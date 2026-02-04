20+ примеров настолько шикарного маникюра, что его хочется рассматривать под микроскопом

Забудьте все, что вы знали об обычном маникюре. Как насчет кошачьих когтей или дизайна в стиле «гагары обыкновенной»? Героини нашей статьи решили, что жизнь слишком коротка для скучного лака, и превратили свои руки в объект для дискуссий. Впрочем, глядя на эту красоту, понимаешь — ради такого результата можно и потерпеть.

«Сколько вы бы заплатили за мои работы?»

«Мне пришла в голову эта идея и мастер решила побаловать меня»

«Мне хотелось чего-то милого. Представляете, прошла уже неделя, и все по-прежнему шикарно!»

«Наверное, я разрыдаюсь, когда придет время снимать этот маникюр»

Вы что, на ноготочки к Пикассо ходите? © Senior-Phrase-2894 / Reddit

«Стоять! Вы столкнулись с действительно необычной формой ногтей. Точно не для любителей поковыряться в носу»

«Как же я горжусь этой чертовой клубничкой!»

«Я занимаюсь маникюром только 6 месяцев, а у меня уже полная запись»

«Только что я купила форму для кошачьих когтей и уже успела опробовать»

«Вдохновилась любимыми стаканами и сделала маникюр в стиле винтажного стекла»

«Ногти в стиле диско»

«Нарисовала это на своих родных ногтях»

Тот случай, когда даже просто рандомные полоски выглядят великолепно

«Моя 9-летняя дочь попросила сделать маникюр в стиле радостных Skittles»

«Конфеточный маникюр. Вот мой референс и результат»

«Я просто помешалась. Не могу носить на ногтях ничего другого»

«Яблочные ноготки»

«Сделала маникюр „Завтрак“. Тут у нас яичница с кофе»

«Моя первая попытка с этой техникой»

«Как обещала, вот мои клоунские ногти»

«Мне предстоит поездка в Японию. Так что мой мастер сделала мне тематический маникюр»

«Мой сын обожает книжку про голодную гусеницу. Так что я сделала себе такие ногти»

«Необычный весенний маникюр, который я сделала себе сама!»

«Принесла в салон засушенные цветы и попросила сделать с ними маникюр. Что думаете?»