14 историй о том, до чего людей доводит лень

Вообще, лениться — это что-то очень человеческое, понятное каждому. Далеко не у всех есть силы и желание сразу же помыть посуду, навести порядок в доме, выучить новый язык или что-то еще сделать, что требует усилий. Однако, если все же постараться, то результат не заставит себя ждать. Но есть люди, которые, даже понимая необходимость действовать, не могут себя преодолеть. И попадают в различные забавные, а порой и грустные ситуации из-за этого.