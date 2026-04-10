14 деталей в старых фильмах, от которых накатывает светлая ностальгия

Помню, как в детстве любовалась этими слониками и хотела ими поиграть, но бабушка категорически запрещала мне их брать. И вот однажды, пока бабушка на кухне готовила, я встала на табуретку и достала одного слоника и побежала с ним в ванную. И там случилось страшное — фигурка упала на кафельный пол, и у нее откололась нога. Я буквально была в ужасе и тут же спрятала слоника подальше. Пропажа обнаружилась примерно через пару недель, когда пришло время в очередной раз перемывать хрусталь в серванте. Мне пришлось сказать, что случилось, слоник был извлечен из тайника и благополучно склеен. С тех пор бабушка разрешала ими играть, но только под ее присмотром.