них подошел совсем близко к моей палатке как раз в тот момент, когда я уже почти засыпал, и так громко фыркнул, что я перепугался. После этого я еще как минимум час не мог уснуть.
- Решили с подругами рвануть в лес с палатками. Расположились, костер развели, мяса нажарили, красота! Часа через два услышали, что неподалеку группа мужчин лагерь разбила. Настроение сразу испортилось. Подруга пошла на разведку, потом возвращается и смеется. Оказалось, наши мужья переживали, как мы там одни в лесу будем, поэтому тоже собрались и рядышком устроились, как охрана. Мы жест оценили, но отдыхали отдельно, а домой назад уже вместе шли.
как то собрались с пацанами в поход и пока я рюкзак упаковывал заботливый братец мне в спальник гантели завернул