16 историй о кондукторах, которые превратили обычную поездку в шоу
Поездка в общественном транспорте для многих давно превратилась в скучную рутину, где мы просто ждем свою остановку, уткнувшись в телефон. Однако иногда один-единственный человек, а именно — кондуктор, способен вмиг изменить атмосферу во всем салоне и зарядить пассажиров отличным настроением на весь день. Ведь быть кондуктором — это не просто про проверку билетов, а про настоящее искусство общения и импровизации.
- Езжу одним маршрутом. С кондуктором, Любой, как родные. Сегодня я выглядела так себе: пучок, старый пуховик, а тут заходит бывший — весь при параде. Люба перехватила мой испуганный взгляд, все поняла и громко выдала: «Ну что, Ирочка, опять водителю выходной дала, а „Лексус“ в сервис загнала? Любишь ты к народу спускаться, уважаю!» Бывший просто застыл в недоумении, а я вышла на своей остановке с чувством полного превосходства.
- Работала я кондуктором. Однажды водитель попросил меня на остановке сбегать за бутылкой лимонада. Попросил — и, видимо, забыл. Пассажиры хохотали, глядя, как я в жилетке и с кондукторской сумкой несусь за уезжающим автобусом. Поймала машину, говорю водителю:
— Догоните, пожалуйста, автобус!
— Забыли что-то? — спрашивает он.
— Нет, — отвечаю, — это меня забыли. Я кондуктор!
Он тоже долго смеялся, но автобус мы догнали. © Палата № 6 / Telegram
- Еду в автобусе. В кармане только крупная купюра. Протягиваю кондуктору, мужчине с густой бородой и тяжелым взглядом. Вся сжалась, пока отдавала. А он берет купюру, смотрит на меня суровым взглядом, вздыхает и басом на весь автобус выдает: «Девушка, ну вы бы хоть шапку надели! На улице минус двадцать, уши-то мерзнут. Вон, все красные! Я же переживаю».
- Ехала в трамвае, и мне попался счастливый билетик. Ну я его и съела, загадав желание. И как назло заходит в вагон контролер и говорит мне: «Девушка, предъявите билетик». «Я его съела! Он был счастливым, — отвечаю я». А он мне: «Вы у нас не первая такая. В следующий раз кушайте билетики после выхода из трамвая!» — ответил без удивления контролер. © Подслушано / Ideer
- Работаю мастером маникюра. Однажды пришла ко мне клиентка, работает кондуктором в автобусе. Я, не упустив возможности, решил поинтересоваться, куда это все бабульки едут с утра пораньше. Так вот... Большинство бабулек садятся на одной конечной остановке, доезжают до другой конечной и на этом же автобусе едут обратно. © Подслушано / Ideer
- Едем в автобусе. Спрашиваю кондуктора: «А остановка Софьи Ковалевской скоро?» А она в ответ: «Софьи — следующая, а вот Ковалевской — не знаю». © yelena0565
- Ехал домой поздно, был единственным пассажиром в салоне. Кондуктор села напротив меня и начала пересчитывать мелочь. Потом вдруг подняла глаза на меня и говорит: «Вы чего сидите просто так?» Я напрягся, думаю, в чем дело. А она достала из своей сумки термос, пластиковый стаканчик. Налила чай и протянула мне со словами: «У нас сегодня акция: последнему пассажиру — чай с чабрецом и печенька. А то ехать еще долго, а вы какой-то грустный».
