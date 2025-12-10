20 родителей поделились тем, как их дети уморительно пишут письма Деду Морозу
Аромат мандаринок, список праздничных покупок и торжественное написание письма Деду Морозу. Нам кажется, что взрослые любят эту традицию не меньше детей. Ведь иногда ребенок отчебучивает такое, что хоть плачь, хоть смейся. То попросит летающую тарелку, которую видел в любимом мультике, то — пятерку по математике, а еще и суперспособность какую. Мы решили проштудировать почту Дедушки и поделиться самыми интересными экземплярами с вами.
«Сынишка написал письмо Деду Морозу. Ну и где я это куплю?»
«Дочке 6 лет. Она сказала, что дедушка Мороз старенький и может не сразу понять, что она хочет. Поэтому дополнила письмо иллюстрациями. Теперь все ясно»
- Сын уже написал письмо Деду Морозу с заказом.
— Мам, я знаю, что сейчас мы не можем себе это позволить, поэтому попросил это у Дедушки Мороза!
— А что ты попросил?
— Телескоп Sky-Watcher.
— Ты ж мое солнышко!..
Модель, которую он хочет, стоит около 1500$. Видимо, детство закончилось. Пора узнавать горькую правду о том, что Деда Мороза нет. © a_zaryai
- Написала Маргоша письмо Деду Морозу и заказала: куклы Монстер Хай 2 штуки, набор энчантималс и бодик для младшей сестренки. И.о. Деда Мороза посмотрела список и ценники на заказ, решила сэкономить деньги и место... Подхожу к дочке и говорю: «Доченька, прости меня, пожалуйста. Я когда письмо на чистовик переписывала, забыла указать, что кукол две штуки». На что моя малышка обняла меня, погладила по плечу, приговаривая: «Не переживай мамочка, вторую сами купим». Сэкономила. © Мамдаринка / VK
- Четыре года назад дочь написала письмо Деду Морозу. 10 пунктов. 9 — для нее, а 10-й — хорошая работа для на тот момент уволенного папы. Ничто не предвещало этого. Но 31 декабря было собеседование, а 3 января — первый рабочий день у папы в хорошей компании на хорошей должности. Так что чудеса бывают. © ganna_kostka
«Моя неуемная дочь написала письмо Деду Морозу. А говорят, нынешнее поколение пропадает»
«Мама скинула мое детское письмо Деду Морозу. Вместо копилки у меня был кошелек»
- Дочь написала письмо Деду Морозу. Подписала конверт и положила в морозилку. Я прочла и расплакалась. Подарки для нее и для мужа уже заказала. А вот то, что она попросила для меня, не в силах подарить никто: ни я сама, ни какой-то волшебник. Причем написала, что ей дарить необязательно, а маме очень нужно. А после был постскриптум, что ей хватит и конфет, но их нужно спрятать на самом верху, чтобы собака не съела. © zhenikarul
- Мой шестилетний сын написал письмо Деду Морозу: «Подари мне братика». Жена села рядом, прочитала и спросила: «Может быть, попросишь что-нибудь попроще? Например, конструктор?» Сын подумал и стал исправлять: «Подари мне братика... из конструктора». С тех пор в этот день каждый год мы готовим для Деда Мороза не только печенье и молоко, но и инструкцию по сборке. © alex.rexby
- Дочке 7 лет, с раннего возраста любит земноводных. Дома живет черепаха, но ей все мало, она очень долго просила меня завести ящерицу или змею. Естественно, я объясняла, что такие животные у нас дома точно жить не будут. В прошлом году дочка сама написала Деду Морозу письмо, сразу его положила в конверт и заклеила, я даже посмотреть не успела. Спрашиваю, что она написала, а она не колется. Естественно, я раскрыла, а там эта хитрюга просит подарить ей живую ящерку. Пришлось убедить, что у Деда Мороза водятся только ящерки на пульте управления. © Мамдаринка / VK
«Телефон мы дочке купили, правда, скромнее»
«Дочка положила письмо под елку»
- Моя дочь попросила сначала подарки для себя, потом для брата. Потом для меня попросила массаж. Она просто считает, что массаж мне поможет от частых головных болей. Там еще были подарки для папы, бабушки, дедушки. В общем, не маленький список. © qnarik.petrosyan_
- Сын весь год вел себя, мягко говоря, не очень хорошо. Перед Новым годом попросил меня отправить его письмо Деду Морозу. Конечно же, прочитала... «Дорогой Дедушка Мороз, в этом году я вел себя не очень хорошо, даже достаточно плохо. Я пойму, если ты не захочешь принести мне подарки, но хочу попросить тебя, если можно, сделать так, чтобы мама не очень злилась на меня и поменьше ругала. А в Новом году я постараюсь вести себя намного лучше! Спасибо!» © Мамдаринка / VK
- Сын написал письмо Деду Морозу сам.
— Сынок, что попросил в подарок?
— Не скажу, мама, потом увидишь, сюрприз будет.
И что делать? © ekaterina_mitrofanova
«Пришлось покупать духи. Не Chanel, конечно, а то рановато»
«Спрашиваю у дочки, что она попросит на Новый год у Деда Мороза. Говорит, нужна пижамка и краски на кружок по рисованию. Читаю потом письмо. Что-то пошло не так»
- Вчера наш шестилетний сын впервые сам написал письмо Деду Морозу. Аккуратно положил тетрадь на подоконник, включил елку и сказал: "Елочка горит, значит Дед Мороз увидит, что тут его ждет письмо«.А потом добавил: «Ну, если он не увидит, то придется отдуваться вам». © ziyada_yeszhanova
- Спрашиваю внучку, написала ли она письмо Деду Морозу. Надо же узнать, что хочет ребенок в подарок... Ответ меня озадачил: «Да у меня все есть, игрушки, одежда, игры... А давай мы сделаем подарок Деду Морозу! Его все о чем-то просят, а ему никто ничего не дарит». © marina.marina.nsk
- Села с ребенком рисовать письмо Деду Морозу, писать он еще не умеет. Первым и единственным пунктом была нарисована «волшебная палочка». И сказано подписать «настоящая волшебная магическая палочка». На этом рисование письма закончилось. Собственно, а что еще просить? © kovkovko
Бонус: бывает такое, что письмо теряется, и желание осуществляется лет через 20
Авторы ADME тоже были детьми и писали письма Деду Морозу. Вот я, например, несколько лет слезно просила устроить мне встречу с Бэтменом. А потом просто перестала верить в волшебство. Но спустя много-много лет на одном новогоднем торжестве нас спрашивали о тех самых письмах из детства. И, представляете, знакомство с супергероем произошло. Подумаешь, это был водитель фирмы в костюме... Но ведь получилось!
Наверняка, у вас тоже есть что рассказать о своих детских новогодних письмах, или о том, что попросили у вас дети в этом году. Пишите все в комментариях, и кто знает, вдруг Дедушка Мороз читает наши статьи и что-нибудь да исполнит!
