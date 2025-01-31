Нечто подобное произошло и со мной, тоже в 12 лет, и тоже после болезни. Мне удалили аппендицит. В школу выписали. А я дирижировала хором своего класса, готовились выступать наа конкурсе. Как же мне было больно поднимать руки и дирижировать, ведь швы ещё не до конца зажили. Но мы победили!
14 человек, которые не сомневаются - с музыкой жизнь становится насыщеннее
Музыка часто превращается во что-то большее, чем просто увлечение, становясь настоящим спасением в сложные моменты, источником вдохновения и способом обрести внутреннюю гармонию. Вот несколько историй о том, как сила мелодии по-своему задела пользователей сети.
- В студенчестве брала за копейки билеты без указания мест в оперу. Пришла я как-то, села, а обзор ужасный. Подмечаю, что на балконе слева никого нет. Села там одна как королева! Заходят 20 человек, одна дама спрашивает: "Поете?" Говорю, мол, нет. А в финале все эти люди вокруг меня вдруг встали и начали петь.
Так я побывала внутри хора. © mylada / Pikabu
- С детства мечтала стать певицей: пела в хоре, устраивала концерты во дворе. В 12 лет долго болела, мне удалили миндалины — даже говорить было больно. Наступает долгожданная выписка, я возвращаюсь домой, а родители с порога: «У нас для тебя подарок!» Захожу в зал, а там… караоке! Следующие две недели я мычала в микрофон через боль, но была счастлива. Мои родители всегда умели троллить! © Подслушано / Ideer
- Шла я как-то зимой в музыкальную школу. Поскользнулась, упала. Прямо на гитару. Лежу, отдыхаю, слушаю звон, раздающийся из-под меня. Подскакивает мужик, поднимает и, очень грамотно выдержав паузу, вопрошает: "Цела... гитара?" © Подслушано / Ideer
- Я играю на гитаре и сама пишу свои песни. Приехав однажды в лагерь и исполнив одну из них на публику, я не ожидала, что она настолько понравится окружающим. К концу смены меня снова попросили ее спеть, и, к моему удивлению, люди начали подпевать. Некоторые даже попросили аккорды и текст! В этот момент я почувствовала настоящее счастье — осознание того, что мое творчество трогает души других. © Подслушано / Ideer
- Недавно я стала наследницей настоящего сокровища — старинного рояля в стиле рококо!
Если что, никто не умер, мои родители живы и здоровы, просто они переезжают в дом поменьше, где для этого рояля уже нет места.
Они приобрели этот его на аукционе незадолго до моего рождения, поэтому, к сожалению, нельзя сказать, что он находился в нашей семье поколениями. Нашла не очень много информации об истории рояля: лишь где и когда он был создан и кто был его первым владельцем. Но мне очень хочется узнать больше о его истории длиною в полтора века. Уверена, она будет захватывающей! © ejchristian86 / Reddit
- Мое вдохновение при создании картин часто приходит из окружающего мира, работ других художников или музыки. И вот именно последняя часто занимает в этом процессе особо важное место. Бывает, что я слушаю какую-то определенную мелодию, и в голове сразу начинают возникать образы — я представляю анимацию или рисунок, который идеально подошел бы к этой композиции. © Da_real_Ben_Killian / Reddit
- Около пяти лет назад стал часто замечать одну красивую девушку на музыкальных мероприятиях, даже когда ездил в другие регионы, мы каким-то образом оказывались на одних и тех же концертах. После нескольких таких встреч мы познакомились.
Оказалось, что она живет совсем недалеко. Мы начали встречаться, и теперь у нас есть дом, несколько кошек и общая коллекция виниловых пластинок. До сих пор обожаем ходить на концерты и фестивали. А в апреле — женимся! © Bluescentric / Reddit
Дорогие мои, кaк же рaдостно слышaть тaкие истории! Судьбa порой преподносит нaм удивительные сюрпризы, сводя вместе людей в сaмых неожидaнных обстоятельствaх. Вaшa любовь, рождённaя из общих увлечений, нaпоминaет, что нaстоящие чувствa могут возникнуть в любой момент. Пусть вaш союз будет крепким, a дом полон рaдости и смехa. Берегите друг другa и продолжaйте делиться своей стрaстью к музыке нa протяжении всей жизни. С нaступaющей свадьбой вaс!
"Гитары Тейлор Свифт из ее тура! Красивые цвета и музыка, которая сделала выступления незабываемыми для всех нас"
- Я участвовала в конкурсе по фортепиано и хотела выиграть. Но прямо перед моим выступлением произошло то, что совершенно выбило из колеи — меня бросил парень.
Конечно, было ужасно больно и обидно, но ничего не поделаешь: нужно идти на сцену. Я собралась с силами и сыграла. Мелодия получилась грустной, полной эмоций. Когда я закончила, зал разразился аплодисментами.