- Вчера забегаю на пятой скорости в пустой троллейбус и чуть не сшибаю кондуктора, которая стояла у двери, вцепившись в поручень. Она весело на меня смотрит: «Ну вот, только хотела повисеть». И с криком «ХЭЙ!» — реально повисает, болтая ногами в воздухе. Потом как ни в чем не бывало берет с меня оплату, и мы едем дальше. © Подслушано / Ideer
- Когда работала кондуктором в троллейбусе, в час пик отключили электричество. Заставила пассажиров толкать машину до изолятора — метров сто, в горку. Женщины — у дверей, а я с мужиками в хвосте. И вот, когда до изолятора оставалось пару метров, подали напряжение. С водителем решили народу не говорить — вдруг расстроятся. Зато все проснулись, повеселели! Полгода потом шутили и предлагали повторить. © Подслушано / Ideer
- Моя остановка называется «Солнышко». Я сажусь в автобус, протягиваю деньги и называю остановку. Кондуктор, улыбаясь, говорит: «Спасибо! А вы до какой остановки?» Я не мог сдержать смеха, да и весь автобус тоже. Спасибо таким веселым кондукторам! © Палата № 6 / VK
- В детстве я обожала кататься на троллейбусе. Настолько, что подружилась с одной женщиной-водителем лет тридцати. Я стояла на остановке и ждала именно ее, а потом мы вместе катались по полдня. Я с азартом собирала мелочь с пассажиров, как настоящий кондуктор, болтала с ней и часто забывала о времени. Домой возвращалась поздно, все удивлялись — а я не понимала почему. Ну правда, что такого? Девятилетний ребенок работает кондуктором по дружбе — вполне нормально же. © Подслушано / Ideer
- Ко мне придралась кондуктор — не понравились мои 10 рублей. Молча поменяла, выслушав, что она не печатный станок и за каждую монетку должна отчитываться. Орала на полупустой автобус. Потом заявила, что я сижу «не там», — встала. Прохожу мимо — уже мешаю в проходе! А на выходе я с улыбкой вручила ей шоколадку. Просто у меня был день рождения, в руках охапка цветов и пакет сладостей. © Подслушано / Ideer
- В автобус зашел парень. Явно хочет произвести впечатление на свою спутницу. Громко говорит: «За всех заплачу!» Достает карту, дает кондуктору. Она смотрит на него, отворачивается и идет дальше. Парень за ней! А она разворачивается и заявляет: «Коля, прекрати позориться перед девочкой. Спрячь деньги, которые я тебе утром на обеды дала, и иди садись. Проезд для тебя бесплатный, пока мать на смене!»
- Каждую неделю езжу к бабушке в деревню на последнем автобусе. Однажды решила проверить, как кондукторы реагируют на:
— Ваш билетик.
— Мой билетик.
И так до бесконечности.
Увы, на середине пути меня высадили. Домой шла 15 километров под дождем. Юмор не зашел. © Подслушано / Ideer
- Ехали с другом в автобусе. Все знают про счастливые билеты — вот и я решила сверить цифры. Не хватило одной единички. Поворачиваюсь сказать другу, что у него, видимо, счастливый... и тут мы одновременно говорим: «У тебя счастливый...» Смотрим друг на друга в недоумении — билеты брали вместе, не мог же кто-то третий расплатиться до нас. А когда выходили, я заметила у кондуктора пачку билетов, скрепленных скрепкой. Счастливые номера. Оказывается, кондуктор складывает все счастливые билетики сюда. Вот кому счастья реально не хватает. © Подслушано / Ideer
- Работаю кондуктором. Едем, полный салон. Заходит какая-то девушка, встает рядом с водителем и что-то ему говорит. Я сказала, чтобы не отвлекала его, мол, если есть вопросы, я отвечу. А она поворачивается ко мне, выпучивает глаза и как заорет: «Так это ты?» Я не поняла что это было. Она начала какую-то ересь нести. В итоге, с того самого дня мы с ним вместе не работали. Жена ему запретила. Он потом звонил мне и извинялся. © kristitvisti01
Даже короткая поездка может стать незабываемым приключением, если к выполнению своих обязанностей подходить с душой и искрой юмора. Ведь порой именно меткая фраза кондуктора или неожиданная забота со стороны незнакомца становятся самым ярким событием дня.
А вам попадались такие работники транспорта, о встречах с которыми вы потом со смехом рассказывали друзьям?