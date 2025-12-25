Про собеседование напомнило старый анекдот:
Девочку шести лет приводят в школу. На собеседовании еe спрашивают, сколько она знает времен года. Девочка на минутку задумывается и уверенно говорит:
— Шесть!..
Директор тактично ей намекает:
— А если подумать?.. Ну, подумай...
Девочка снова на мгновение зависает и говорит:
— Честное слово, больше не помню... Шесть!..
Директор выразительно смотрит на побагровевшую мамашу девочки, покашливает и отправляет их на минуточку в коридор. Там мама возмущенно спрашивает дочку:
— Ну, Лена, и что это было?!
— Мама, мама... — со слезами на глазах отвечает дочка, — я и правда не помню больше никаких "Времен года", кроме Вивальди, Гайдна, Пьяццола, Лусье, Чайковского и Глазунова!..
Мама:
— Лена! А Десятников, а Кейдж?!
15 детских историй, о которых вспоминать так смешно, что аж немножко стыдно
Помните то странное, славное время, когда стыд был размером с горошину, а вот азарт — с арбуз? Когда логика заканчивалась на «а что, если?», а последствия были проблемой взрослых? Детство — это территория чистых, отчаянных экспериментов. Мы собрали 15 историй про нас с вами, когда мы были теми самыми маленькими, бесстрашными нарушителями спокойствия. Это не просто «ой, как смешно». Это тот особый сорт воспоминаний, от которых вы сначала хватаетесь за живот от смеха, а потом краснеете, вспоминая, что это были вы. Приготовьтесь к самой неловкой и веселой ностальгии!
- Мой отец однажды играл роль Деда Мороза, когда я была в детском саду. Подготовку я совершенно не заметила. Причем, появился отец крайне эффектно: актовый зал был на первом этаже, поэтому Дед вошел через окно (там на улице табуретку, вроде, поставили).
Ну, и вещает он стихами, мол, забежал на огонек, и заканчивается отрывок фразой:
— А меня-то вы узнали?
После чего на весь зал с сотней детей раздается мой довольный-предовольный голос:
— Да! Это мой папа! © Helmi / Pikabu
- В детстве ответственно относился к выносу мусора. Но был один раз, когда забыл его выкинуть, а родители уже парковались возле дома. Чуя, что мне все-таки достанется, я схватил пакет, поднялся на самый верхний этаж и оставил его там. К моему удивлению, несмотря на ловкую операцию, люлей я все же огреб за то, что не выбросил мусор, и за то, что выбросил папины вещи, находившиеся в том пакете. Меня отправили доставать вещи из бака. © Подслушано / Ideer
- Когда пришло время идти в школу, мама повела меня на собеседование, чтобы проверили, способен ребенок мыслить или нет. Сидим, значит, в кабинете: я, мама и учительница. Мне задают вопросы, я отвечаю. И тут меня спрашивают: «Что такое соединение?» Я подумала и начала: «Ну это когда дяденька и тетенька...» Мама в этот момент краснеет, учительница потеет, а я продолжаю: «...берутся за руки!» Они обе выдохнули. © Подслушано / VK
- Моего папу зовут Альберт. Когда был маленьким, в садике дали задание — написать имя папы. Я задумался (мама дома папу называет Алик), детский мозг вывел логическую цепочку: Алик — значит, полное имя Олег, так и написал. Воспитательница, видимо, была немного удивлена, и вечером меня ждал допрос от родителей, мол, кто такой Олег, и почему я его записал в отцы. © Подслушано / Ideer
- Как-то в детстве мама отдала меня в художественную школу. На занятиях, конечно же, я усердно рисовала красками на холсте и выполняла нужные задания, но дома обычный холст казался мне очень скучным, поэтому я брала гуашь, доставала мамины платья и дорисовывала туда всякие орнаменты. Самое интересное, что впервые, когда мама это увидела, она не стала меня ругать. Мама с гордостью носила «разукрашенные» платья на работу и всем рассказывала, что это ее дочь такая талантливая. Тогда этот мамин поступок очень меня воодушевил, и поэтому когда я росла, я делала все, чтобы стать дизайнером. Сейчас у меня много разных высокопоставленных клиентов, но для меня навсегда останется самой большой гордостью мой первый и самый важный клиент — это моя мама. © Не все поймут / VK
