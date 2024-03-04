15+ человек, которые познали искусство лени на все 100

Одни крутятся по жизни как белки в колесе, а другие смотрят на них и не понимают, ради чего все это. Ведь вторые то уже для себя поняли, что можно особо не напрягаться, и жизнь в принципе не сильно изменится. И они теперь вряд ли предадут свои убеждения, пусть даже кто-то за глаза называет их разгильдяями.

«Старому хозяину было лень отодвигать шкаф в углу. Покрасил, как получилось»

Когда есть хочется, а мыть посуду не очень

Моя девушка та еще лентяйка. Терпеть не может мыть посуду. Я уже привык, что иногда она берет одноразовую и ест из нее. Окей, удобно. Но недавно я обалдел, когда увидел, как она помыла пластиковую тарелку. Все потому что они закончились, а в магазин за новыми ей было ленивее идти, чем мыть. © Подслушано / Ideer

Когда лень напечатать даже одно слово

Неужели домохозяйка — это настоящая лентяйка?

Мы с моей девушкой встречались около трех лет, и вот недавно я сделал ей предложение. Перед свадьбой выяснилось, что моя невеста мечтает быть домохозяйкой. Но я не в восторге от этого: не хочу быть единственным кормильцем. Мне нужна спутница жизни, а не иждивенка и лентяйка. В итоге она расстроилась и ушла к матери, а на прощание сказала, что мы еще поднимем этот вопрос, когда я якобы приду в себя. Я действительно не прав? © lazy-fiancee / Reddit

«Настоящий символ человеческой лени. Да, я тоже так делаю»

Не свекровь, а «подарок» судьбы

Моя свекровь любит сесть на шею. За всю жизнь почти не работала, а теперь ее мы с мужем обеспечиваем, оплачиваем и еду, и квартиру, и коммуналку, и одежду, и развлечения. Так с недавних пор она заявляется к нам и твердит одно и то же: «Ну счастье же не в деньгах!» Мы ей, кстати, оплачиваем и еду, и квартиру, и коммуналку, и одежду, и развлечения. Знаем, что если не будем помогать, то она пропадет или вообще уйдет под мост какой-то жить. © Мамдаринка / VK

«Нам неохота готовить еду каждый день, зато почему-то не лень одномоментно напрячься и сделать кучу порций про запас»

Лень заставляет решать проблемы нестандартно

Мой муж так уморил меня тем, что разбрасывает носки, что я перестала после стирки разбирать их по парам — просто сваливаю в комод. Но я недооценила его лень. Две недели утреннего ворчания привели к новому ритуалу. Теперь он каждое утро хватает первые два отдаленно похожих по цвету чистых носка, торжественным тоном нарекает их парой и, довольный, натягивает их на ноги. © Подслушано / Ideer

«У меня стали получаться ленивые вареники с картошкой. Надо взять листы для лазаньи и завернуть в них пюре. Жареный лук по вкусу. Всем ленивого аппетита»

«Я живу с какими-то монстрами»

Все тайное становится явным

Мне 25 лет, мамин нахлебник, живем вдвоем. Сделал вид, что устроился на работу. Уходил каждый день утром, ждал в подъезде, пока мать уйдет и возвращался домой. Так же поступал и вечером перед ее приходом. Думал, потом скажу, что уволили после первой же зарплаты, предусмотрел все, но сдал себя сам невероятно глупо. Однажды мама вернулась домой, как обычно, раньше меня и обнаружила только что согретый чайник. © Подслушано / Ideer

«Мне лень отправлять своего компьютерного персонажа наверх по лестнице, чтобы положить книги в сундук. Просто бросаю их на пол»

«Мне лень было мастерить страшилище из тыквы на Хэллоуин. Пожалуйста, сделайте вид, что вам страшно»

Как заставить себя прибраться дома

Секрет постоянных уборок я открыл сегодня утром. И сейчас, после многих часов наведения порядка, могу сесть и описать его. Этот секрет кроется в обычной мощной лампочке холодного белого света. После вкручивания и первого включения сначала ты видишь пыль на полу и пылесосишь. Потом ты видишь, что пылесос все не засосал, и моешь пол. Затем ты выпадаешь в осадок от пыли на столе, компьютере, полках и подоконнике, которую ты вообще не замечал, а теперь ее заботливо освещает лампочка. Вот так и исправляются лентяи. © drumaha / Pikabu

«Увидела похожую фотку в интернете и чуть слюной не захлебнулась, вспомнив бабушкины вареники с вишней. Решила попробовать. Тот, кто это придумал, — гений»

Это даже не ленивые, а обленившиеся вареники. © Rheingoldovna / Pikabu

А вы бы как выкрутились?

Поручила мужу сделать для сына костюм на утренник в садике, сама ушла на работу. После ночной смены пошла в сад, чтобы на сына посмотреть. Прихожу, вижу лисичек, роботов, принцесс и среди них сын, которого муженек додумался обмотать в туалетную бумагу. А рядом ходил муж и всем объяснял, что они так хотят обратить внимание на плохую экологическую обстановку. Мой супруг, конечно, ленивый, но очень креативный. © Мамдаринка / VK

«Мой сосед по комнате выбросил посуду, которую он не хотел мыть. И это все, кстати, куплено мной»