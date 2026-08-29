16 историй о гостях, в которых за шумом застолья скрывается жизненная ирония

Истории
29.08.2026
16 историй о гостях, в которых за шумом застолья скрывается жизненная ирония

Встреча гостей — это для многих целое событие, которое не только порой проверяет на прочность нервы хозяев, но и становится источником забавных и трогательных историй. Ведь гости бывают разные: перед приходом одних приходится устраивать генеральную уборку и переживать из-за угощения, а других мы можем встретить в домашней одежде и повести на кухню пить чай.

  • У нас есть дача, родовое гнездо. Дед мой был широкой души, поэтому кто только туда не приезжал. И родственники, и друзья этих родственников. И вот однажды сидим мы на террасе, заходит какая-то тетка и, не здороваясь, в дом идет. На вопрос: «Вы кто?» она вдруг отвечает: «Я не к вам, я к Марье Васильевне». А это, вроде как, троюродная сестра моей бабушки. Вот тут папа мой и понял, что пора «Теремок» прикрывать.
MarEnotV / Dzen
GabrielSolis
только что

Я своему отцу все время говорю, что его гостеприимство до добра не доведёт. У него вон все лето провела дочка моей двоюродной сестры, потому что "ну как им откажешь". А своей внучке в итоге внимания почти не уделял, ведь там ребёнок младше

Ответить
  • Приехал к нам в гости англичанин, потом мы все поехали на дачу. Гость прямо-таки ошарашен был тем, что я готовила и сервировала стол. Он все порывался хотя бы мужу моему помочь с мытьем посуды. Он был в восторге от завтрака, потом от лагмана на обед, а уж от шашлыков с хоровацем вообще растаял. Сказал, что будет себе здесь искать жену, так как никогда еще себя так спокойно и уютно не чувствовал. Добавил еще, что хочет как минимум троих детей, хотя раньше считал себя закоренелым холостяком.
noxucpe.1948
  • У меня подруги еще по молодости решили поразить парней кулинарными способностями. Каждая готовила отдельно, а потом это все привезли на наш праздничный общий стол. Весело было смотреть, как ухажеры, уплетая блюда «соперниц», хвалили именно противоположную сторону, думая, что это «его любимая приготовила»!
  • Наш котик очень легко справлялся с засидевшимися гостями. Он всегда у меня на руках провожал всех гостей до автобусной остановки. Но в 22:00 он уже всегда хотел спать, но и прогуляться тоже хотел. Он просто садился у двери и начинал песни петь типа «Гости, вам хозяева не надоели? И вообще, я спать хочу». Это нам было очень на руку.
  • Была у меня знакомая, ей лет 50. Живет в элитном ЖК, регулярно летает в Эмираты, любит рассказывать, какая она порядочная и честная женщина.Только вот при каждом визите начиналось одно и то же: «Дай мед, у тебя натуральный, в магазине такого нет». «Духи заканчиваются? Дай. Ты же все равно купишь новые». Захожу на кухню к себе: «Ой, ты что-то дать мне хочешь?» Приходила часто. И каждый раз что-то просила: еду, вкусняшки, косметику, одежду.
dknd17
  • У меня как-то женатые товарищи после застолья спать остались. На утро другого дня я на работу пошел, а они до обеда еще валялись. Потом рассказали, что наделали фоток моего холодильника, в котором были только зеленое яблоко и банка с солеными огурцами, отправили женам и все вместе хихикали.
BOCA905 Елемес
только что

А что делали их жёны когда они были у вас? Спросите у них насчёт перхоти. Почему? Потому что "Перхоть - это опилки от спиленных рогов" 🤣🤣🤣

Ответить
  • Вспомнилась история от дяди. Он сам из деревни, но потом уехал жить в город. Женился он, стали они снимать комнату. И как-то в гости приехал к ним его отец. И вот сидят они за столом, а на нем стоит красная икра, масло, хлеб и другая еда. Батя сидит ложкой икру лопает, а они молодые были и сказать стеснялись. Потом дядя набрался смелости и сказа: «Пап, ты бы икру на хлеб намазал....» А тот в ответ: «Спасибо, сын, и так вкусно!»

