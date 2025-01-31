14 человек, которые не сомневаются - с музыкой жизнь становится насыщеннее

Какой-то лютый звездёж. Или иллюстрация упадка музыкального образования там, откуда этот пост родом.

Пройти три семестра педагогики, стать учителем фортепиано и этим обеспечивать ученикам "ведущую роль в оркестре" - это сильно. Ведущую роль в оркестре имеют дирижёр, концертмейстер (это скрипка), в какой-то мере концертмейстеры групп и директор оркестра. Пианист там вообще эпизодическое и не так часто нужное явление.

Нормальное музыкальное образование меньше дюжины лет никак не занимает. но это там, где оно нормальное.

Написать такую дичь - это всё равно что выдать "я никогда не думала, что могу быть врачом, но прошла курсы первой помощи и теперь преподаю медицину катастроф, благодаря чему мои ученики становятся главврачами и практикующими хирургами".