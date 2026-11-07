14 контролеров и билетеров, за бейджем которых скрывается внимательный и понимающий человек

От билетеров и контролеров ждешь лишь их строгого «Ваш билетик!» и тяжелых вздохов, если долго ищешь заветный пропуск в сумке. Однако иногда эти люди не просто сухо проверяют билеты, но и удивляют. Так, они могут закрыть окошко кассы и устроить экскурсию по музею или же пропустить ценителей прекрасного в театр, даже если те перепутают даты и придут на спектакль аж на месяц раньше.