- Моя подруга всегда мечтала стать парикмахером. Вспоминаю, как в десятом классе мы решили немного поэкспериментировать с моими волосами и решили сделать мне челку. Но что-то пошло не так, и челка вышла слишком короткой и еще и кривой... Я, едва сдерживая слезы, выбежала из ее дома и всю дорогу до своего дома проливала слезы. И тут вдруг приходит сообщение от нее: «Я тоже себе сделала такую же челку, чтоб тебе не было так обидно!» И она действительно это сделала, причем моя челка по сравнению с ее выглядела почти нормально! И знаете что? Она таки стала отличным мастером, и теперь я стригусь только у нее. © СИТУАЦИЯ / VK
- Вспомнил историю. Мама отправила мою младшую сестру в магазин возле дома. Дала деньги и пакет. Через 15 минут возвращается с покупками: банан, жевательная резинка, чупа-чупс и йогурт. Мама удивленно смотрит на нее и говорит: «Я ведь просила купить хлеб и сметану!» На что сестра отвечает чуть ли не со слезами на глазах: «Я забыла, что нужно купить». © Nepret / Pikabu
- Однажды мы с другом поменялись местами: он пошел на урок моего класса, я — на его урок. Нас поймали. В школе думали, что мы прогуливаем уроки. И решили, что лучшим наказанием за это будет... отстранение от занятий на день. Моим родителям позвонили и сказали, что меня поймали на прогуле и что меня за это отстраняют от уроков. На что моя мама ответила: «То есть вы даете ему именно то, чего он и хотел?» После этого меня все равно отстранили. © TheFluBR / Reddit
- Когда младшая сестра была в 4-м классе, дедушка помогал ей с математикой. Как-то раз, когда вся домашка была сделана, деда зачем-то решил пойти дальше и часа 2 объяснял мелкой принцип квадратного корня. Она все это время важно кивала и поддакивала. В итоге дед решил закрепить урок примерами и спросил: «Хорошо, допустим, 2 — это корень из чего?» Сестра долго хмурилась и в итоге неуверенно выдала: «Корень из дуба?..» С тех пор фраза всплывает каждый раз, стоит кому-то в семье заумничать. © Подслушано / VK
- Сыновьям 9 и 5 лет, гостят у бабушки в деревне. На окраине села есть маленький пруд, заросший ряской, на который детям ходить запрещено. Дети погуляли, вернулись в дом, а бабушка заметила что на сандалиях есть ряска, и говорит: «Вы зачем, оболтусы, опять на пруд ходили?» Младший смотрит на старшего, чешет голову и говорит: «Мы там были вдвоем. Я бабушке не рассказывал. Кто тогда нас сдал?» © Мамдаринка / VK
- У знакомой дочка проходила собеседование в 1-й класс. Вопрос: «Что ест медведь?»
Ответ, который они, скорее всего, хотели услышать: «Мед, малина, рыба».
Ребенок сказал: «Людей».
В эту школу девочку не взяли. © pikapikalaska / Pikabu
- Первый раз в первый класс. Меня отвели в школу. Отучилась, пора домой, а меня никто не ждет, чтобы забрать. У меня паника, не готовили к такому, бабушка должна была забрать. Следующее, что я помню — как с ревом бегу домой, каким-то образом найдя дорогу, с которой была еще плохо знакома, и на наш пятый этаж. А позвонить не могу — не дотягиваюсь! Пошла вниз, взяла палочку, чтобы достать до кнопки. Вернулась, а там соседка выходит, помогла позвонить....© Подслушано / Ideer
- Когда был маленьким, ходил с родителями в магазин. Мы часто брали по 3 баночки йогурта. И когда кассир пробивала не 3, а 1 баночку, я думал, что она так экономит нам деньги, что она добрая. Вырос и разочаровался. © Подслушано / Ideer
- В детстве мама отправила меня в детский лагерь на берегу моря. Кто-то мастерил для родителей поделки, кто-то покупал сувениры, а я просто набрала десятикилограммовый пакет красивых, как мне казалось, морских камней, и по приезде мамы вручила ей его. Мама смеялась и плакала одновременно. © Подслушано / Ideer
- В 3-м классе меня впервые посадили с девочкой, а я влюбился в нее. Долго стеснялся. И однажды пришла мне в голову «гениальнейшая» фраза, которую я посчитал весьма романтичной: «Ты пахнешь освежителем воздуха!» Одноклассница фразу не оценила и на следующий день отсела от меня. Она даже не догадывалась, что это был мой самый любимый запах в мире! © Палата № 6 / VK
Что ж, наш архив закрыт. Но если эти истории заставили вас покраснеть за себя — поздравляем: ваше внутреннее дитя живо, невредимо и, кажется, только что снова что-то натворило.
