15 парочек, которые решили съехаться, и тут как началось
Истории
2 часа назад
Для многих пар совместный быт становится настоящей проверкой их чувств на прочность. Человек, который был идеальным, пока не поселился в твоей квартире, превращается в кого-то другого со странными раздражающими причудами. Истории о том, как одни люди смогли смириться с бытовыми привычками своих партнеров, а для других они стали главной причиной расставания.
- Я терпеть не могу котлеты с самого детства. К сожалению, вся моя огромная семья обожает их, из-за чего в детстве мне приходилось впихивать их в себя, скрывая отвращение. Когда я начала встречаться с парнем, выяснилось, что он тоже обожает котлеты. Мы съехались, и я думала, что я смогу свыкнуться, но он их готовил безостановочно и на обед, и на ужин. Начала есть отдельную еду, но спустя время меня просто начало тошнить от этого вечного котлетного амбре дома. Открытые окна это все дело не выветривали, освежитель воздуха делал только хуже. Попросила установить вытяжку, но парню этот запах не мешает. Съехала от него и теперь я снова счастлива. © Подслушано / Ideer
- Парень переехал ко мне. Когда пришло время платить за аренду квартиры, он просто слился! Так происходило каждый месяц. Не выдержала, устроила разбор полетов. Выяснилось, что у него психологический блок, и он предложил переехать в его квартиру. У него есть две квартиры в собственности, обе сдает, и он не понимает, зачем платить за аренду, если есть свое жилье. Но они обе на окраине, а живем мы в центре, до работы идти 10 минут. Если переедем, буду тратить по 1,5 часа с утра на работу и по 2 часа вечером обратно домой из-за пробок. Мне это невыгодно. И вроде не проблема самой платить, как и раньше — без него же снимала и ничего. Продукты он покупает, как и я. Переехать предлагает, вроде и упрекнуть его не в чем, это ж мой каприз — жить в центре. Но что-то на душе скребет. Если трезво подумать, то мой вклад в быт и финансово, и в плане уборки/готовки существенно больше. © Подслушано / Ideer
- Никогда бы не подумала, что обычный храп может стать причиной расставания со второй половинкой. Мы с парнем встречались три месяца, это были самые сладкие, милые и классные три месяца моей жизни. Но потом мы сделали большую ошибку. Мы съехались. И если первые пару дней я терпела, то потом начала сходить с ума из-за его храпа. Ночью приходилось будить, чтобы он перевернулся на другую сторону. Он сначала соглашался, потом начал огрызаться, потом мы ругались, ссорились из-за этого. В конце концов, разошлись после одной крупной ссоры, где наговорили друг другу много всего лишнего. Можно сказать, храп стал главной причиной и «фитильком». © Карамель / VK
«Моя жена добавляет мед в пиццу с колбасой и ананасами»
- Недавно моя жена увлеклась каким-то «декорированием холодильника». Я до этого никогда не слышал об этом, но, видимо, это какой-то новый тренд. Она начала ставить в холодильник цветы в вазах прямо перед едой, поэтому, чтобы достать продукты, нужно было постоянно что-то переставлять. Сначала было еще терпимо, но потом она слишком увлеклась, и это стало раздражать. В холодильнике появились какие-то «правильные и неправильные места». Жена дико бесилась, когда я что-то ставил внутри не на свое место. Однажды я не выдержал и сказал: «Это все глупо! Пойми, можно украшать что-то другое, но не холодильник. Ведь порой хочется быстро что-нибудь перекусить после работы». Она психанула, убрала всю эту «красоту» и теперь ведет себя отстраненно. © Icy-Shelter9897 / Reddit
- Я ненавижу готовить, поэтому сама себе заказываю каждый день еду. А парень требует, чтобы я ему что-нибудь готовила. Постоянно слышу: «Все жены готовят мужьям». А я прихожу поздно, поэтому нет времени и сил. Сказала: «Ты мне не муж, чтобы я так упахивалась», а он мне в ответ как выдал: «Так ты должна показать мне, что будешь хорошей женой!» © ПРОДОЛЖЕНИЕ РАССКАЗА / VK
«Разница в том, как мы с женой собираемся в отпуск. Ее чемодан сверху. Причем она еще не закончила»
- Бросила отличного мужчину и не жалею. Нежный, умный, успешный. На руках носил, ничего для меня не жалел и конфликтов не было. Думала, что замуж пойду. Но когда мы съехались, то я выдержала всего 10 дней. Оказалось, что свобода и личное время мне дороже любых отношений. Поступила подло и с ним, и с его семьей, и со своей. Возненавидели все разом. Зато как же свободно я теперь дышу! © Подслушано / Ideer
- Подруга недавно съехалась с парнем, с которым до этого встречалась где-то полгода. Совместная жизнь вскрыла одну особенность в привычках парня. Цитирую: «Он все оставляет открытым!». Оказалось, что он открывает что угодно и тут же выкидывает крышки: от зубной пасты, от бутылок с водой, от скоропортящейся еды. Подруге с такой привычкой смириться трудно, поэтому первые разногласия из-за такого, казалось бы, пустяка уже начались. © flyheart.ann / Pikabu
- Встречалась с чистюлей. И салфетки влажные всегда при нем, и гели дезинфицирующие, и полотенце для рук, и даже туалетная бумага своя. Он считал, что все общественное — грязное. Куда ни придем, везде все протирает и критикует. Но потом мы съехались. В итоге вся одежда разбрасывалась, посуда не мылась, пол был в крошках. А я только успевала убирать. Расстались из-за того, что грязь он не любил, а убираться не привык, потому что прожил с мамой до 30 лет. © Подслушано / Ideer
«Вот как супруга сворачивает тюбик зубной пасты»
- Вот уже более года я проживаю со своей любимой девушкой на съемной квартире. Готовимся к свадьбе. Начал замечать интересную особенность. Если раньше я после встречи с друзьями не хотел лишних нотаций от родителей, то просто ехал к девушке ночевать. Но теперь мы живем вместе, поэтому после встречи с друзьями я еду к родителям, чтобы не слушать нотации и чтение морали от девушки. © Belfegorec / Pikabu
- Познакомилась с мужчиной. Пришла к нему в гости, а у него везде чистота. Решила, что это даже хорошо, ведь я лентяйка, и не люблю убираться. Такой-то мужчина мне и нужен. Съехались. А через три месяца я сбежала от него, потому что он стал орать на меня из-за того, что я вообще по дому ничего не делаю. Ха-ха. © Подслушано / Ideer
«Вот так муж носит носки, когда отдыхает»
- Помню, когда еще только встречались с будущим мужем, то сняли нашу первую квартиру. Была первая ночь вместе, в итоге начали делить лучшее местечко — около стены. Я победила, но ночь оказалась ужасной. Он зажал меня в объятиях, впечатал в стену и всю ночь храпел мне в прямо в ухо. Наутро я думала, что звон в ушах не пройдет уже никогда. В итоге место у стены закрепилось за ним на долгие годы. © Pizzaisptitsi / Pikabu
- А моя благоверная часто разбрасывает свои чулки по всей квартире, а я хожу и спотыкаюсь. Но если я где-то носок оставлю, то это скандал. Но во время генеральной уборки она превращается в чистюлю, и я убегаю из квартиры. В это время чистится все, абсолютно все! Даже страшно становится. © Unknown author / Pikabu
Об отношениях можно говорить бесконечно, а тем более — о звездных. В этой статье можно прочитать про 11 пар, которые, оказывается, любили друг друга не только на экране.
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