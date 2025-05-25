14 безумных идей маникюра, которые поднимают настроение как своим обладательницам, так и окружающим

Иногда маникюр — это не просто часть образа, а настоящая декорация с капелькой безумия. Особенно когда вдохновение строится не только на модных трендах, но и на необычном чувстве юмора и фантазии. Мы прошерстили интернет и сделали подборку прикольных маникюров, которая точно не оставит вас равнодушными.