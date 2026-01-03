16 историй о кондукторах, которые превратили обычную поездку в шоу

Даже короткая поездка может стать незабываемым приключением, если к выполнению своих обязанностей подходить с душой и искрой юмора. Ведь порой именно меткая фраза кондуктора или неожиданная забота со стороны незнакомца становятся самым ярким событием дня.

А вам попадались такие работники транспорта, о встречах с которыми вы потом со смехом рассказывали друзьям?