«Завтрак, который я приготовила для своего приехавшего в гости дяди!»

  • Недавно в гости пришла моя теща. Она сама зашла в мою мастерскую, куда даже моя жена не заходит, и убралась там. Собрала мои недоделанные проекты, инструменты и убрала их. Подмела пол и, явно довольная собой, сказала: «Не понимаю, как ты вообще мог что-то найти в этом бардаке!». Я целый месяц не мог там работать.
  • Свекровь пришла ко мне в гости с внучкой от дочери. А той приглянулась моя скакалка. Внучка спрашивает: «Бабуль, можно заберу?» Бабуля отвечает: «Забирай». Я не стала молчать, говорю: «В смысле забирай? Я купила ее для себя, заниматься. Почему у меня никто не спрашивает?» Свекровь обиделась.
sami_yussuff
  • Как-то коллега у нас в гостях засиделась, предложили остаться на ночь. Утром она переставила все тарелки и чашки в шкафу для посуды и разложила приборы так, как ей казалось правильным. Мы чутка с мужем обалдели и больше посиделок у нас дома не было.

«Глава семьи».

  • Моя турецкая свекровь однажды пришла к нам в гости вместе с дочерью и сестрами. Пришли не с пустыми руками: все необходимое привезли с собой, сами приготовили, сами накрыли на стол. Потом все дружно поели, попели, посмеялись, пообщались. А дальше началось самое интересное: они убрали со стола, перемыли все на кухне, вычистили стены, помыли террасу, остатки еды аккуратно разложили по контейнерам. Напоследок всех нас расцеловали и спокойно разошлись по домам. Я закрыла за ними дверь, повернулась к мужу и только смогла выдавить: «Что это сейчас было?» А у нас на тот момент была маленькая дочка, буквально младенец. Оказывается, это они так решили нас «развлечь» и помочь.
dilyagok
  • Мне вчера тетя рассказала, как она замечательно пообщалась с троюродной тетей из Казахстана по видеосвязи. Каждая накрыла себе стол и потом пару часов перемывали косточки всем, как они любят и жаловались друг другу на все и на всех. И говорит, так хорошо и морально в разы легче стало. И никуда не надо ехать, ничего лишнего покупать одни плюсы. Люди 75+ открыли для себя видеосвязь.

«В прошлый раз, когда мои родители приезжали, они угостили нас суши. Сегодня они пришли помочь развесить картины, и мы им отплатили тем же».

  • Однажды к дочке, а ей было 12 лет, внезапно пришли подружки. Ну, думаю, чот делать-то, чем кормить их? У меня ничего на шестерых человек готового не было. Потом я порылась в холодильнике, быстро сделала тесто для пиццы, покрошила на него, что нашла, сверху сыром присыпала. Когда пицца испеклась, позвала всех к столу. Они аж опешили и все спрашивали, сама ли я пиццу сделала и из чего.
adgjlkhfs41
  • Мой друг со своей девушкой гостили у меня 2 дня. Потом они начали ссориться в моей спальне, поэтому я сидел в гостиной. Девушка эта потом зашла и сказала, что у них все хорошо теперь, помирились. Я зашел в спальню проверить, все ли с ним в порядке, смотрю, а он там убирается! Причем он с таким видом, будто это помогает ему успокоиться. Хотя в комнате и так было чисто, видимо, ему хотелось все переделать по-своему. Я не стал ему мешать. Заодно он развесил несколько картин, которые просто валялись у меня дома, помог мне убраться на кухне, а потом еще приготовил завтрак на троих. Выглядело это все немного странно, но меня не напрягало, так что я просто дал ему делать свое дело. Если ему таким образом проще успокоиться — пожалуйста.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее