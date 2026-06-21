15 историй о том, как обычный поход в театр превратился в комедию

Поход в театр обычно ассоциируется с красивыми костюмами, приглушённым светом и глубоким искусством. Но жизнь любит добавлять в самые культурные планы щепотку импровизации, ведь иногда самые яркие впечатления остаются вовсе не от самого спектакля, а от того, что происходит до поднятия занавеса, во время антракта или прямо в зрительном зале. В этой подборке — истории, в которых юморные истории затаились среди бархатных кресел и классических постановок.