14 историй о том, до чего людей доводит лень
Истории
11 минут назад
Вообще, лениться — это что-то очень человеческое, понятное каждому. Далеко не у всех есть силы и желание сразу же помыть посуду, навести порядок в доме, выучить новый язык или что-то еще сделать, что требует усилий. Однако, если все же постараться, то результат не заставит себя ждать. Но есть люди, которые, даже понимая необходимость действовать, не могут себя преодолеть. И попадают в различные забавные, а порой и грустные ситуации из-за этого.
- Познакомилась с мужчиной. Пришла к нему в гости, а у него везде чистота. Ну, думаю, хорошо. Я лентяйка, не люблю убираться, мне как раз такой мужчина и нужен. Съехались... А через три месяца я сбежала от него. Он стал предъявлять мне, что я совсем ничего по дому не делаю. © Подслушано / Ideer
- Мой сосед по колледжу всегда ходил на занятия в пижаме, потому что ему было слишком лень надевать штаны. Но в какой-то момент наступило лето и на улице уже стало слишком жарко для пижамы. Тогда он просто превратил те же пижамные штаны в шорты. © VesuvanDoppelganger / Reddit
- Мне на глаза попалась информация на каком-то сайте, что собаки, когда садятся для своих нужд, ориентируются по сторонам света: либо с юга на север, либо с севера на юг. У меня есть две собаки, и я решила проверить эту теорию. Взяла компас, выгуливаю собак и замечаю, что из ста случаев 93 раза одна собака располагалась с юга на север, а другая — с севера на юг. Я наблюдала за ними в течение двух месяцев! А проводить наблюдения за растениями для курсовой в универе мне до сих пор лень. © Палата № 6 / VK
- Мне уже за 30, я давно живу один, работаю, я, как говорит молодежь, скуф. И я ленивый. Недавно моя лень достигла апогея. Я вместо того, чтобы мыть посуду, которая накопилась за последний месяц, просто заказал новый набор. Мало того, я еще и доставку заказал, чтобы мне его привезли. А старую посуду просто выкинул. © Подслушано / Ideer
- Муж рассказывал, что как-то жил с девушкой, но недолго. Она не особо заморачивалась из-за порядка и чистоты. То пустые чашки по дому, то посуда грязная. Он вообще довольно лоялен к слабостям и недостаткам девушек. Но однажды не выдержал и ушел. Последней каплей было то, что он наступил в сковородку с остывшей яичницей, которая почему-то стояла возле кровати. © Подслушано / Ideer
- Сегодня к нам в группу зашла дама с кафедры и спросила, если ли кто-нибудь на машине, дабы отвезти кое-что профессору нашему. Одногруппник согласился, поехал. Оказалось, что к профессору на балкон постоянно голубь залетает. А сегодня закончились очищенные семечки, которыми профессор обычно кормит голубя. Из дома, видимо, не царское дело было выходить. Поржали, что вся кафедра нащелкала, а он повез. © Подслушано / Ideer
- Двое моих друзей сидели на диване. Одному нужно было что-то купить онлайн, но его банковская карта осталась в другой комнате. Он попросил друга принести ее, но тому тоже было слишком лень. Друг просто протянул ему свою карту и сказал перевести денег на свой счет. В тот день с дивана так никто и не встал. © Unknown author / Reddit
- Я смотрел телевизор с другом в его комнате, и у него провод от чего-то был накинутый на угол экрана. И он немного мешал обзору. Это меня бесило, поэтому в конце концов я встал и просто отодвинул его. Затем сел обратно, а друг повернулся ко мне и выдал: «Как круто, что ты поправил, он меня уже несколько недель бесит». © helicoid / Reddit
- Вычитала в интернете способ борьбы с ленью: надо сесть на стул и ничего не делать. Абсолютно ничего. Автор говорил, что уже через пять минут захочется чем-то заняться. Решила попробовать. В итоге просидела на стуле три часа, пока не пришла мама. © Подслушано / Ideer
- У моего друга телевизор, который не сохраняет установленные настройки. Адаптивная яркость, частота кадров, контрастность, все такое. Это раздражало, потому что именно к нему мы всей группой друзей ходили смотреть кино. Вчера вечером я психанул и сам вывел телевизор из режима «демонстрация в магазине». А ведь он у них был уже больше года! © bozzman / Reddit
- Мой бывший сосед по комнате расстался с девушкой. А она, между прочим, стирала его одежду, выгуливала его собаку! Но расстались они из-за того, что после колледжа парень вернулся домой. А стиркой и собакой могла заниматься его мама. © mercurialsaliva / Reddit
- Всю жизнь мечтала жить в Италии, выучила итальянский, познакомилась с итальянцем, долго общались, влюбились друг в друга, он приезжал ко мне... Зовет замуж, казалось бы — вот мечта исполнится, буду жить как в раю, в Италии с любимым человеком. А я взяла и отказалась! А все потому что мне лень. Лень делать эти все документы, чтобы туда переезжать, лень решать все эти проблемы с переездом, к свадьбе готовиться, лень пытаться понравиться его родным. Хочу так же лежать целыми днями, ничего не делать и болтать с ним по видео. Ну ее, эту Италию... Еще и мечты не будет, лень придумывать новую. У меня кошка есть. © Подслушано / Ideer
- Вышла из ванной, сажусь перед телевизором. Рядом сидит мой муж, да что-то упорно прячет. Мельком глаза заметила, что он телефон от меня прикрывает. Говорю ему: «Опять с любовницами своими переписываешься? Спроси, не нужны ли им кабачки?» Знаю, что он мне не изменяет, а если и изменяет, то пусть хоть кабачки отдаст. Свекровь нам 20 килограмм принесла, а мне лень закрывать их на зиму. © Мамдаринка / VK
- Написала на бумажке «motherlode», положила в кошелек, жду. Еще там лежит свернутый треугольником доллар, палочка корицы, несколько китайских монет с дыркой, все купюры разложены по величине и аккуратно расправлены. А дома висят красные трусы на карнизе. Я не повернутая на приметах — мне просто лень искать работу. © Подслушано / Ideer
Еще больше почитать о причудах ленивых людей можно в других наших статьях:
Комментарии
Уведомления
Первую историю прям тяжело читать. Очень хочется ей леща дать... Он вкусный, лещ-то, только костлявый очень.
Нашла себе уборщицу
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Многие из этой подборки - сами ппц своему счастью. Особенно несостоявшаяся итальянка.
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