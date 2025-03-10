11 пар, которые, оказывается, любили друг друга не только на экране
В фильмах актеры часто играют любовь, но иногда экранная история и реальность сливаются в единое целое, и чувства рождаются не понарошку, а взаправду. Некоторые пары остаются друг с другом на долгие годы, другие же могут расстаться после съемок. Нередко бывает и такое, что уже сложившиеся пары переносят свои чувства на большой экран.
Аглая Тарасова и Илья Глинников
У звезд сериала «Интерны» Аглаи Тарасовой и Ильи Глинникова роман вспыхнул на съемках одного из сезонов. Они, как и их герои, встретились и полюбили друг друга на работе. К сожалению, их роман продлился всего 2 года. По словам обоих их отношения были нестабильными и бурными, а расставание для Глинникова стало крайне болезненным из-за слухов об измене Тарасовой.
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова познакомились на съемочной площадке еще в 2007 году. Они счастливы в браке уже более десяти лет, но сыграть любовь на экране им довелось только один раз в криминальном сериале «Алиби». Они, как и в жизни, были супругами, вот только по сюжету между ними развернулась настоящая душещипательная драма. Герой Стычкина руководит агентством по созданию алиби. Он скрывает свою работу от жены, но однажды она сама обращается за помощью в его контору, чтобы скрыть свою неверность. Совместная работа над таким сценарным поворотом далась обоим актерам непросто.
Анастасия Заворотнюк и Сергей Жигунов
За развитием отношений Максима Викторовича Шаталина и няни Вики много лет следили зрители у телеэкранов, но даже не догадывались, что между актерами Сергеем Жигуновым и Анастасией Заворотнюк тоже завязался роман. Актер даже развелся с женой ради нее, но до нового брака дело так и не дошло. После съемок фильма «Код Апокалипсиса» пара разошлась.
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Еще одна пара, образовавшаяся после любовной интриги на экране — Елена Лядова и Владимир Вдовиченков. На съемочной площадке фильма «Левиафан» им пришлось изображать любовников, а позже в реальной жизни они стали крепкой супружеской парой. Елена даже начала продвигать карьеру мужа в качестве его пиар-менеджера, и теперь они снова работают вместе.
Максим Матвеев и Елизавета Боярская
Пара, которая не боится показывать свои чувства на большом экране, — Максим Матвеев и Елизавета Боярская. Их первой совместной работой стал фильм «Не скажу», но Елизавета признается, что чувства к Максиму вспыхнули у нее гораздо раньше. После свадьбы они начали играть супругов и в кино: сначала в мелодраматичной комедии «С новым годом, мамы!», а затем в детском фэнтези «Сказка. Есть».
Александр Петров и Стася Милославская
На съемках фильма «Стрельцов» о знаменитом футболисте Александр Петров и Стася Милославская играли супругов Эдуарда и Аллу Стрельцовых. Они были вместе четыре года и за это время успели съехаться и даже задумались о свадьбе, но в последний момент Петров передумал и женился на другой девушке, с которой был знаком на тот момент всего несколько дней. Вот такой неожиданный поворот случился в их жизни.
Иван Янковский и Диана Пожарская
У Ивана Янковского и Дианы Пожарской отношения развивались стремительно. Уже через год после съемок в фильме «Чемпион мира» у пары родился первенец, которого назвали в честь его дедушки Олега Янковского. Актеры честно признались, что сначала усиленно старались скрывать свои отношения, но вскоре их роман перестал быть тайной.
Екатерина Вилкова и Илья Любимов
Екатерина Вилкова и Илья Любимов — супружеская пара, которая не очень любит работать вместе на съемочной площадке, но, несмотря на это, в нескольких фильмах они сыграли супругов. В комедии «Одноклассницы» и в ее продолжении супружеская пара героев Вилковой и Любимова проходили различные испытания, проверявшие их любовь на прочность. В сериале «Отель Элеон» они сыграли разведенных супругов.
Агния Дитковските и Алексей Чадов
Горячие отношения начались у Агнии Дитковските и Алексея Чадова в 2006 году на съемках фильма «ЖАRА» и продлились всего три года. Но уже через два года актеры снова встретились на съемках другой картины, возобновили роман, а позже поженились. Алексей на свадьбе был в смокинге из кино, в котором он однажды уже женился на Агнии. К сожалению, в 2015 году пара все же окончательно развелась, несмотря на то, что супруги успели обзавестись сыном.
Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили
Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили познакомились и сблизились во время работы над комедийным проектом «Светофор». В ситкоме они играли пару, которая проходит через все трудности совместной жизни, женится и заводит ребенка. Так вышло и в их жизни, но уже после закрытия сериала.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный
В 2011 году молодые актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный играли первую любовь двух учеников в мистическом сериале «Закрытая школа». Они не хотели афишировать отношения, поэтому для всех объявление об их свадьбе стало сюрпризом. Они прожили в браке почти 8 лет, и у них родилось двое детей: сын Тимофей и дочь Мия. В 2020 году пара развелась с громким скандалом.
В этой статье можно посмотреть, как изменились знаменитые кинопары спустя много лет.