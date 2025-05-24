16 человек показали, как живут, и просто утонули в комментариях

Герои нашей статьи обставили квартирки, как им нравится, но со временем засомневались в своем выборе. Они решили прибегнуть к помощи коллективного разума: разместили фото своего интерьера и спросили, что думают о нем люди. И комментарии посыпались на них со всех сторон.

«Живем здесь уже 7 месяцев»

Похоже на комнату подростка, а не взрослого человека. Повесьте картины поближе друг к другу. © Unknown author / Reddit

Вообще не мой стиль. Но отлично получилось. © Medium_Frosting5633 / Reddit

«Купил диван, а теперь сомневаюсь насчет его цвета»

© itsfeykro / Reddit Светлана БМВ 7 минут назад Смотрится оптимистично. Я бы добавила пару подушек в крупную зелёную клетку и нна кресло такой же жёлто-зелёный плед. Ну и вазоны и горшочки для цветов в таком же стиле. Как бы немного ярких пятен в комнате чтобы диван не выделялся одним ярким предметом в обстановке. - - Ответить

Думаю, он классный. Но мне нравится, когда много цвета. © WildlifePolicyChick / Reddit

Мне нравится смелый выбор! Вам просто нужно добавить несколько вещей такого же цвета. Может быть, повесить какое-нибудь произведение искусства в желтых тонах. Или посадить некоторые из ваших растений в желтые горшки. © plub_plub / Reddit

«Ну как вам мой ремонт? Перебор, да?»

«Недавно переехали в новый дом, спросили совета, как лучше обустроить этот угол. Вот что получилось»

Уберите ковер! Сюда бы лучше что-то более яркое и с менее пестрым рисунком. © Cobra52 / Reddit

Огромная разница! Обожаю! © FunClock8297 / Reddit

«С обоями ерунда получилась, да? В голове все выглядело классно, но вот поклеила только часть и уже кажется, что как-то они слишком аляповато смотрятся»

«Наконец-то преодолела хандру и начала украшать дом. Считайте, вам повезло, что вы не видели, как это все раньше выглядело»

Это странно, и мне это очень нравится. © niki***lp / Reddit

Мне нравится это место, но это освещение нужно убрать, а то как в ночном клубе. © Digital_Nar / Reddit

«Переехала на прошлой неделе. Есть какие-нибудь рекомендации? Я бы хотела добавить немного оливкового зеленого цвета, чтобы он сочетался с плиткой, которую мы нашли за нержавейкой»

Мило и уютно, но как мыть посуду в такой маленькой раковине? Это единственное, что я бы хотела изменить. © thti87 / Reddit

Мило, но немного захламлено. У меня тоже маленькая кухня, и даже пара лишних вещей на столешнице сразу создают вот такой захламленный вид. Уберите фартук, попробуйте найти место для нескольких предметов на столешнице. Если возможно, переместите эту красную штуку ближе к потолку. © Jansnotsosuccylife / Reddit

«Что думаете о центральном элементе моей спальни?»

«Купила ковер, но он оказался слишком мал, буду брать другой. Мне нравится зеленый цвет, но я не понимаю, этот ковер выглядит странно из-за маленького размера или цвета?»

Мне нравится зеленые ковры, но не этот конкретно. Он не только слишком маленький, но и его текстура выглядит почти бархатной, а значит, он даже чистым будет выглядеть неряшливо. Обязательно купите ковер побольше. Для более теплого освещения приобретите напольные лампы, поскольку потолочные светильники могут быть слишком яркими. © Odd-Imagination-9247 / Reddit

«Воплотил свой рендер в реальность»

Я думаю, вы проделали большую работу. В ней есть стиль! © ClaireThoms / Reddit

Надеюсь, ваш клиент не живет в сейсмоопасной зоне. Все, о чем я могу думать, это как бы не получить удар по голове одним из этих вращающихся светильников. Это непрактичный выбор, да и эти свисающие шнуры портят эстетику. © violetpumpkins / Reddit

«Что скажете насчет моей гостиной?»

Очень даже со вкусом, но более монохромно, чем я бы хотела в своем собственном доме. Ваша собака очаровательна.© ****yvervain / Reddit

Слишком уж все серое. © Holiday-Signature-33 / Reddit

«Что вы думаете о гостиной? Декоративные подушки слишком маленькие? Добавить больше теплых цветов, чтобы выровнять холодные цвета?»

Я бы заменила ковер на разноцветный, чтобы оживить комнату. Думаю, подушки хороши, но я бы сгруппировала их вместе. © yramt / Reddit

Диван выглядит таким неудобным из-за низкой спинки. © BonjourMinou1 / Reddit

«Ванная наконец-то закончена! Что думаете?»

Закройте крышку унитаза, и все будет отлично! © Potential-Monk3868 / Reddit

Люди будут биться головой об эту полку. По крайней мере, я бы точно ударился. © GreatBoneStructure / Reddit

«Мы много работали над нашей гостиной. Это всего лишь один угол, но что вы думаете? Не обращайте внимания на пустой горшок, в нем рано или поздно что-то будет»

Обожаю. Повесил бы зеркало на стену, чтобы привнести больше солнечного света. © SheepherderBig8748 / Reddit

Выглядит немного загроможденно, особенно стена галереи, которая не очень сбалансирована. Зачем книжные полки в столовой? © CDJMC / Reddit

«Ваше мнение?»

Выйдет ли эта комната за меня замуж? © Unknown author / Reddit

Милый и обычный дом. Не выставочный, а настоящий! Я думаю, что этот замечательный потолок заслуживает люстры.© luala / Reddit