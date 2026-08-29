Я своему отцу все время говорю, что его гостеприимство до добра не доведёт. У него вон все лето провела дочка моей двоюродной сестры, потому что "ну как им откажешь". А своей внучке в итоге внимания почти не уделял, ведь там ребёнок младше
16 историй о гостях, в которых за шумом застолья скрывается жизненная ирония
Истории
29.08.2026
Встреча гостей — это для многих целое событие, которое не только порой проверяет на прочность нервы хозяев, но и становится источником забавных и трогательных историй. Ведь гости бывают разные: перед приходом одних приходится устраивать генеральную уборку и переживать из-за угощения, а других мы можем встретить в домашней одежде и повести на кухню пить чай.
- У нас есть дача, родовое гнездо. Дед мой был широкой души, поэтому кто только туда не приезжал. И родственники, и друзья этих родственников. И вот однажды сидим мы на террасе, заходит какая-то тетка и, не здороваясь, в дом идет. На вопрос: «Вы кто?» она вдруг отвечает: «Я не к вам, я к Марье Васильевне». А это, вроде как, троюродная сестра моей бабушки. Вот тут папа мой и понял, что пора «Теремок» прикрывать.
MarEnotV / Dzen
Ответить
- Приехал к нам в гости англичанин, потом мы все поехали на дачу. Гость прямо-таки ошарашен был тем, что я готовила и сервировала стол. Он все порывался хотя бы мужу моему помочь с мытьем посуды. Он был в восторге от завтрака, потом от лагмана на обед, а уж от шашлыков с хоровацем вообще растаял. Сказал, что будет себе здесь искать жену, так как никогда еще себя так спокойно и уютно не чувствовал. Добавил еще, что хочет как минимум троих детей, хотя раньше считал себя закоренелым холостяком.
noxucpe.1948
- У меня подруги еще по молодости решили поразить парней кулинарными способностями. Каждая готовила отдельно, а потом это все привезли на наш праздничный общий стол. Весело было смотреть, как ухажеры, уплетая блюда «соперниц», хвалили именно противоположную сторону, думая, что это «его любимая приготовила»!
- Наш котик очень легко справлялся с засидевшимися гостями. Он всегда у меня на руках провожал всех гостей до автобусной остановки. Но в 22:00 он уже всегда хотел спать, но и прогуляться тоже хотел. Он просто садился у двери и начинал песни петь типа «Гости, вам хозяева не надоели? И вообще, я спать хочу». Это нам было очень на руку.
- Была у меня знакомая, ей лет 50. Живет в элитном ЖК, регулярно летает в Эмираты, любит рассказывать, какая она порядочная и честная женщина.Только вот при каждом визите начиналось одно и то же: «Дай мед, у тебя натуральный, в магазине такого нет». «Духи заканчиваются? Дай. Ты же все равно купишь новые». Захожу на кухню к себе: «Ой, ты что-то дать мне хочешь?» Приходила часто. И каждый раз что-то просила: еду, вкусняшки, косметику, одежду.
dknd17
- У меня как-то женатые товарищи после застолья спать остались. На утро другого дня я на работу пошел, а они до обеда еще валялись. Потом рассказали, что наделали фоток моего холодильника, в котором были только зеленое яблоко и банка с солеными огурцами, отправили женам и все вместе хихикали.
А что делали их жёны когда они были у вас? Спросите у них насчёт перхоти. Почему? Потому что "Перхоть - это опилки от спиленных рогов" 🤣🤣🤣
Ответить
- Вспомнилась история от дяди. Он сам из деревни, но потом уехал жить в город. Женился он, стали они снимать комнату. И как-то в гости приехал к ним его отец. И вот сидят они за столом, а на нем стоит красная икра, масло, хлеб и другая еда. Батя сидит ложкой икру лопает, а они молодые были и сказать стеснялись. Потом дядя набрался смелости и сказа: «Пап, ты бы икру на хлеб намазал....» А тот в ответ: «Спасибо, сын, и так вкусно!»
«Завтрак, который я приготовила для своего приехавшего в гости дяди!»
- Недавно в гости пришла моя теща. Она сама зашла в мою мастерскую, куда даже моя жена не заходит, и убралась там. Собрала мои недоделанные проекты, инструменты и убрала их. Подмела пол и, явно довольная собой, сказала: «Не понимаю, как ты вообще мог что-то найти в этом бардаке!». Я целый месяц не мог там работать.
