20 родителей поделились тем, как их дети уморительно пишут письма Деду Морозу

Авторы ADME тоже были детьми и писали письма Деду Морозу. Вот я, например, несколько лет слезно просила устроить мне встречу с Бэтменом. А потом просто перестала верить в волшебство. Но спустя много-много лет на одном новогоднем торжестве нас спрашивали о тех самых письмах из детства. И, представляете, знакомство с супергероем произошло. Подумаешь, это был водитель фирмы в костюме... Но ведь получилось!

Наверняка, у вас тоже есть что рассказать о своих детских новогодних письмах, или о том, что попросили у вас дети в этом году. Пишите все в комментариях, и кто знает, вдруг Дедушка Мороз читает наши статьи и что-нибудь да исполнит!