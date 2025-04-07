Я вымывала белок из волос неделями! Белки не хотели мыться, они хотели орешков
15 уморительных историй о том, как стремление к красоте обернулось трагикомедией
Пожалуй, все люди хотят выглядеть привлекательно, особенно когда речь идет о каких-то значимых мероприятиях, встречах или местах. Но иногда в гонку за красивым внешним видом вмешиваются непредвиденные обстоятельства, и ситуация превращается то ли в фарс, то ли в трагикомедию.
- Меня один раз нехило так подставили на работе насчет дресс-кода для новогоднего корпоратива. Примерно месяц весь офис гудел от разговоров, что надо в карнавальных костюмах всем заявиться в ресторацию, где этот самый корпоратив и должен был проходить. У меня завалялся наряд принцессы Жасмин из «Аладдина», а на новый денег особо не было, так что я решила: раз уж все будут ряжеными, то и это сойдет. И вот я захожу в этом наряде для танца живота в ресторан и понимаю, что остальные тетеньки решили не париться и ограничились ободками с ушками или мишурой поверх обычных платьев. Хорошо, что хоть моя суровая начальница пришла в ростовом костюме кролика, а то бы мне мой внешний вид еще долго припоминали. © sad.panda / Pikabu
- В 80-х годах было модно использовать яичные белки в качестве маски для волос. Мне было 17. Я нанесла маску на чистые волосы, а потом через некоторое время ее надо было смыть прохладной водой. Но мой юный мозг воспротивился этому пункту и выдал: «Нет, тебе нужно использовать очень-очень горячую воду, потому что маска скользкая, и по-другому от нее не избавишься!» Друзья, в общем, я сделала яичницу в своих волосах. Я вымывала белок из шевелюры неделями! © weevil_season / Reddit
- Я надела на свидание чулки на силиконовых резинках — которые к телу прилипают. Сверху юбка, шуба, сапожки — зима ведь. Иду с молодым человеком и чувствую, что чулки предательски ползут вниз. Я их коленками пытаюсь удержать, но тщетно. И тут вдруг мне приходит в голову гениальная идея — подтянуть чулки на ходу! И вот я, отстав от парнишки на шаг, пытаюсь в движении эти чертовы чулки подхватить и хоть немного повыше натянуть, чтобы хоть под шубой их спрятать (а они уже красиво на сапожках лежат). Движения похожи на танец «Цыганочка с выходом» — это когда танцоры по пяткам сзади себя хлопают. Молодой человек начинает на меня коситься и что-то подозревать. Я пытаюсь отвлечь его разговорами и всякой окружающей действительностью типа «ой, смотри, какие звезды». С чулками ничего не получается. Силикон на морозе предательски перестал работать. Пришлось придумать причину, чтобы сбежать со свидания и уехать срочно домой. Потом, через несколько лет, я рассказала уже тогдашнему мужу, почему я отплясывала и так скоро от него уехала. На что он ответил: «А я решил, что ты чокнутая, но все равно влюбился». © 1uck / Pikabu
- Я училась за границей, и мы с подружкой решили сделать друг другу мелирование. Купили какое-то средство для волос и пошли к приятелям краситься — у них как раз две ванные в противоположных концах квартиры. Итак, мы смешали все по инструкции, она намазала мои волосы, я — ее, мы подождали и пошли все смывать. И вот картина маслом: мы возвращаемся из разных ванных в зал, смотрим друг на друга и начинаем ржать! У меня получились широкие тигриные обесцвеченные полосы на пепельно-русых волосах, а у нее — белая обесцвеченная проплешина посередине макушки. Мы выглядели ужасно!
