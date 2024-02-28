20+ безумных ситуаций, которые могли произойти только в кино, но случились в реальной жизни

Иногда с нами происходят настолько редкие и странные вещи, что просто не верится, что это происходит не в фильме, а на самом деле. Некоторые истории так и остаются неизвестными большинству людей, но если уж пользователи решают поделиться в сети подобными случаями, они сразу собирают кучу лайков. Ведь благодаря таким ситуациям действительно начинаешь верить, что в этой жизни возможно все.