20+ примеров настолько шикарного маникюра, что его хочется рассматривать под микроскопом
46 минут назад
Забудьте все, что вы знали об обычном маникюре. Как насчет кошачьих когтей или дизайна в стиле «гагары обыкновенной»? Героини нашей статьи решили, что жизнь слишком коротка для скучного лака, и превратили свои руки в объект для дискуссий. Впрочем, глядя на эту красоту, понимаешь — ради такого результата можно и потерпеть.
«Сколько вы бы заплатили за мои работы?»
- Любые деньги, сколько скажете! © yaskitties / Reddit
«Мне пришла в голову эта идея и мастер решила побаловать меня»
«Мне хотелось чего-то милого. Представляете, прошла уже неделя, и все по-прежнему шикарно!»
«Наверное, я разрыдаюсь, когда придет время снимать этот маникюр»
- Вы что, на ноготочки к Пикассо ходите? © Senior-Phrase-2894 / Reddit
«Стоять! Вы столкнулись с действительно необычной формой ногтей. Точно не для любителей поковыряться в носу»
«Как же я горжусь этой чертовой клубничкой!»
«Я занимаюсь маникюром только 6 месяцев, а у меня уже полная запись»
«Только что я купила форму для кошачьих когтей и уже успела опробовать»
«Вдохновилась любимыми стаканами и сделала маникюр в стиле винтажного стекла»
«Ногти в стиле диско»
«Нарисовала это на своих родных ногтях»
Тот случай, когда даже просто рандомные полоски выглядят великолепно
«Моя 9-летняя дочь попросила сделать маникюр в стиле радостных Skittles»
«Конфеточный маникюр. Вот мой референс и результат»
«Я просто помешалась. Не могу носить на ногтях ничего другого»
«Яблочные ноготки»
«Сделала маникюр „Завтрак“. Тут у нас яичница с кофе»
«Моя первая попытка с этой техникой»
«Как обещала, вот мои клоунские ногти»
«Мне предстоит поездка в Японию. Так что мой мастер сделала мне тематический маникюр»
«Мой сын обожает книжку про голодную гусеницу. Так что я сделала себе такие ногти»
«Необычный весенний маникюр, который я сделала себе сама!»
«Принесла в салон засушенные цветы и попросила сделать с ними маникюр. Что думаете?»
«У меня будет год птичьих ногтей. Месяц первый: черноклювая гагара»
Как вам такие ногти? Похвастайтесь своим маникюром в комментариях.
И для тех, кто скоро пойдет к мастеру, вот еще пара статей с крутыми примерами для вдохновения:
Фото на превью Etcalledmenothome / Reddit