К счастью, это было солнечное время года, и мы обе быстро выгорели. Все это не помешало нам чертовски хорошо провести время. © ArcticLens / Reddit
- Я однажды сделала себе домашнюю маску с куркумой. Маска покрасила лицо в желтый цвет, и какое-то время я была похожа на Спанч Боба. © blackboardwarrior / Reddit
- Мне до сих пор стыдно это признать, но у меня 40-й размер ноги. И это всегда было моим комплексом — особенно, когда дело доходило до обуви. И вот недавно у меня был день рождения. Мой парень заранее начал спрашивать, что подарить, а я как обычно: «Да даже не знаю, ничего не нужно». А он вдруг говорит: «Хочу подарить тебе туфли под твое новое платье». У меня паника! Потому что туфли — это значит знать размер. А говорить «сороковой» — ну это как будто сразу подписать себе приговор на вечные шутки об этом. И я... соврала. Сказала, что у меня 38-й. Он такой: «О, идеальный! У моей сестры такой же. Я точно подберу то, что нужно». И подарил такие классные черные, лакированные, с аккуратным каблучком и сердечком на подошве туфельки. Я улыбалась, визжала от радости, а потом осталась наедине с ними. И поняла, что впихнуть туда свою ногу я тупо не могу. Никак вообще, даже через силу. В итоге с какими-то невероятными болями и усилиями я это сделала. Сейчас уже несколько дней хожу по квартире в этих туфлях и в шерстяных носках, пытаюсь хоть как-то растянуть их. Каждый раз говорю себе, что нужно было сказать правду, но сейчас уже точно поздно: подумает, что я совсем ку-ку. © Карамель / VK
Была бы не прочь иметь сороковой размер ноги. Я высокая, а стопа маленькая, поэтому всю жизнь проблемы с коленями и т.д.
Абсолютно не понимаю эти глупые загоны
- Я люблю краситься. Увидела в соцсетях мастер-класс по «смоки-айз» с черными тенями, и у меня аж руки зачесались такое себе нарисовать. Получилась фигня: я перестаралась, начала добавлять слишком много теней и выглядела, как панда. Посмеялась над собой, хотела смыть это дело, глянула на часы, а время уже 14:00, и у меня на этот час назначено собеседование по зуму. И вот мне уже звонят, и я понимаю, что не успею смыть свой боевой раскрас. Поднимаю трубку с мыслями, что сейчас мне на первых секундах скажут: «Здравствуйте. Спасибо, вы нам не подходите. До свидания». Смирившись со своей участью, начинаю разговор, рассказываю о своих достижениях, и, что самое удивительное, — меня пригласили на стажировку. Туда я уже пришла со своим любимым нюдовым макияжем, чтобы никого не пугать. © gloria10 / Pikabu
- Только неделю назад съехались с парнем, еще не привыкли до конца друг к другу. Когда он уснул вечером, я решила сделать себе маску. Было очень поздно, я прилегла на 15 минут (как сказано в инструкции) и, конечно же, заснула. Проснулась от криков парня, который ночью хотел выйти в туалет. Оказалось, ему как раз снился ужастик. А, очнувшись, он увидел меня с белым лицом, лежащую в непонятной позе. Очухавшись немного от шока, он ушел в ванную, ворча: «Ты думаешь, что съезжаешься с девушкой, а на самом деле съезжаешься с каким-то монстром». © Не все поймут / VK
- Моя мама мне рассказывала, как она, молодая учительница 19-ти лет, шла две остановки до школы. Рост 185 см, каблуки, мини-юбка, блузочка, модная короткая стрижка — весь микрорайон смотрел вслед. А как не смотреть, если сзади хвостом тащились колготки, торчащие из-под юбки? © bogdana.gouze / Pikabu
Учительница в 19 лет? Ну-ну. Если только она не вундеркинд и не окончила школу в 14, и сразу в ВУЗ поступила.
