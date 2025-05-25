14 безумных идей маникюра, которые поднимают настроение как своим обладательницам, так и окружающим

Мода и стиль
2 часа назад

Иногда маникюр — это не просто часть образа, а настоящая декорация с капелькой безумия. Особенно когда вдохновение строится не только на модных трендах, но и на необычном чувстве юмора и фантазии. Мы прошерстили интернет и сделали подборку прикольных маникюров, которая точно не оставит вас равнодушными.

Буквально восприняла тренд «кошачий глаз»

«Ногти с узором а-ля корова. Вымя как бонус!»

  • Я сейчас работаю над «коровьими» ногтями, и я никогда не думала добавлять вымя, какая забавная идея! Так мило! © Ida_PotatHo / Reddit

Пугливые кошки

А вам нравятся насекомые?

«Это заняло у меня весь день»

  • Я никогда не пользовалась наклейками на ногтях, но теперь у меня есть соблазн! © sara_c907 / Reddit
  • Мне нравится! Очень креативно! Напоминает Харли Квинн. © NewUsernameStruggle / Reddit

Маленькие рыбки

«3D ногти с морскими жителями, все сделано мной вручную»

  • Это один из самых детализированных маникюров, которые я когда-либо видел, потрясающе! © EyeHaveSevereOCD / Reddit

«Мой новый безумный зеленый маникюр»

Дизайнерская практика экстремальных ногтей

Наслаждайтесь бананами

«Винтажные тортики-ногти заняли у меня целую вечность»

  • Это, должно быть, лучшие ногти-торты, которые я когда-либо видела! © Octowuss1 / Reddit
  • Они настолько реалистичны, что я чувствую вкус тортов, которые мы ели в детстве. © Own-Painter-585 / Reddit

Можно сказать, мы поели

«Сделала себе ногти в стиле мороженого»

Шуршилла
1 час назад

Это выглядит словно бы ответ нa извечный вопрос ногтевым модницам "а как вы подтираетесь после туалета?"

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«Такой дизайн моя жена сделала на этой неделе»

Если вам в жизни не хватает изюминки и немного безумия, то прикольный маникюр решит эту проблему. Пусть в каждом вашем дне будет немного места для чудачества и юмора. А если хотите узнать, какие ногти сейчас в тренде, то читайте нашу статью.

Фото на превью hecate_faerie / Reddit

Комментарии

Уведомления
ucTepu4ka
17 часов назад

Удивили, прям, если честно, практически все работы))) Не понимаю, как даже какое-то мероприятие выдержать с некоторыми из этих маникюров. Или чисто сделать, сфоткать и снять? 🤣

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