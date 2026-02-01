20+ случаев, когда вселенная решила сделать людям щедрый подарок без повода

Иногда жизнь дарит нам сюрпризы, когда мы совсем этого не ждем. Допустим, решил ради шутки поучаствовать в розыгрыше, а получил новенький телефон. Или гулял по улице и случайно нашел деньги именно тогда, когда они были нужны. А казалось бы обычная встреча в магазине может подарить начало новой любви.