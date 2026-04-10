14 деталей в старых фильмах, от которых накатывает светлая ностальгия
Наверное, почти все люди, родившиеся, как и я, в 1980 году, помнят вещи, многие из которых сегодня канули в Лету: пододеяльники с вырезом в центре, засунуть в который одеяло было той еще задачей со звездочкой, или жостовские подносы, служившие декором стен. Я решила заглянуть в старые фильмы и отыскать там те самые раритеты, о которых современная молодежь, возможно, ничего не знает.
Окно из ванной в кухню
Мы переехали в наш новый дом в 1983 году, когда мне было 2 года, и там тоже было такое окошко, хотя наша 9-этажка считалась самым современным домом. Существует множество теорий возникновения этой конструктивной особенности, однако скорее всего такие окна делали из-за нормы инсоляции, существовавшей в те времена, согласно которой во все помещения должен был проникать солнечный свет. Сейчас подобные нормы носят лишь рекомендательный характер, поэтому и окна делать перестали. Кстати, во время одного из ремонтов мама заклеила это окошко витражной пленкой, которая красуется и до сих пор.
Супница
Ладно бы у них гости были, но на втроем же сидят и из такой бадьи наливают 🤷♀️
Впервые подобную вещь я увидела, когда была в гостях у очень интеллигентной семьи: папа там был хирургом, а мама — профессором. Помню, как я была удивлена, ведь мы всегда наливали суп из обычной кастрюли, а тут на столе стояла неимоверной красоты супница. Придя домой, я стала просить бабушку купить такую же, но она отказала, сказав, что это баловство. Сейчас мне 45, и я все еще мечтаю об этой диковинной посуде, и, возможно, когда-нибудь ее все же куплю.
Жостовские подносы в качестве декора
Декор тогдашних квартир тоже порой был весьма своеобразным. Так, например, такой, в общем-то, утилитарный предмет, как поднос, служил украшением стен. В то время как наши стены были украшены лишь вышивкой, которой увлекалась бабушка, у подруги на стенах кухни красовалось аж 4 изделия жостовских мастеров разных размеров и форм. Во время праздничных застолий они торжественно снимались с гвоздиков и использовались по назначению, после чего снова отправлялись украшать интерьер кухни.
Пластиковые шторки в дверных проемах
Честно говоря, я до сих пор не понимаю, для чего в дверных проемах — особенно тех, где была и сама дверь, — вешались подобные шторки. Ходить через них было не очень-то и удобно, и они очень громко гремели. Кстати, а вы помните, что иногда такие завеси были самодельными — их сооружали из оберток от конфет и скрепок? Особым шиком были те, где цвета фантиков подбирали специально, чтобы они создавали определенный рисунок.
Пододеяльник с вырезом посередине
У мамы моей такие пододеяльники еще остались, в них кот постоянно забирается)
Сейчас практически все пододеяльники делают с разрезом в боку, а тогда, десятилетия назад, о подобных даже и не слышали. Каждый раз, когда кровать заправляли свежим бельем, приходилось долго мучиться, чтобы расправить непослушное одеяло и сделать так, чтобы все углы легли ровно. Кстати, а вы помните, что в те времена белье было принято крахмалить? И, если, как и моя бабушка, вы перебарщивали с крахмалом, оно становилось жестким и не очень приятным к телу.
Сдача стеклотары
Чебурашки стоили 12 копеек, молочные - 20. Кажется так. Постоянно сдавали бутылки с братом =)) потом обязательно газировку покупали. Я любила тархун, а брат - Буратино.
Авоськи, забитые стеклотарой — это то, что ожидало школьников на кухонном столе, когда они приходили с занятий. Нужно было сдать эти бутылки, получить небольшую сумму, которая тратилась на уже заполненные молоком, кефиром или ряженкой. Кстати, вы помните, что никаких этикеток на них не было? Понять, что именно налито, было можно по цвету крышечки из фольги: серебряная означала молоко, зеленая — кефир, розовая — для «Снежка», золотистая — для ряженки.
