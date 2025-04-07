15 уморительных историй о том, как стремление к красоте обернулось трагикомедией

Пожалуй, все люди хотят выглядеть привлекательно, особенно когда речь идет о каких-то значимых мероприятиях, встречах или местах. Но иногда в гонку за красивым внешним видом вмешиваются непредвиденные обстоятельства, и ситуация превращается то ли в фарс, то ли в трагикомедию.