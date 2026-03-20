Да да, купили лошадь, и построили денник и сенник, и наняли кузнеца и шорника и выездчика, и обеспечили коню ветеринара и прививки, и тренера для дочки, и закупали корма (а то и сами заготавливали?) и каждый день переживали, а выезжен ли конь, а не напугается ли дочь, и бежали в холодную ночь коня попонкой накрывать, и проверяли не отложили ли ему личинок под шкуру в жару...мне кажется, маловато денег для этого
20 примеров того, что подарки судьбы всегда приходят без предупреждения
Иногда не ждешь ничего особенного от жизни, как вдруг госпожа Удача подкрадывается незаметно и преподносит приятный сюрприз. Эта статья о счастливчиках, которые блестяще сдают экзамен, зная всего один билет, находят в старой игрушке настоящий клад и даже знают, как заставить кошку платить за аренду. Каждый из нас хотел бы оказаться на их месте, и кто знает, может, когда-нибудь так повезет и вам.
- На даче дочка нашла на чердаке мою старую детскую лошадку на колесиках. Стала играть, и вдруг у игрушки отвалилась голова. Дочь в слезы — я бросилась чинить. Заглянула внутрь полого туловища, ожидая увидеть труху, но увидела блеск. Тряханула коня, а на пол со звоном посыпались старинные монеты. Оказалось, мой прадед, который сделал эту лошадку, использовал её как копилку «на черный день». Мы продали эти старые монеты антикварам и на вырученные деньги купили дочке настоящую, живую лошадь, о которой она мечтала.
- Дело было на ночной премьере продаж «Рассвета» (финальной части «Сумерек» — сейчас вспоминать об этом забавно, но тогда я была просто вне себя от предвкушения). У входа в книжный стояла неприметная табличка: «Отправь СМС на этот номер, чтобы получить шанс забрать свою книгу первым и абсолютно бесплатно!». Я подумала: «А почему бы и нет?». Мне пришло несколько сообщений с какими-то вопросами, и я просто отвечала на них, коротая время в ожидании. И каково же было мое удивление, когда без пятнадцати полночь пиликнуло сообщение: «Покажите этот текст кассиру — вы победили!». В итоге я забрала книгу самой первой. Так как я оформляла предзаказ, мне полностью вернули за него деньги. А еще я успела спокойно уехать домой до того, как началось столпотворение.
«Откопала это прекрасное кольцо в антикварном магазине всего за 40$. На самом деле оно стоит около 2-3 тыс. долларов»
- На итоговом экзамене по математике в институте вытянула единственный билет, который знала на отлично. Сорок минут распиналась перед преподом о теоремах, примерах и прочем. Он был в шоке и даже позвал в магистратуру. Скромно отказалась, потому что остальные вопросы-то я знала с натягом на четыре. Все потому, что все темы вел сам препод, а одну заменяли — вот ее единственную то я и поняла.
- Гуляли как-то с друзьями и забрели на гаражную распродажу. Увидел там старую книгу про Перу. Вспомнил, что один из приятелей обожает эту страну и ездил туда, и купил томик в качестве забавного сувенира всего за один доллар. Зашли в кафе, я с довольным видом вручаю презент. Друг берет книгу и просто меняется в лице. Оказалось, это редкое издание, которое оценивалось примерно в 1000 долларов. Он тут же попытался вернуть ее обратно, но я наотрез отказался. Для меня она стоила ровно один доллар, я подарил ее от души и забирать обратно из-за денег точно не собирался. В итоге друг её так и не продал — оставил себе на память.
- В 12 лет мне мама подарила браслет, а в 14 я его потеряла, пока гуляла. Так и не нашла... В 16 лет встретила свою первую любовь. Подружилась с его мамой, сидели, болтали, и тут она достает из шкатулки мой браслет, тот самый! Оказывается, его нашел он, моя первая любовь. Уже семь лет мы с ним в браке.