Счеты
Наша бабушка так ловко на них считает🙈 Быстрее чем я на калькуляторе🙈🤣 Сколько раз показывала,я так и не запомнила что там к чему)
Сейчас, когда даже в самом простом телефоне есть калькулятор, счеты кажутся чем-то из времен динозавров. Однако когда я пошла в первый класс, они еще были в ходу — помню, как на уроках математики мы использовали их, чтобы складывать маленькие числа. На самом деле это очень помогало быстро научиться считать, и я до сих пор помню, как нужно использовать этот «гаджет» из далекого детства. А мама моей подруги, работавшая бухгалтером, ловко использовала счеты для сведения дебета с кредитом.
Переносной телевизор
Сам по себе телевизор, особенно цветной, долгие годы был настоящей роскошью. Да, чтобы он хорошо работал, по нему надо было ударить, а часто ломающиеся ручки заменяли пассатижами. Что уж говорить о переносном телевизоре, который, помимо прочего, надо было еще достать. Словом, он был признаком настоящего благосостояния для тех, у кого, как и у меня, был обычный черно-белый аппарат, починку которого регулярно осуществлял дядя Сережа, прибегая к помощи паяльника и крепкого словца.
Наклейки на кафеле
А я не помню кафель у нас на кухне... Всегда были обои, кафель только в ванной🙄
Хоть у нас и не было жостовских подносов на стенах, зато были наклейки на кафеле. Продавались даже специальные наборы — у меня был с кошками, — предназначенные именно для плитки. Помню, сколько у меня было радости, когда мама купила один такой и разрешила мне налепить их по своему усмотрению. Прожили они довольно долго, выдержали не одну мойку и канули в Лету только вместе со старым кафелем.
Электрический самовар
Тогдашний аналог современного электрического чайника был практически в каждом доме. Его водружали на стол, когда приходили гости, или во время воскресных чаепитий с семьей, но большую часть времени он просто стоял на полке, радуя глаз. Кстати, шиком считались не простые металлические, а с росписью под хохлому — у нас был именно такой, доставшийся бабушке по знакомству.
Стиральная доска
Конечно, стиральную машинку изобрели уже давно и она была во многих домах. Правда, отжимать белье приходилось почти вручную, зажав полотно между двумя валиками, которые приводились в действие специальной ручкой. Но и такая доска в нашем хозяйстве имелась — бабушка отстирывала с ее помощью самые сложные пятна. Конечно, не без помощи знаменитого хозяйственного мыла 72%.
Семь слоников
Помню, как в детстве любовалась этими слониками и хотела ими поиграть, но бабушка категорически запрещала мне их брать. И вот однажды, пока бабушка на кухне готовила, я встала на табуретку и достала одного слоника и побежала с ним в ванную. И там случилось страшное — фигурка упала на кафельный пол, и у нее откололась нога. Я буквально была в ужасе и тут же спрятала слоника подальше. Пропажа обнаружилась примерно через пару недель, когда пришло время в очередной раз перемывать хрусталь в серванте. Мне пришлось сказать, что случилось, слоник был извлечен из тайника и благополучно склеен. С тех пор бабушка разрешала ими играть, но только под ее присмотром.
Пылесос «Вихрь»
Создатели этого пылесоса явно неспроста дали ему такое название — орал этот металлический зверь так, что весь дом слышал, что у вас сегодня день уборки. У нас, правда, был «Тайфун», но орал он точно так же. А еще у тех пылесосов была забавная функция — с их помощью можно было белить потолки, переключив режим и надев специальную насадку.
Видеомагнитофон
Видеомагнитофон — мечта любого любителя кинематографа. Достать его было довольно сложно, да и стоимость была недоступной для многих людей. У моей подруги был видеомагнитофон «Электроника», провода от которого ее родители прятали, когда уходили, чтобы дети не сломали это чудо техники. Помню, однажды подруга смогла их отыскать, мы подключили и смотрели знаменитые «Грязные танцы».
Комментарии
Классно))) Для меня, это все вещи из детства - я 91 года рождения. Но, вот стиральной доски у нас дома не было. Мама стирала в тазике всякие вещи "понежнее" (детское там, или шелковую блузку), а так у нас дома стояла стиралка Эврика.
мне лично кажется в пододеяльник с разрезом на внешней стороне, удобнее заправлять одеяло, чем сбоку