- Свекровь пришла ко мне в гости с внучкой от дочери. А той приглянулась моя скакалка. Внучка спрашивает: «Бабуль, можно заберу?» Бабуля отвечает: «Забирай». Я не стала молчать, говорю: «В смысле забирай? Я купила ее для себя, заниматься. Почему у меня никто не спрашивает?» Свекровь обиделась.
sami_yussuff
- Как-то коллега у нас в гостях засиделась, предложили остаться на ночь. Утром она переставила все тарелки и чашки в шкафу для посуды и разложила приборы так, как ей казалось правильным. Мы чутка с мужем обалдели и больше посиделок у нас дома не было.
«Глава семьи».
- Моя турецкая свекровь однажды пришла к нам в гости вместе с дочерью и сестрами. Пришли не с пустыми руками: все необходимое привезли с собой, сами приготовили, сами накрыли на стол. Потом все дружно поели, попели, посмеялись, пообщались. А дальше началось самое интересное: они убрали со стола, перемыли все на кухне, вычистили стены, помыли террасу, остатки еды аккуратно разложили по контейнерам. Напоследок всех нас расцеловали и спокойно разошлись по домам. Я закрыла за ними дверь, повернулась к мужу и только смогла выдавить: «Что это сейчас было?» А у нас на тот момент была маленькая дочка, буквально младенец. Оказывается, это они так решили нас «развлечь» и помочь.
dilyagok
- Мне вчера тетя рассказала, как она замечательно пообщалась с троюродной тетей из Казахстана по видеосвязи. Каждая накрыла себе стол и потом пару часов перемывали косточки всем, как они любят и жаловались друг другу на все и на всех. И говорит, так хорошо и морально в разы легче стало. И никуда не надо ехать, ничего лишнего покупать одни плюсы. Люди 75+ открыли для себя видеосвязь.
«В прошлый раз, когда мои родители приезжали, они угостили нас суши. Сегодня они пришли помочь развесить картины, и мы им отплатили тем же».
- Однажды к дочке, а ей было 12 лет, внезапно пришли подружки. Ну, думаю, чот делать-то, чем кормить их? У меня ничего на шестерых человек готового не было. Потом я порылась в холодильнике, быстро сделала тесто для пиццы, покрошила на него, что нашла, сверху сыром присыпала. Когда пицца испеклась, позвала всех к столу. Они аж опешили и все спрашивали, сама ли я пиццу сделала и из чего.
adgjlkhfs41
- Мой друг со своей девушкой гостили у меня 2 дня. Потом они начали ссориться в моей спальне, поэтому я сидел в гостиной. Девушка эта потом зашла и сказала, что у них все хорошо теперь, помирились. Я зашел в спальню проверить, все ли с ним в порядке, смотрю, а он там убирается! Причем он с таким видом, будто это помогает ему успокоиться. Хотя в комнате и так было чисто, видимо, ему хотелось все переделать по-своему. Я не стал ему мешать. Заодно он развесил несколько картин, которые просто валялись у меня дома, помог мне убраться на кухне, а потом еще приготовил завтрак на троих. Выглядело это все немного странно, но меня не напрягало, так что я просто дал ему делать свое дело. Если ему таким образом проще успокоиться — пожалуйста.
Комментарии
Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!
Похожее
20+ простых историй о соседях по даче, которые делятся не только урожаем, но и хорошим настроением
Истории
29.07.2026
18 трогательных историй о доброте, которую женщины дарят друг другу без повода и просьб
Истории
20.06.2026
12 живых историй о богачах, которые вызывают искреннюю улыбку
Истории
08.06.2026
18 историй о приемных детях и родителях, которые насквозь пропитаны нежностью и душевным теплом
Добро
01.07.2026
20 счастливых семейных пар, которые обзавелись сединой, но ведут себя как влюбленные подростки на задней парте
Истории
23.08.2026
16 счастливых историй из летних кафе, которые пропитаны вкусом сочного шашлычка и арбузного лимонада
Истории
31.07.2026
20+ добрых историй о том, как родители и взрослые дети наконец услышали друг друга
Истории
23.08.2026
15 историй о бывших одноклассниках, где нашлось место и доброму смеху, и теплым воспоминаниям
Народное творчество
27.06.2026
18 забавных историй из многоэтажек с родным звуком соседских шагов по лестнице
Истории
20.06.2026
18 живых историй о съемном жилье, в котором есть место и любви, и дружбе, и кастрюле с сосисками
Истории
22.05.2026
Я продаю вещи на барахолках, и это принесло в мою жизнь маленькие радости и кучу впечатлений
Авторские колонки
25.07.2026
19 радостных историй о вылазках за грибами, ягодами и рыбой, где утренний туман смешан с ароматом костра и хвои
Истории
31.07.2026