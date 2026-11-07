14 контролеров и билетеров, за бейджем которых скрывается внимательный и понимающий человек
От билетеров и контролеров ждешь лишь их строгого «Ваш билетик!» и тяжелых вздохов, если долго ищешь заветный пропуск в сумке. Однако иногда эти люди не просто сухо проверяют билеты, но и удивляют. Так, они могут закрыть окошко кассы и устроить экскурсию по музею или же пропустить ценителей прекрасного в театр, даже если те перепутают даты и придут на спектакль аж на месяц раньше.
- Пошли с дочкой в цирк. Взяли мороженое, а оно как назло шлепается на ковролин, прям перед входом в зал! Билетерша закатывает глаза. Я готовлюсь обороняться — никто не испортит нам день! Женщина достает перчатку, но убирать лужу не спешит, а как надует ее! Вытащила маркер и ловко нарисовала смешную рожицу с гребешком. «Держи!» — она наконец тепло улыбнулась и протянула надутую перчатку дочке. «Это эксклюзивный цирковой петушок. Такого больше ни у кого нет!» Дочка прижала к себе этот шарик и весь вечер абсолютно счастливая носилась с новым трофеем.
- Я — билетер у входа в дом культуры. Тут пришел дедуля в возрасте 60+. Он буквально пробежал мимо меня с хитрой улыбкой и со словами: «Моя сзади идет. Она заплатит». Спустя пару секунд появляется спокойно идущая дама примерно того же возраста, что и он, и спрашивает: «Мой заплатил за меня?» Говорю: «Нет, сказал, что вы за него заплатите». И тут слышу его смех из зала. А она: «Ах ты ж хитрый жук!» И достает деньги из сумочки. Это было очень мило и смешно.
Такое роскошество лежало у билетной кассы одного из музеев
- В будний день зимой приехала в дом-музей Пришвина в Подмосковье. Посетителей вообще не было. Билетер продал билет, внимательно посмотрел на меня и решительно закрыл окошко кассы. Я стою в непонятках. А он такой вышел и сказал: «Ну что, а теперь давайте-ка я вам все сам и покажу. Вижу, что вы очень заинтересованы». Полтора часа он водил меня по комнатам и рассказывал такое, чего нет ни в одном путеводителе.
- Начал встречаться с девушкой, решил ее в театр сводить. Купил билеты и отдал их ей. В день спектакля встречаемся, а у нее только один билет. Говорит, второй обронила где-то. Я тут же к билетерам, мол, так и так, билет потерялся! Показал им тот единственный билет и говорю, что место по билету рядом с этой девушкой, только не помню, слева или справа от нее. Контролеры пропустили меня без билета. Уже не помню, какой был спектакль, а этот случай в памяти остался. Спасибо, что поверили!
Такую милую бабушку-кондуктора запечатлел пассажир трамвая
- Мы студенческой группой пошли в театр, все билеты были у старосты. Я немного опоздала, все уже зашли внутрь, включая старосту с моим билетом. Но спектакль еще не начался, заходили последние зрители. Добрые тетеньки-контролеры посадили меня на самый верхний балкон, куда пускают только по контрамарке. А в антракте я со своими встретилась и второй акт сидела в партере. Но сверху мне больше понравилось.
- Пришла на спектакль. В зале полная тишина. И тут у меня в горле начинает першить. Я пытаюсь сдерживаться, но кашель рвется наружу. Ничего не могла поделать. Уже засобиралась уходить, как ко мне подошла билетерша и незаметно для всех вложила мне в ладонь мятную леденцовую конфету в шуршащей обертке. «Только разворачивайте под громкую музыку», — шепчет она с понимающей улыбкой. В общем, конфета спасла моих соседей по ряду от испорченного вечера.
- Выставка живых насекомых в зоологическом музее. Народ ходит, рассматривает разных мух и бабочек за стеклом. При входе, рядом с билетершей, на столе расположился огромный паук-птицеед. Заходят мама с ребенком. Ребенок, открыв рот, смотрит на паука. Билетерша, заметив интерес, берет паука в руки, гладит и начинает рассказывать всякие истории о том, какой он прирученный, как он ее узнает. И потом такая: «А вообще их можно и дома держать. Попроси маму, может, она тебе купит такого же, он к тебе привыкнет, будет сидеть рядом, пока ты уроки делаешь». Ребенок поворачивается к матери и жалобно выдает: «Мама, пожалуйста, не надо!»
