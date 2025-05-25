14 безумных идей маникюра, которые поднимают настроение как своим обладательницам, так и окружающим
Иногда маникюр — это не просто часть образа, а настоящая декорация с капелькой безумия. Особенно когда вдохновение строится не только на модных трендах, но и на необычном чувстве юмора и фантазии. Мы прошерстили интернет и сделали подборку прикольных маникюров, которая точно не оставит вас равнодушными.
Буквально восприняла тренд «кошачий глаз»
- Мне нравится такой буквальный подход к тренду! © tsundae_ / Reddit
«Ногти с узором а-ля корова. Вымя как бонус!»
- Я сейчас работаю над «коровьими» ногтями, и я никогда не думала добавлять вымя, какая забавная идея! Так мило! © Ida_PotatHo / Reddit
Пугливые кошки
А вам нравятся насекомые?
«Это заняло у меня весь день»
- Я никогда не пользовалась наклейками на ногтях, но теперь у меня есть соблазн! © sara_c907 / Reddit
- Мне нравится! Очень креативно! Напоминает Харли Квинн. © NewUsernameStruggle / Reddit
Маленькие рыбки
Дай мне Вселенная столько же уверенности в себе, чтобы хвастаться кривыми рыбками
«3D ногти с морскими жителями, все сделано мной вручную»
- Это один из самых детализированных маникюров, которые я когда-либо видел, потрясающе! © EyeHaveSevereOCD / Reddit
«Мой новый безумный зеленый маникюр»
Дизайнерская практика экстремальных ногтей
- Их нужно поместить в рамку! Их нужно сохранить! © recyclingbenz / Reddit
- Это определенно искусство. © Sea_Spell3100 / Reddit
Наслаждайтесь бананами
«Винтажные тортики-ногти заняли у меня целую вечность»
Каждый ноготь отдельно прелестный. Но вместе, как маникюр не смотрится.
- Это, должно быть, лучшие ногти-торты, которые я когда-либо видела! © Octowuss1 / Reddit
- Они настолько реалистичны, что я чувствую вкус тортов, которые мы ели в детстве. © Own-Painter-585 / Reddit
Можно сказать, мы поели
«Сделала себе ногти в стиле мороженого»
Это выглядит словно бы ответ нa извечный вопрос ногтевым модницам "а как вы подтираетесь после туалета?"
«Такой дизайн моя жена сделала на этой неделе»
Если вам в жизни не хватает изюминки и немного безумия, то прикольный маникюр решит эту проблему. Пусть в каждом вашем дне будет немного места для чудачества и юмора. А если хотите узнать, какие ногти сейчас в тренде, то читайте нашу статью.
Комментарии
Удивили, прям, если честно, практически все работы))) Не понимаю, как даже какое-то мероприятие выдержать с некоторыми из этих маникюров. Или чисто сделать, сфоткать и снять? 🤣