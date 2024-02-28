20+ безумных ситуаций, которые могли произойти только в кино, но случились в реальной жизни
Народное творчество
1 час назад
Иногда с нами происходят настолько редкие и странные вещи, что просто не верится, что это происходит не в фильме, а на самом деле. Некоторые истории так и остаются неизвестными большинству людей, но если уж пользователи решают поделиться в сети подобными случаями, они сразу собирают кучу лайков. Ведь благодаря таким ситуациям действительно начинаешь верить, что в этой жизни возможно все.
- Мне в роддоме при выписке принесли не моего ребенка! Выписывали сразу несколько человек. Выдали мне в палате уже завернутый кулек, а я вещи собирала. И смотрю на личико ребенка — вроде не то, что я видела раньше. Видела дочку до выписки всего несколько раз, она на капельницах была, поэтому я не была уверена. На кульке бирка с моей фамилией. Я разматываю одеяльце, а на ручке другая бирка! Я с ребенком несусь к врачам со скоростью света. Думаю, сейчас как увезут моего ребенка неизвестно куда! Но вдруг вижу — с другой стороны уже торопится другая девушка! Хорошо, хоть только двоих перепутали, а не больше. © ProgrammerWife / Pikabu
- Мой друг пошел на вечеринку. Там был парень, который почему-то решил надеть костюм Пикачу, хотя это была не костюмированная вечеринка. И вдруг этот парень знакомится там с девушкой, которая тоже пришла в костюме Пикачу! Теперь они женаты. © Thorbjoern_ / Reddit
- Смотрим с мужем мои детские фото. Вот я на Новый год в кукольном театре. Идет представление возле елки с Дедом Морозом. Рядом мальчик постарше в костюме космонавта. Муж говорит: «Это я. Этот костюм мы делали с папой». © Mexerica / Pikabu
- Я переехал в другую страну, когда мне было 16. Однажды я зашел в книжный магазин и нашел книгу о старых домах в моей стране. Я открыл ее на случайной странице и увидел фотографию моего дома (того, в котором я вырос, и в котором до сих пор живет моя мама). © crrrack / Reddit
- Знакомый сказал жене, что поехал в командировку, а сам в Турцию с любовницей. А там в отеле в соседнем номере оказалась тетка из его подъезда (она же подруга его жены). Вот так чувак и спалился. Потом развод, раздел имущества и прочие хлопоты. Но это уже другая история. © PZamorogen / Pikabu
- Друг, который давно живет в Канаде, купил велосипед. Ездил на нем в офис. Выбрал парковку у входа, в людном месте, перед камерами. Но однажды его украли! Полиция помочь не смогла, и тогда он стал мониторить все местные доски объявлений, вдруг появится. Прошло несколько недель, и вдруг сосед по квартире зовет моего друга и показывает объявление о продаже его велосипеда! Друзья договариваются о встрече. Один играет роль покупателя. Появляется вор с велосипедом, и начинается экшен: друг подлетает, фотографирует вора и требует велосипкд обратно. Вор пытается оправдаться — купил, нашел и т.д. Но когда друг набрал полицию, тот сдается. Говорит, мол, рад, что вернул велосипед владельцу. Отпускает хватку и уходит в туман. Друг вернулся домой победителем, а про вора, который продавал по 5 великов в неделю, сообщил в полицию. © hygger / Pikabu
- Я познакомилась со своей подругой в столице, на первой работе. Оказалось, мы с ней из одного города, учились в одной школе, все наш друзья и родные близко знакомы, но мы никогда не встречались друг с другом до этого момента. © Unknown author / Pikabu
- С женой познакомились в приложении для знакомств, через полгода сыграли свадьбу. И как-то раз мы поехали в гости к ее родным в другую область. В доме ее дедушки разбирали старые фотоальбомы, и я заметил на одной фотографии очень знакомое лицо. Это был мой отец! Около 30 лет назад он был на чьей-то свадьбе в этой же деревне. © E.Ferrow / Pikabu
- Как в тот раз, когда я бросил ключи кому-то в окне надо мной, и один ключ идеально вошел в крошечное отверстие на поверхности стены. Повторить такое специально просто невозможно. Почему, вместо того, чтобы стать миллионером, я использовал один шанс из миллиарда, чтобы воткнуть ключи в стену? © DPedia / Reddit
- Пригласили на свадьбу, был гостем со стороны жениха. Решил купить молодым какую-нибудь модную посудину. Выбрал в магазине деревянную салатницу, рассматриваю. Подходят две дамы, берут такую же и громко обсуждают, что их сеструха наверняка засунет это искусство деревянного зодчества в посудомоечную машину. Прихожу на свадьбу, вручаю подарок и слышу, как невеста радостно вопит: «О, теперь у меня их две!» Первой была такая же салатница от ее любимых сестер. © wagthedog / Pikabu
