17 теплых историй и фото о любви, которые согревают лучше апрельского солнца

Мне 36, все ровесницы уже давно семейные, а у меня все никак не складывается. И при каждой встрече начинается: «А ты когда собираешься? Часики-то тикают!» А тут на днях шеф учудил: «Наталья, ты же домой не спешишь, зайди ко мне с отчетом». Я надулась сначала, захожу, а он там сидит с нашим представителем из другого региона, который днем приехал в офис. Мужчина чуть за 40, такой красивый, ухоженный, зовут Вадим. Мы с ним на новогоднем корпоративе познакомились, потанцевали, но дальше не пошло общение. А тут сидит — весь такой важный. А шеф возьми да брякни: «Наталья, ты свои бумажки Вадиму покажи, а я домой поехал, меня жена ждет». В общем сели мы отчет разбирать, слово за слово, сама не поняла, как мы сначала как в ресторане оказались, а потом пошли ко мне на чашечку чая. И что вы думаете? Влюбились друг в друга, как школьники, у меня таких отношений в жизни не было!