На следующий день объявили результаты конкурса... Я победила! Как ни странно, именно благодаря тому событию я смогла вложить в свою игру столько чувств. Так что, в каком-то смысле, я благодарна своему бывшему. Без него я бы, возможно, не справилась! © Подслушано / Ideer
- В нашем офисе стоит старое, расстроенное пианино. Обычно никто на него не обращает внимания, но однажды, когда на душе было особенно тяжело, я осталась в кабинете одна и решила сесть за инструмент. Последний раз я играла лет десять назад, но, как оказалось, навыки быстро вернулись.
Как только пальцы коснулись клавиш, я почувствовала, как музыка словно бальзам ложится на душу. С тех пор это стало моей маленькой традицией. Я жду, пока все уйдут, и играю для себя. Непередаваемое чувство — быть в пустом офисе, одной с инструментом, и растворяться в музыке. Это мое личное спасение, которое помогает находить гармонию даже в самых сложных днях. © Подслушано / Ideer
- Я никогда не была уверена, что смогла бы стать профессиональной пианисткой или поступить на факультет исполнительского искусства. Но я прошла три семестра педагогики и преподаю игру на фортепиано уже более 20 лет.
И пусть я не стала виртуозной пианисткой, у меня есть ученики, которые добились успехов: кто-то стал оплачиваемым аккомпаниатором, кто-то получил ведущую роль в оркестре или ансамбле, освоив дополнительный инструмент, кто-то сочиняет музыку, а кто-то просто вышел за рамки стандартных программ и играет все, что захочет.
Я не исполнитель музыки. Я ее учитель. И меня это устраивает! © alexaboyhowdy / Reddit
Какой-то лютый звездёж. Или иллюстрация упадка музыкального образования там, откуда этот пост родом.
Пройти три семестра педагогики, стать учителем фортепиано и этим обеспечивать ученикам "ведущую роль в оркестре" - это сильно. Ведущую роль в оркестре имеют дирижёр, концертмейстер (это скрипка), в какой-то мере концертмейстеры групп и директор оркестра. Пианист там вообще эпизодическое и не так часто нужное явление.
Нормальное музыкальное образование меньше дюжины лет никак не занимает. но это там, где оно нормальное.
Написать такую дичь - это всё равно что выдать "я никогда не думала, что могу быть врачом, но прошла курсы первой помощи и теперь преподаю медицину катастроф, благодаря чему мои ученики становятся главврачами и практикующими хирургами".
- Ехали с другом мимо здания недалеко от метро. Народу полно, все бегут по своим делам. А на тротуаре перед этим домом стоит парень и играет на скрипке. Мы остановились послушать. Вот он заканчивает, и тут с балкона второго этажа выглядывает мужчина. Сначала мы подумали, что сейчас начнет ругаться: мол, иди играй в другом месте, а не бренчи под окнами. Но вместо этого он выдал: «Вы слишком медленно играете эту композицию, в оригинале она звучит быстрее!» Вот такая вот неожиданная критика от случайного слушателя! © TakcaRaptor / Pikabu
- Еду в машине, на фоне играет радио. Звучит веселая, зажигательная мелодия на незнакомом языке. После утомительного рабочего дня настроение заметно улучшается. Песня заканчивается. И тут голос ведущего объявляет: «Вы прослушали песню на венгерском под названием „Прощай, любовь!“» © DedX5 / Pikabu
- Сижу в больнице, жду в коридоре пока медсестра принесет результаты. Понедельник, утро, людей много, и, кажется, все на взводе. Кто-то спорит, кто-то ругается: бабушки кричат на молодежь, молодежь отвечает бабушкам. В общем, типичная больничная атмосфера.
И тут пожилой мужчина достает старенький телефон и включает классическую музыку. Нежная скрипка начинает плакать, ей вторит тонкое звучание фортепиано. Легкая, плавная мелодия заполняет коридоры.
Люди замолкают. Споры и ругань прекращаются. Все стоят молча, слушают и наслаждаются. Даже очередь начала двигаться строго по порядку, а некоторые заходили в кабинеты, едва заметно пританцовывая. © Shuhart4516 / Pikabu
- 1992 год. На мое 14-летие родители подарили мне гитару. Битую, в трещинах, в ужасном состоянии. Они объяснили, что на новую денег не было, а неподалеку была барахолка, где люди продавали все, что могли. И, что удивительно, я был доволен. Мы никогда не были богатой семьей, и я прекрасно это понимал. Полгода я чинил ее: клеил, шлифовал, покрывал лаком. Эта гитара стала не просто инструментом, а символом моей мечты и упорства. © Подслушано/ Ideer
А здесь вы можете почитать про другие увлечения, в которых люди нашли отдушину от cерости жизни.
Комментарии
Мужчине, включившему классическую музыку в больнице-браво! Чуть не прослезилась!
Попробовала представить, о чём бодрая весёлая венгерская песня "Прощай, любовь": ура-ура, наконец меня покинуло дурацкое чувство, мешающее адекватно мыслить, и эти чёртовы бабочки в животе больше не шкрябают, и я могу нормально покушать чесночок.
Кaк прекрaсно, что музыка может стaть нaшим утешением и вдохновением в трудные моменты жизни!