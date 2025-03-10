11 пар, которые, оказывается, любили друг друга не только на экране

Евгений Стычкин и Ольга Сутулова познакомились на съемочной площадке еще в 2007 году. Они счастливы в браке уже более десяти лет, но сыграть любовь на экране им довелось только один раз в криминальном сериале «Алиби». Они, как и в жизни, были супругами, вот только по сюжету между ними развернулась настоящая душещипательная драма. Герой Стычкина руководит агентством по созданию алиби. Он скрывает свою работу от жены, но однажды она сама обращается за помощью в его контору, чтобы скрыть свою неверность. Совместная работа над таким сценарным поворотом далась обоим актерам непросто.