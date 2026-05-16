20+ историй об отдыхе на природе, которые пропитаны запахом сосновой хвои, звуком горных речек и маленькими радостями

Поехали с родителями в лес на несколько дней с большим псом Герцем. У папы была небольшая палатка, а мы с мамой должны были спать в другой, побольше. Папа, заядлый рыболов, часто уезжавший на рыбалку с ночёвкой, устроил себе знатное ложе, которое приглянулось Герцу. Мы с мамой первые пошли спать и скоро слышим папу: 'Герц, уходи, это моё место, здесь я буду спать". Довольно долго уговаривал Герца. Герц обиделся и пришёл к нам в палатку, улёгся на наши ноги, а телёночек он был ещё тот по весу (и размерам). Но как-то мы устроились и так до отъезда и спали - папа один почти на царском ложе, а мы с мамой, периодически вытаскивая ноги из-под тяжёлого Герца.