15 историй о том, как скромный подарок затмил любые бриллианты
Лучшие подарки — не обязательно самые дорогие. Гораздо ценнее те, в которые вложены внимание, фантазия и искреннее желание порадовать близкого человека. Именно о таких сюрпризах и пойдет речь. Герои этой статьи подошли к делу с выдумкой: кто-то сшил мягкую игрушку, кто-то придумал подвеску с личной историей. И порой такие подарки говорят о чувствах гораздо больше, чем модные гаджеты или украшения с внушительным ценником.
- Лет 5 назад сестра с парнем принесли нам с будущим мужем кирпич и сказали, что это нам первый камень для постройки дома. Дом мы с мужем так и не построили, но кто бы мог подумать, что он такой нужный! Подпирала дверь, придавливала замороженное мясо в воде, клали его в ведро с елкой на Новый год, чтобы елка не упала, ставили его на ботинок, когда его клеили. Применений масса.
«Я подарила любимому набор LEGO, который изображает наше первое свидание с ним. Разработала дизайн набора и инструкцию с помощью программы Lego Studio, а детали заказала на Bricklink»
«А номер набора — это, собственно, дата нашего первого свидания».
- На мой день рождения вся семья с трепетом ждала: что же подарит жених? Стук в дверь, открываю, а там — курьер с какой-то коробкой. Я даже расстроилась: «Ну, может, денег не было...». Но когда открыла крышку, сердце просто растаяло. Внутри лежали монетки из разных стран. Сначала не поняла, к чему это, а потом прочла записку: «Я столько лет колесил по свету, думал, что в путешествиях найду свое счастье. А нашел его здесь. Теперь ты — мой мир, и все мои сокровища принадлежат тебе». А сертификат в массажный салон я не сразу заменила — и это был прекрасный подарок, потому что я обожаю массаж.
- Лучший подарок в моей жизни я получила от отца около 15 лет назад. После того, как мы всей семьей открыли все новогодние подарки, он попросил меня выйти с ним на улицу за последним презентом. И показал мне на тоненький стебелек, торчащий в земле, с жалкой красной ленточкой, обмотанной вокруг него. Я посмотрела на него ошарашенно, а он лишь широко улыбнулся: «Это гранатовое дерево!». Папа знал, что я обожаю гранаты и трачу на них целое состояние. Это дерево до сих пор прекрасно растет. В этом году я собрала более 300 плодов с него. Сейчас середина января, а у меня еще осталось несколько. Я считаю каждый из них подарком от отца.
«Мой парень собственноручно сшил мне плюшевую игрушку в виде моей собаки»
Если жену некуда привести, кроме тесной однушки, в которой уже живут родители - зачем жениться?
- Первые годы брака были проверкой на прочность. Жили с его родителями в тесной однушке, денег — ноль. Старалась не унывать. Настал мой день рождения. Иду с работы, гадаю: что же подарит? Прихожу домой и просто замираю на пороге. Пока меня не было, он своими руками приготовил эклеры. Как в детстве, с кремом из вареной сгущенки и масла. Как вспоминаю, у меня слюньки наворачиваются. Его мама хорошо готовит, и он наловчился! И это было в сто раз лучше покупного торта.
- Сестра подарила мне на День рождения топливную карту на $ 40. Казалось бы, так себе подарок, но я тогда сидел без гроша в кармане. В итоге, этот подарок стал лучшим в моей жизни, так как позволил мне заправить машину, а в поездке я познакомился со своей нынешней невестой. И, получается, именно сестра подарила мне эти счастливые отношения.
Так красиво написано,что надо бы и мне поучиться печь эклеры. Дешевле чем в магазин,вероятно,получится....