- К нам в ресторан пришла пара со своей сковородой. И дама стояла над душой, пока готовили рыбу и пасту. Теперь меня ничем не удивить. © Astacom / Pikabu
- Много лет назад гуляли с ребенком в парке. Шли по дороге и вдруг услышали за спиной грохот. Оборачиваюсь и вижу, что на дорогу упала здоровенная старая липа. Упала ювелирно и никого не задела, хотя там было много людей. © Vas1912 / Pikabu
- У меня редкая фамилия. Неделю назад возила кошку в ветеринарку. Приезжаю, и тут называют мое имя, фамилию, время записи, но другого врача. Потом оказалось, что другое отчество, но почти полная тезка в одно время и в одном месте в городе-миллионнике меня очень удивила! © Demalin / Pikabu
- Дядя моей жены редко путешествует. Впервые приехав к нам в большой город, он заметил машину, припаркованную на улице, прямо перед нашим домом. Это был автомобиль, который он продал 2 месяца назад. Каким-то образом эта машина, проданная незнакомцу, оказалась в моем районе, на моей улице, на парковке прямо перед моей входной дверью именно в тот день, когда он приехал к нам. © TiredMold / Reddit
- Поехали с друзьями в путешествие в другой город. Сняли квартиру. На второй день один из нас увидел какую-то книгу в шкафу, достал ее, и оттуда выпали фотографии. На которых были его родственники. © SkyPravda / Pikabu
- Много лет назад в меня ударила молния, когда я разговаривала по стационарному телефону. Молния попала в телефонную линию и прошла через трубку к моему уху. Родители отвезли меня в больницу. Я не могла нормально говорить. Мозг понимал, что я хочу сказать, но я просто не могла это произнести. Ужасно заикалась. Мен подлечили и на следующий день я уже могла говорить, но с тех пор в грозу у меня ужасно болит голова. © Unknown author / Reddit
- На мой 7-й день рождения мы поехали в Диснейленд. В тот день там проводили лотерею, где разыгрывался автомобиль. Так что на семилетие Микки Маус подарил мне Pontiac Firebird! © CaptchaGremlin / Reddit
- Когда я была маленькой, мы поехали в Турцию. Я купалась в море, как вдруг почувствовала ужасное жжение. Я выглядела так, как будто меня натерли наждачной бумагой. Оказалось, что я дотронулась до медузы. Nакого на этом пляже не случалось лет 10! Мне просто очень не повезло. © FuriousFred / Reddit
- Давным-давно моя мама позвонила своей подруге по стационарному телефону, а ответила другая женщина. Мама спросила, дома ли ее подруга, и женщина ответила: «Да, сейчас позову». Мамина подруга подошла к телефону и спросила: «Откуда ты знаешь, что я здесь?» Оказалось, что мама ошиблась номером, позвонила в случайный дом, где кто-то устраивал вечеринку, и мамина подруга как раз была там! © king_with_a_k / Reddit
- У нас в общежитии c общей кухни украли курицу — вынесли в чайнике. Она уже готова была, хозяин на минутку ушел отнести все ненужное (соль, нож, доску) в свою комнату, а вор быстро сориентировался и на глазах у хозяина ушел с чайником, полным курицы. И такой: «Не, братан, я тут никого не видел». © user8185012 / Pikabu
- Мы с братом повели нашу 3-летнюю племянницу в магазин игрушек. Брат схватил с витрины игрушечный дрон и начал запускать его с пульта, чтобы развлечь племяшку. И тут дрон запутывается в длинных распущенных волосах проходящей мимо случайной девушки! Мой брат бросается к ней, чтобы помочь вытащить его, девушка в ярости. А племянница в это время хватает пульт и жмет на кнопку, чтобы заставить дрон летать! Но он только запутывается еще больше. И все-таки моему брату удалось получить номер телефона этой девушки и пригласить ее на свидание. Теперь они женаты и собираются подарить мне еще одну племянницу! © itisverboten / Reddit
Бонус
- У знакомых была эпичная ситуация. Он был толстый, с щеками чуть ли до плеч и пузом по колено. Но жена его очень любила, просто души в нем не чаяла. У них была квартира в центре, дети маленькие совсем. Но он к жене очень плохо относился. Ей однажды это надоело, и она его выселила. Он нашел другую, и почти сразу у них дети появились. Жена, когда увидела их, как давай драться со всеми! В драке любовницу укусили за живот! Повезло,что дети не пострадали — они рядом были и все видели. Знакомые как узнали про все это, решили — ну нафиг! Мужа с любовницей в другой аквариум переселили и больше разведением хомячков не занимались. © Unknown author / Pikabu
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