«Иногда судьба подкидывает тебе браслет от David Yurman всего за 3$»
Даже как-то дискомфортно читать, начинаешь думать, сколько ценных штук прошло мимо под видом барахла))) Миллионы просто утекли)))
- Возвращалась с работы в метро, уткнулась в книгу, и тут ко мне подошел парень и заявил, что автор того романа его близкий друг. Я решила, что это такой оригинальный подкат, мы перекинулись номерами и разошлись. Потом еще несколько дней переписывались, болтали, а спустя время он позвал меня погулять. И вот тут началось самое неожиданное: на встречу он пришел не один, а с тем самым другом писателем. Я была в полном ступоре и долго не могла поверить, что это действительно он. В какой то момент мне даже показали паспорт, чтобы я окончательно убедилась, что меня не разыгрывают. Мы еще примерно месяц поддерживали общение, а потом мне предложили сделать сайт для этого автора, ведь я упомянула, что работаю веб-дизайнером. Уже второй день хожу на эмоциях и только и делаю, что танцую от радости. И пусть кто нибудь еще попробует сказать, что чтение книг — это пустая трата времени.
Что у вас за друзья, что чтение книг для них - пустое занятие? И для вас это только бабло?
- В начале 80-х мы с мамой жили в Западной Германии и как-то раз заглянули на обычную соседскую барахолку. Нам приглянулась симпатичная старая ваза, и мы забрали ее буквально за один доллар. Каково же было наше потрясение, когда спустя время эксперты из известного антикварного телешоу подтвердили: это подлинная ваза эпохи династии Мин! Они оценили нашу случайную покупку в 15 тысяч долларов. В итоге мы продали ее частному коллекционеру, и какое-то время эта ваза даже красовалась в экспозиции настоящего европейского музея.
«В обед заскочил в местный секонд-хенд и купил эту тарелку всего за $1,99. Оказалось, это винтажное серебро от Tiffany & Co весом больше 600 граммов! По пути домой заехал к скупщикам драгметаллов, и мне с ходу отсчитали за нее 1050 долларов. Находка, которая бывает раз в жизни!»
- Наш пес неделю не отходил от старого дубового комода, который остался от прежних хозяев. Скулил и пытался подсунуть лапу под днище. Мы думали — мячик закатился. Муж психанул, перевернул тяжеленную махину, чтобы доказать псу, что там пусто. Но вдруг нащупал двойное дно. Как только мы его вскрыли, обнаружили там пачку старинных писем, перевязанных выцветшей лентой. Письма были романтические, от молодого человека к девушке. Там же были и фотокарточки. Пес, оказывается, чуял запах старой бумаги и сургуча. В соцсетях мы разыскали правнука этого влюбленного, и он очень растрогался, долго благодарил и даже пытался всунуть нам денег, но мы отказались. Оказывается, его прадед был местной знаменитостью, на его малой родине даже есть местный музей о его жизни, куда правнук и передал эти письма.
- Мы уже давно откладывали на новую крышу, когда в городе объявили штормовое предупреждение из-за ураганного ветра. Утром я вышел во двор и обомлел: часть черепицы просто сорвало с дома. Денег на полную замену у нас еще не накопилось, поэтому я без особой надежды обратился в страховую. Приехал инспектор, все внимательно осмотрел. На следующий день мне звонят и с огромным сожалением сообщают, что старая крыша ремонту не подлежит... а значит, страховая полностью оплатит нам установку новой! Я расплакался от шока и облегчения: этот ураган сэкономил нашей семье огромные деньги.
Не было бы счастья, да несчастье помогло! История просто иллюстрация поговорки
- Отдыхали с мужем у моря. Стала в наш домик кошка приходить, я ее кормила потихоньку, а муж говорит ей, мол, домик платный, давай плати, тогда и приходи. Пошутил. На следующий день идем по городку, а на тротуаре три тысячи лежат. Муж офигел даже — оплатила кошка. Купили ей корма разного за эти деньги.
Айрин - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Какая у Вас оказалась понятливая кошка!
«Сегодня настал тот самый день! Я наконец-то поймала своего личного „белого кита“ — тот самый культовый винтажный буфет Broyhill Brasilia всего за 100 долларов!»
- Родители отдали квартиру бабушки и дедушки. Дедушки уже пару лет как не было в живых, а бабушка уехала жить к родителям. Квартира пустая, вот и решили, что я там поживу. В квартире «бабушкин» ремонт. Отец на это посмотрел, дал денег, поменяли окна, батареи, сантехнику, плитку, заштукатурили стены. В идеале, конечно, еще бы линолеум, и можно заезжать. Строителей на отделочные работы нанимали проверенных. Под конец ремонта звонит сестра и рассказывает, что ей звонил строитель:
— Вы что, нас проверяете, что ли?