Так много лет назад выглядела железнодорожная касса
- Ехала в Сапсане. Контролер, когда проверяла билеты, сказала: «Ваше место 13, счастливое, у окна». Я улыбнулась, это очень приятно прозвучало. А оно и в самом деле оказалось счастливым: в системе соседнее место было выкуплено, но никто так и не пришел".
- Я уже пять лет работаю билетером в кинотеатре. Мне нравится видеть позитивные эмоции людей. После каждого сеанса я проверяю залы и иногда нахожу потерянные вещи. Это могут быть сумки, телефоны, наушники, документы. За ними приходят и искренне рады, что мы ответственно храним даже игрушку из киндера. А теперь про еду. Да, мы рекомендуем не проносить в зал сильно пахнущие продукты: бургеры, пиццу, курицу-гриль и тому подобное. Они очень сильно пахнут и мешают окружающим. И спасибо всем тем, кто видит человека в обслуживающем персонале.
Так а нахрена тогда продавать остро пахнущие попкорн и тахо? От них запах посильнее моей шоколадки будет. Но со своей едой в кинозал не пускают.
А если фильм 3 часа, там поневоле захочется что-то на зуб положить...
Когда зашел купить билетик на автобус, а тут такой вот милый четырехлапый работник
- Место действия — Шанхай, Китай. В метро, которое рядом с домом, есть мини-маркет, но чтобы в него попасть, нужно пройти через турникет. Обычно было достаточно сказать, что идешь туда, и контролер пропускал через боковую дверь, но в этот раз остановил:
— Не положено.
— Как же так? Я всегда проходил без проблем в этот мини-маркет.
— Нам запретили пропускать, если нужно просто в магазин.
— Ну, мне очень надо там одну вещь быстро купить и все.
— Может, вы в уборную хотите?
— Да нет, все вроде хорошо.
— Вы прямо уверены, что совсем туда не хотите?
— Ну... Да не хочу вроде...
— Скажите мне, что хотите в уборную, — сказал он мне шепотом.
— Ну хорошо, хочу в уборную!
— Проходите!
- Ходили с сыном в музей. Он не удержался и погладил старинный медный самовар с узорчатым краником. Только убрал руку, как смотрительница резко встала со стула и направилась к нам. Я уже начала подбирать слова для извинений, а она наклонилась к сыну и прошептала: «Этот можно трогать. Он для того и стоит. А настоящий вон, под стеклом». Оказалось, это копия для тактильного осмотра. Сын перещупал все, что было разрешено.
- Когда-то моя мама работала в кассе кинотеатра. Так что в детстве я смотрела все фильмы на самом большом экране. Когда мама забирала меня пораньше из садика и брала с собой на работу, я была самым счастливым ребенком. Эх, были времена!
Решили посмотреть на уроке «Гарри Поттера». Смотрю, ученики пишут что-то. Затем приносят мне, мол, в кино без билетов не ходят. В общем, побыла билетером
Когда-то давно с одногруппникам ходили на Гарри Поттера и дары смерти. Часть 1. Целой толпой ходили. Или прям на лекции смотрели с преподшей Астрал. Были светлые времена
- Однажды мы пришли в театр на месяц раньше. Я, смущенная, уже собралась уходить, когда билетерша сказала: «Ой, да вы заходите, у нас есть свободные места». Так и попала на лучшую постановку в моей жизни случайно, еще и бесплатно.
Когда-то очень много лет назад, ещё в школе учились, пошли в театр. Не помню что там ставили, но запомнил случай, как актер запутался ногой в своем же костюме упал прям на сцене, но сделал вид, что так и было задумано
- Как-то бродила по небольшой художественной галерее до самого закрытия. Завороженно стояла перед картиной с ночным заснеженным селом. Тут ко мне подошла смотрительница. Я начала извиняться, мол, уже ухожу. А она такая: «Постойте». Куда-то отошла и через пару секунд весь зал погрузился в полумрак. Смотрительница подошла ко мне и сказала: «Мне кажется, при таком свете картина раскрывается совсем с другой стороны». И правда: окна дома будто бы засветились, а снег стал синеватым. Для меня это была лучшая картина, которую я увидела в галерее.
Так что иногда за строгой униформой и привычной серьезностью прячутся люди, которые могут выручить или подарить хорошее настроение. И порой искреннее участие контролеров и билетеров делает наш день заметно ярче.