Беспощадная детская логика: 15+ историй, которые невозможно читать с серьезным лицом
53 минуты назад
Детская логика — это отдельный вид искусства. Маленькие герои нашей сегодняшней подборки знают, как вырастить цыпленка из перышка, запросто «сдают» маминых тайных поклонников с шоколадками и в два счета переигрывают строгие приемные комиссии. Приготовьте салфетки — слезы от смеха вытирать.
- Утром проспали. Сыну говорю: «Давай одевайся сам». Через несколько минут он уже стоит в коридоре в комбинезоне и пыхтит, обувая сапоги. Восхитилась — вот может же, умничка наша! Заглянула в комбез проверить, надел ли он шарф. А там пижама! «Почему ты в пижаме?» — спрашиваю. А он мне протяжно так отвечает: «Мам, да это же все такие формальности!» © Светлана С / Dzen
- Мы сеяли семена и рассказали мелкому (ему 3 годика), как они потом вырастут и станут приносить нам овощи и фрукты. Он ушел куда-то. Подсмотрели — перышко посадил. Курочку хотел вырастить! © holygoalie / Reddit
- Как-то я свою маленькую дочку спрашиваю: «А совесть тебя не мучает?» Она мне отвечает: «Нет, не мучает, она у меня хорошая!» © Тамара Куксова / Dzen
«Играем с дочерью в прятки. Захожу я на кухню и вижу следующую картину»
- Вернулся муж из командировки. Сынуля подбегает встречать, перебирает пакеты и разочарованно выдает: «А вот когда тебя не было, к нам приходил дядя и всегда мне шоколадку приносил!» У мужа челюсть отвисла, а я хохотала по упада. Я просто часто заказывала курьерскую доставку продуктов, а заодно и сладенькое, конечно.
- Одна девочка на вопрос «Кто в сказке о рыбаке и рыбке отрицательный персонаж?» ответила: «Старик». Спрашиваем почему, а она: «Так они столько лет вместе прожили, а он ни дом не построил, ни корыто не мог починить, только на рыбалку свою бегал. Вот старуха и взъелась». Я задумался. © Игорь Клюев / Dzen
- Зашли с дочерью (4 года) в маршрутку. Напротив нас сидел дед с густой седой бородой. Дочь говорит: «Пап, смотри! Это Дед Мороз?» Я говорю, что нет, просто обычный дедушка, тем более сейчас не зима. Тут у этого деда звонит телефон, он берет трубку и таким басистым голосом отвечает: «Дед Мороз слушает». Дочь поворачивается ко мне и с довольным от счастья лицом говорит: «Я же тебе говорила!» © momenti_istorii
«Вот в такой позе обычно спит мой ребенок...»
- Хочу обновить машину. Вчера с сыном смотрели два варианты. Я объясняю сыну: первая разгоняется до 100 км/ч за 3.1 секунды, а вторая — за 4 секунды. Вопрос сына: «На что собираешься потратить сэкономленное время?» © alibek_amerzhanov
- Когда мне было около 6 лет, я очень хотел оставить отпечаток своей руки на подъездной дорожке. Я спросил у мамы, как это делают. Ответ получил такой: это нужно делать, когда асфальт мокрый. Ну, в следующий раз, когда пошел дождь, я вышел на улицу и приложил руку к мокрому цементу. Эх... © PeriwinkleHat / Reddit
- Брату при поступлении в гимназию дали лист с хаотично расположенными кружочками. Надо закончить рисунок. Он все обвел одним большим кругом. Экзаменаторы офигели и говорят: «Нет, надо рисунок дорисовать». А он им: «Так я и дорисовал, это же круглый сыр с дырками». © kirishbar
«Как моя дочка в прятки играет»
Сыр не с дырками, а с глазками (только вчера смотрела передачу по ТВ о сыре).
- Сегодня было занятие с девочкой 4 лет. На картинке изображены: принцесса с корзинкой, а рядом — яблоко, банан, перец и груша. Спрашиваю: «Что лишнее?» Она отвечает, что перец. На вопрос почему выдает: «Принцесса его не любит». Я засчитала, как правильный ответ! © logoped_boksha
- Вчера у ребенка, за которым я присматриваю, началась икота. Он толком не понимает, что происходит, но эти икотные подергивания его жутко раздражают. И он начал их отчитывать. «Ик! — Прекрати! — Ик! — Это глупое поведение! — Ик! — Перестань хулиганить!» Я хохотала до слез! © thenorthwestwing / Reddit
- Какой кайф, когда дети разделяют твое чувство юмора. Я как-то после вечеринки отрываю голову от подушки и еле слышно шепчу: «Сынок, принеси стакан воды». Сын важно подходит со стаканом, заглядывает мне в глаза и спрашивает: «Ты уверена, что хочешь использовать этот бонус сейчас?» © greenlana83
«Забрали у дочери планшет и велели ей что-нибудь выдумать. Выдумала»
- У нашего мелкого перед школой спрашивают: «Как ты понимаешь значение выражения „курочка по зернышку клюет“?». Ребенок это выражение не слышал никогда, потому предположил: «Ну, у нее же клюв маленький, много не влезет, она ж не пеликан». © lelka.astarta
- Вызвали всех на работу в выходной, а детей оставить не с кем. Ну, все явились с ними. Дети от 4 до 10 лет. Есть большое пространство, где им можно побегать и поиграть. А мы в офисах засели. Тут к нам приходят младшие с какой-то коробкой. Мой радостно говорит: «Посмотрите, какую красоту мы поймали», — и вываливает на стол четырех ужиков. © К. Н. / Dzen
- Обнимаю свою старшую, прижимаю ухо к груди: «Ой! Что это там у тебя так стучит?» А она снисходительно гладит меня по голове и выдает: «Ну давай, подумай...» © arishabast
«Как дочка просит включить мультики утром»
- Логопед спрашивает: «Ты любишь пить молоко?» Сын кивает. Дальше его спрашивают, какого цвета молоко, а он отвечает, что синего. Мы переглянулись с логопедом, но сын еще раз уверенно сказал: «Синего». И только спустя время я поняла почему. Молоко мы ему покупаем в коробках синего цвета. © photo.kop
- Однажды я играла на корпоративном утреннике Снегурочку. Привела с собой сына и племянника. По сценарию Снегурочку воруют разбойники. После спектакля коллеги мне рассказали. Мой племянник вдруг вышел из хоровода и возопил: «Не нужен мне такой праздник! Снегурочку украли, с кем я домой пойду?!» © Татьяна Алферова / Dzen
«В школе сегодня будет „День 80-х“. Сын наряжался со словами: „А век не уточняли!“»
И правда! Настоящий джентльмен 80-х годов XlX века, только трости и перчаток не хватает.
- Сыну 5 лет, а дочке 2 годика. Сидит она на кухне и сама с собой рассуждает:
— А зачем мне глазки? Смотреть. А зачем мне ушки? Слышать. А зачем животик? Кушать. И так по всем частям тела прошлась. Потом говорит:
— А голова мне зачем? Чтобы красить.
Секундная пауза. Тут вступает сын:
— А мне голова, чтобы думать... © Светлана В. / Dzen
- У бывшего дочка нашла котика на улице и хвасталась перед всеми со словами: «Посмотри на мою новую собачку! Она — кошка!» © ***Burger / Reddit
Дети — неиссякаемый источник веселья. Не верите? А почитайте истории из первых уст:
Животик нужен не для того, чтобы кушать - для этого есть рот, в животике переваривается пища, а голова нужна не только для окрашивания, но и для соображения - здесь я с сыном героини согласна.