— Нет, а почему вы так решили?
— Шкаф в маленькой комнате разбирали, пакетик нашли. В нем 30 тысяч.
Сестра и говорит, мол, вот тебе как раз 30 тысяч на линолеум, это дед передал. Мы знали, что он с пенсии откладывал по чуть-чуть, но думали, что бабушка уже потеряла их.
- Купила в секонд-хенде винтажное пальто. Дома заметила, что один карман внутри порван, а в самом низу, в подоле, что-то шуршит. Аккуратно подпорола шов и вытащила пожелтевший конверт. В нем лежали два нетронутых билета на концерт 1986 года и полароидный снимок молодой пары. На обороте было написано: «Марта и Джон Кроуфорд, Лондон, июль 86-го». Ради интереса я вбила имя в соцсети и наткнулась на женщину, очень похожую на ту Марту с фото. Написала ей. Оказалось, это действительно она! Ее муж тогда заболел, и на концерт они не смогли пойти. В суматохе она сунула конверт в карман, он провалился за подкладку, а потом они решили, что билеты просто потерялись. Пальто она отдала на благотворительность пару лет назад. Билеты я отправила ей обратно почтой — теперь они в рамочке.
- Я подавал документы в магистратуру со средненьким дипломом и откровенно слабым резюме. Во всех остальных университетах мне уже прислали отказы, и я был в полном отчаянии, не понимая, что дальше делать со своей жизнью. Но случилось невероятное: человек, который проверял мою анкету, случайно оказался бывшим учеником профессора, у которого я писал дипломную работу. Он решил, что у меня заложена отличная база, и дал мне шанс. Решение этого единственного человека перевернуло все. Одобренная заявка помогла мне вырваться из тяжелых отношений и переехать на другой конец страны. Именно там я встретил свою будущую жену, нашел работу мечты и стал счастливым отцом. Мне до сих пор становится не по себе, когда я думаю, как сложилась бы моя судьба, если бы ту папку с документами взял в руки кто-то другой.
«Не могу поверить, что отхватила дизайнерский топ TIBI всего за $2! Сгребла его с вешалки со скоростью света, шла к кассе и молилась, лишь бы продавщица не сказала, что они случайно перепутали ценники»
Люди так бросаются названиями брендов, будто это что-то типа всем известной марки или дома.
- У нас с женой случай был. Она пошла на Блошиный рынок в Москве, и там ей приглянулся таджикский шелковый халат на вате — синий такой, красивый, ее размер. Ценник был высокий, она вокруг него ходила-ходила, вздыхала, но жаба оказалась сильнее, и в итоге халат куплен не был. Вечером того же дня мы поехали на дачу, которую еще в конце нулевых строил дед. Там при входе вешалка, на которую в течение многих лет свозились старые куртки, и свободных крючков уже нет. В общем, решил я эту кучу разобрать — начал кидать все куртки на пол, чтоб жена посмотрела — мало ли, ей что в работе сгодится (она у меня с тканями работает). В общем, разбирает она эту кучу и на самом дне находит... синий таджикский халат! Идеально на ее размер и рост. Естественно, сразу вопросы — «а как, а откуда?» А я никогда его не видел. Звоню бабушке, и выясняется, что дед этот халат еще до моего рождения привез бабушке в подарок, а ей то ли размер не подошел, то ли сам халат не приглянулся.
- Я недавно стояла в магазине с мамой, на кассе лежали шоколадки. Мама спросила, какую я хочу. Я ответила, что хочу «Nuts» и «Bounty», но мама сказала выбрать только одну. Очередь была длинная, я долго думала и взяла «Bounty». Смотрю, а парень позади нас взял «Nuts». Когда мы все оплатили, уже вышли из магазина и подошли к перекрестку, парень, что был после нас, догнал, протянул «Nuts» и просто сказал: «Девушка, это вам», и так же быстро убежал.
SaEgoSumtana - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Каким внимательным оказался парень!
Даже подаренная незнакомцем шоколадка может ощущаться настоящим подарком судьбы, если день был хмурым и безрадостным. А с вами происходило что-то подобное, как с героями этой статьи?