- Когда муж забирал меня из роддома, он забыл всю мою одежду и обувь, которую я заботливо и заранее собрала, чтобы быть в день выписки красивой. Он взял только пакет с детскими вещами. Хорошо, что пока они ехали в роддом с моей мамой, она 30 раз у него спросила, все ли он взял? И когда муж озверел отвечать одно и то же и стал из пакета вещи доставать и показывать, то тут и понял, что взял не все. И звонит мне такой: «Ой, я забыл твой пакет с вещами. А ты не можешь в халате и тапках выйти? Мы машину прямо к крыльцу подгоним». А я ему в ответ: «Дорогой, у меня из своего тут только трусы. Все остальное казенное!» В итоге зарулили они в торговый центр, купили мне платье и балетки, и уже с этим поехали меня забирать. © LalaIra / Pikabu
- Была у меня белая юбка, чуть прозрачная, но с белым бельем незаметно. Однажды, опаздывая, я вслепую надела какие-то белые трусы, эту юбку и почесала на лекции. В тот день со мной пытались познакомиться трижды, даже со словами: «Девушка, а что у вас сзади написано?» Трусы оказались с ярко-красными иероглифами на попе. © DoctorAnika / Pikabu
- Я от природы очень светлокожая. У меня пепельно-русые волосы и светлые брови и ресницы. Мне захотелось осветлить волосы до платинового цвета и добавить бордовых прядей. Пошла в салон. И парикмахер, не спрашивая меня, решила нанести бордовую краску для волос еще и на мои брови, которых у меня практически нет и которые я подкрашиваю светлым карандашом. Я была в шоке! Потом она сказала: «Ой, тут краска чуток размазалась, надо убрать!» и дала мне очищающие салфетки. Я глянула в зеркало, а там куча краски вдоль всей линии роста волос, при этом две пары бордовых бровей, потому что она просто размазала пятна по моему лбу. Ощущение, что она просто пыталась нарисовать мне новые брови в неожиданном месте. Я была настолько девочкой-одуванчиком, что оставила ей чаевые в размере 20% от стоимости покраски и пошла домой. Муж сделал вид, что не видит, в чем дело, а я плакала и оттирала эту краску с лица. © Icarusgurl / Reddit
Na соревах по воздушной гимнастике выступала девушка. Все хорошо, но при кувырках и т.д. с ее попы na судей и зрителей смотрело лицо. Зачем-то она надела трусы с мордой мишки под слегка прозрачный костюм. Штрафов нахватала знатно). Ну и напугала попными глазами
- Идем как-то с маман по улице. Я девушка уже серьезная, лет тринадцати, с макияжем из серии «а вдруг судьба, а я в калошах». Север, за бортом чуток прохладно. На мне куртка кожаная с карманами да джинсы-клеш с колготами для утепления нижнего этажа. И вот посередь тротуара я, как чертов фокусник, начинаю тащить из штанины, как кролика за ухо, свои старые колготки. Ситуация многим знакомая: новые колготки надела, а прошлые вытащить из штанов забыла. Главное же накраситься! Стою я, значит, и тяну. До-о-олго. Ржали все, кто видел этот фокус-покус! © Tyotyabezt**** / Pikabu
- Устроился я в 2021 в одно место крупное, причем не кем-то, а руководителем. А там был спортзал, и можно было вместо обеда пойти позаниматься. И тренер даже была. А я сто лет спортом не занимался, но помнил, что спортивные штаны у меня дома точно есть. И вот день Х, с утра ищу в ящиках спортивные штаны и нахожу. Примеряю — прекрасно сидят. В обтяжку, конечно, но это же про спорт, тут так и надо. О, к ним еще водолазка спортивная есть с длинным рукавом! Прекрасно. Ну, комично немного выглядит, но мы же спортом заниматься идем, а не на подиум. Между делом отмечу, что было лето (жара +35). В первую тренировку с меня три ручья пота сошло, во вторую тоже. Но это же первые тренировки, так и должно быть! В общем, после этих двух тренировок я случайно нашел дома... спортивные штаны в их истинном значении. И тогда до меня дошло, что две тренировки я занимался в комплекте плотного термобелья, рассчитанного на −30 и холоднее. © exehtml / Pikabu
- В школе я была пацанкой, ходила в штанах и футболках, хоть и с косой до пятой точки. Но пришла по мою душу любовь, так что я стащила у старшей сестры очень милое салатовое бархатное платьице до колен и отправилась в нем в школу. Шла я с огромным тяжелым ранцем, естественно. Если кто не знает (я вот не знала), рюкзаки платья «зажевывают», то есть поднимают. Так что 4 километра от дома до школы и обратно шла я, светя всем труселями. Ну и вишенка на торте: это «платье» сестры оказалось ночнушкой. © ***shnica / Pikabu
Если вы любите комичные ситуации, то вот вам потешные фото, которые поймут все, у кого есть дети.
Комментарии
бархатная ночнушка...ох..ть!!!..
сорян, господа, перевожу: я удивлена безмерно бархатной ночнушке