- Мои друзья — Катя и Вадим — настоящие романтики. Они встречаются 1,5 года и ведут вместе «Книгу желаний». Как-то зимой Катя записала в свою половину тетради: «Хочу почувствовать весну в середине зимы». Вадим лишь почесал затылок, но нашел способ проявить фантазию. И вот утром 14 февраля Катя обнаружила на своем балконе мини-теплицу с цветущими весенними цветами: крокусами, примулами и даже нарциссами. Рядом стоял котелок с подогреваемой водой с цитрусовыми запахами. «Добро пожаловать в твою личную весну», — написал он на записке. Катя просто светилась от счастья. Это было нечто большее, чем просто подарок — это была магия, которую он создал своими руками. А Катя как-то подсмотрела у Вадима записи вроде «узнать больше о звездах» или «прочувствовать атмосферу старого кино» и организовала для него ночное наблюдение за звездами с астрономом и вечер в стиле ретро-кинотеатра у них дома с черно-белыми фильмами и попкорном.
Моя мама фанатка актера Сяо Чжаня. На Новый год я заказала и презентовала ей кружку с ним
А я не знаю кто такой Сяо Чжань. Знаю кто Председатель Си. Вот бы подарили мне китайские товарищи кружку с его изображением .
«Теперь мама только из нее и пьет, и, в общем, очень довольна. Тот самый случай, когда подарок в душу».
- За всю мою жизнь мне подарили кучу всего на дни рождения: крутую одежду, шикарные гаджеты, цветы, игрушки, всякие штучки для дома... Но самый лучший подарок мне подарили подружки в начальной школе. Они нарисовали комикс про нас троих — такой простенький, но в нем столько тепла, столько усилий... Я там главная героиня. С тех пор прошло уйма времени, но никто до сих пор не смог переплюнуть этот подарок. А мы до сих пор дружим. Берите на заметку.
- Моя лучшая подруга разводит цветы. Она подарила мне цветок, который сама вырастила, и я была счастлива! А я как-то была в декрете и без денег. Вышивала для нее картину, пока малыш спал. Так вот эта картина висит у нее на видном месте рядом с фото ее семьи. А нашей дружбе в этом году — 20 лет.
- Помню, как отчим маме на день рождения преподнес большую коробку. Мама радостно ее вскрыла, а там набор кастрюль, желтенькие такие, с фазанами. Мама в слезы, мол, ты из меня кухарку сделать хочешь. Устроила ему скандал, а потом вдруг выяснилось, что этот набор — настоящая палочка-выручалочка. В те времена, лет 35 назад, такой набор достать было непросто. А там и ковшик был идеальный, и кружка большая, и дуршлаг, и кастрюльки от мала до велика. Я помню, как сначала брату, а потом и своему сыну кашку варила в самой маленькой кастрюле. Часть набора жива до сих пор, в прошлом году я делала уборку в ее квартире, нашла эти кастрюльки и воспоминания накатили...
Честно говоря, подарок в виде кастрюль - так себе подарок. Можно было просто купить такой набор - без привязки к дню рождения. Моя мама приблизительно в это же время купила похожий большой набор кухонной утвари, только белый со спелыми ягодами - там множество кастрюль разного размера, ковшик, кружка, только дуршлага нет. Родители пользуются им до сих пор, и я пользовалась, когда с ними жила.
- 8 лет назад собрал для своей любимой Даши дома панно из мармелада, сфотографировал его, сказал, что люблю ее. Вот только встретиться мы смогли только аж через месяц, поэтому в течении этого месяца я сам и подъел его. Теперь и стыдно, и смешно вспоминать.
«Парень подарил мне ожерелье с подвеской в тематике моей любимой видеоигры»
- Я встречалась с парнем, жили в 55 км друг от друга, в соседних городах. Есть общие знакомые. Я живу на первом этаже. Как-то легла спать в 21 вечера, а он звонит и говорит: «Знакомый в твой город едет, я ему цветы передал, выйди на балкон забери букет». Я, сонная, открываю окно балкона, а он стоит на одном колене с гитарой в руках, и начал петь. Я прям оцепенела. А вокруг люди собрались и кричат: «Соглашайся». Думали, предложение делает. © luciana_bars__
А какие подарки запомнились вам?